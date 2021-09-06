Талибы* обязали афганских студенток носить никаб

Боевики «Талибана»*, захватившие власть в Афганистане, предписали студенткам, обучающимся в частных высших учебных заведениях носить никаб. Об этом накануне сообщило французское информационное агентство Agence France-Presse.

По сведениям издания, талибы* издали приказ, который вводит некоторые ограничения в работе учебных заведений Афганистана, сообщает ТАСС.

Так, помимо, ношения никаба, мусульманской женской одежды, полностью скрывающей тело, за исключением глаз и кистей рук, девушек обязали покидать занятия на пять минут раньше и ожидать пока учебное заведение не покинут мужчины.

«Согласно документу, девушкам должны преподавать только женщины или "пожилые мужчины" с хорошей репутацией». Также учебные классы для женщин и мужчин должны быть разделены", - говорится в сообщении.

Вместе с тем один из преподавателей местного университета, пожелавший остаться неизвестным в беседе с французским изданием, назвал «большим позитивным шагом» факт того, что девушками разрешили продолжить обучение.

*запрещенная в России террористическая организация

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