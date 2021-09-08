Матвиенко: Россия направит посла на инаугурацию правительства Афганистана

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что российский посол будет присутствовать на инаугурации нового правительства Афганистана.

Ранее движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) пригласило Россию, Китай, Катар, Турцию, Пакистан и Иран на церемонию инаугурации нового правительства Афганистана, которая состоится 11 сентября.

6 сентября талибы захватили Панджшер, последнюю из 34 афганских провинций, которую контролировали силы сопротивления. 7 сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана. Премьер-министром станет Мохаммад Хасан Ахунд, который был министром иностранных дел во время первого правления "Талибана", а сейчас находится под санкциями ООН.

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