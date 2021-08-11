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Автор Любовь Степушова

С кем в мире будет дружить Турция

Мир

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно отмечал в своих выступлениях двойные стандарты, с которыми сталкивается его страна в отношениях с Вашингтоном и Брюсселем. Возможно, это стало одной из причин, по которой Турция очень избирательно принимала помощь в тушении разбушевавшихся в стране лесных пожаров.

В прошлом году турецкий лидер говорил, что пытается улучшить отношения с западными государствами, несмотря на "искусственные повестки дня, которые они преследуют сейчас".

Изменилось ли что-то за это время?

Об этом в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru рассказал директор Института политических исследований, генеральный секретарь Российско-Турецкого форума общественности Сергей Марков.

— Вашингтон и Евросоюз проводят в отношении Турции координированную, но всё-таки разную политику:

  • в Вашингтоне раздражены Анкарой, но считают, что очень важно восстановить с ней стратегические союзнические отношения;
  • Евросоюз окончательно порвал идею будущего членства Турции в Евросоюзе, выбросил за борт и готов идти по пути ухудшения отношений с Турцией и дальше.

Поэтому политика Евросоюза и США разная. И Турция будет, я думаю, более готова взаимодействовать с США и менее готова взаимодействовать с Евросоюзом, тем более что США зачастую даёт конкретные вещи — деньги и оружие — а Евросоюз ничего не даёт, а только постоянно транслирует поучения, уроки, всё время куда-то тыкает — мы это знаем хорошо по себе.

Все эти поучения из Брюсселя, Парижа и Берлина в Турции воспринимаются с всё более растущим раздражением.

Реджеп Тайип Эрдоган
 

С кем хочет быть суверенная Турция

Ещё один момент связан с тем, что Турция пытается стать суверенной страной. У неё суверенитет был ограничен тем, что она была младшим союзником США и Евросоюза, тогда ещё Евразийского экономического сообщества, на протяжении нескольких десятилетий. А сейчас она выходит и становится всё более самостоятельной. Поэтому она хочет показать свою самостоятельность, из-за этого так жёстко ведёт себя по отношению к тем, кто хочет диктовать свои правила:

  • США хотят пользоваться независимой Турцией;
  • Евросоюз — чтобы Турция зависела от него, постоянно выслушивала поучения и следовала "настоятельным рекомендациям".

— То есть, Турция отказывается от помощи того же Брюсселя в тушении бушующих в стране пожаров только потому, что не хочет ни в чём быть обязанной?

Но как тогда объяснить, что Эрдоган принял помощь от Украины? Он не подумал о том, что это как-то повлияет на отношения с Россией, которая очень активно тушит пожары в его стране?

Как вы считаете, приедет ли Эрдоган на Крымскую платформу, которая намечена в конце августа?

— Я пока не знаю. Я даже не знаю о степени жёсткости российской позиции и возможной реакции по отношению к тем, кто на Крымскую платформу поедет.

Мы можем занять позицию нейтральную:

  • "Ну, болтайте и дальше, бездельники, участвуйте бесплатно в пиаре бездарного колониального марионеточного президента Зеленского".

А можем занять жёсткую позицию и сказать:

  • "Все, кто будет участвовать в такого рода антироссийских мероприятиях, будут рассматриваться как политики недружественные, если главы государств будут, то страны будут помещены в недружественные".

Пока российская позиция не зафиксирована. А вопрос участия или неучастия лидеры многих государств будут всё-таки принимать с учетом российской позиции.

Отношения Эрдогана и Украины

Конечно, отношения с Россией являются для руководства Турции приоритетом на порядок большим, нежели Украина.

Но в отношении Украины есть ряд интересов у руководства Турции.

  • Во-первых, в Украине намечается большая приватизация чернозёма.

В Турции, как мы знаем, очень мощное индустриализированное сельское хозяйство. У нас не очень любят турецкие помидоры. Они пластмассовые. Поэтому Турция стремится захватить сельскохозяйственные рынки Евросоюза. А здесь приватизация огромнейших площадей украинского чернозёма — огромные ресурсы. И те, кто сможет захватить, их смогут буквально озолотиться.

Поэтому это очень большой интерес, к которому мы с пониманием вынуждены относиться.

  • Второй интерес связан с крымскими татарами.

Дело в том, что крымско-татарская община очень большая в Турции, она с электоральной точки зрения, с точки зрения влияния, важна для президента Эрдогана.

Проблема в том, что община эта на протяжении многих десятилетий работала в тесной связке с ЦРУшниками, завязана на американцев. И поэтому Эрдоган вынужден идти здесь, можно сказать, по американскому курсу в отношении Украины под давлением крымско-татарской общины.

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша россия турция украина евросоюз сергей марков двойные стандарты реджеп тайип эрдоган
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