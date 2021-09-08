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Талибы* запретили афганским женщинам играть в крикет

Мир

Представители захватившего власть в Афганистане движения "Талибан"* (запрещенная в России террористическая организация) заявили, что женщины не будут допущены к участию в спортивных соревнованиях. Это касается также и профессиональных спортсменок.

Талибы* запретили афганским женщинам играть в крикет

Сегодня представитель талибов Ахмадулла Васик, который занимается вопросами культуры дал интервью изданию SBS News. В нем он заявил, что ислам не позволяет заниматься женщинам крикетом, так как во время игры могут быть видны их лица и тела.

"Во время игры в крикет может произойти, что тела и лица женщин не будут закрыты, показываться в таком виде им нельзя. Кроме того, будут появляться фото и видео, на которые будут смотреть люди", — сказал Васик

Он также добавил, что это касается не только крикета, который чрезвычайно популярен в Афганистане, но и любого другого вида спорта. Васик заявляет, что занятия спортом не являются необходимостью для женщин, которые не должны появляться на улице без веской причины.

"В этом вопросе Талибан не будет идти на компромиссы и предавать мусульманские ценности", — заявил он

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Автор: Редакция Правда.Ру, Куратор: Любовь Степушова
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