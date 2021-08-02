Пожары усугубили раскол между Турцией и Западом

Турция считает, что реакция Запада на её действия по тушению пожаров, это попытка представить её недееспособной и ослабить. Недоверие между партнёрами по НАТО растёт.

Турецкие либералы призвали мир помочь Турции

Турция уже шестой день борется с лесными пожарами. Хештег #helpturkey занял первое место в "Твиттере" по цитируемости, было отправлено 2,4 миллиона ретвитов.

"Я хочу обратиться ко всем странам, которые могут нам помочь. Мы опустошены 112 пожарами. Пожары, которые всё ещё продолжаются, очень сильны. У нас недостаточно самолётов, чтобы их потушить. 8 человек погибли, бесчисленное количество погибших животных. И мы потеряли наши леса. Пожалуйста, помогите нам. Пожалуйста, распространите это послание. Нам срочно нужно, чтобы наши голоса были услышаны и нам помогли во всем мире", — говорится в послании Данлы Билич, известного турецкого блогера. Многие знаменитости и влиятельные лица поддержали её кампанию, поделившись твитом в своих учетных записях в социальных сетях.

Однако ни страны ЕС, ни страны НАТО не фигурируют среди главных помощников Турции в тушении пожаров.

Европа предпочитает наблюдать

Тема ежедневно широко освещается в европейской прессе. В частности, у европейцев возникает вопрос, почему Турция, которая ещё несколько лет назад отправляла в соседние страны противопожарные самолёты-амфибии, не справляется.

"Возмутительно, что у Турции нет достаточного количества самолётов для пожаротушения, готовых к действиям, и не хватает персонала для этого. Неадекватное управление кризисом и неподготовленность к ситуации стихийного бедствия вызывают негативную реакцию. Имеющиеся в наличии самолеты до сих пор даже не заправлялись", — пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung, указывая, что Турция понадеялась на лизинг российских самолётов, вместо опоры на собственные.

Влиятельная берлинская газета Die Tageszeitung, ужаснулась, что в Турции "так мало пожарных самолётов". Она приводит слова главы Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттина Алтуна, который заявил, что есть свидетельства того, что пожары были устроены "террористами". По мнению газеты, это делается для того, чтобы отвлечь внимание населения от "провальных" действий правительства.

Европейская комиссия в воскресенье направила в Турцию один самолёт Canadair из Хорватии и два самолета Canadair из Испании, по словам комиссара по кризисному управлению Янеза Ленарчича. Он не пояснил, какая это модель. Парк самолетов для тушения пожаров ЕС включает в себя как самолет старой модификации Canadair CL-215, так и новую модель — CL-415. Первые министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли назвал "антиквариатом", пишет sozcu. com. tr.

Американцы ждут просьбы о помощи

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил в "Твиттер", что они ждут просьбы о помощи от Анкары:

"Мы понимаем, насколько разрушительными могут быть пожары, и выражаем наши глубочайшие соболезнования жертвам и семьям, пострадавшим от них в Турции. Мы поддерживаем нашего союзника по НАТО и готовы откликнуться на просьбы о помощи".

Посольство США в Анкаре в соцсетях также обратилось с соболезнованиями не к правительству, а к пожарным и пострадавшим. Это признак недовольства действиями Анкары.

Как сказал Pravda. Ru старший научный сотрудник в Институте востоковедения РАН Владимир Сотников, ЕС и Турция друг друга "воспитывают", потому что у Реджепа Эрдогана, по отношению ЕС, а тем более, по отношению к Греции, "особое отношение".

Если немцы критикуют Турцию за неспособность использовать средства пожаротушения, то это указывает на то, что Германия не очень хочет помогать, ну, соответственно, и Евросоюз, отметил эксперт.

По мнению Владимира Сотникова, наиболее реальный, помощник в данных условиях для Турции это Россия, которая уже направила силы МЧС и самолёты пожаротушения.

"Привлекая Россию, Турция показывает союзникам, что у нее есть другие способы получить помощь. А Евросоюз, скажем так, оказывает давление на турок, потому что помощь России не очень приветствуется — идёт охлаждение отношений между Россией и Европейским союзом", — сказал Владимир Сотников.

Турция тоже не против повоспитывать союзников

С другой стороны, воспитываемая союзниками по НАТО Турция, тоже не прочь повоспитывать. Так, известно, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жосеп Боррелль разговаривал по телефону с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу.

"Мы полностью солидарны с Турцией и готовы ее поддержать", — сообщил Боррель он в "Твиттер".

Но Турция запросила помощь у таких стран, как Россия, Азербайджан, Украина и Иран, и оставила, в частности, предложения Греции без ответа из-за "неадекватности воздушных средств пожаротушения".

Фахреттин Алтун поддержал хэштег # StrongTürkiye .

"Наша Турция сильна! Любая помощь и вклад с благими намерениями — это требование нашего национального единства. Однако с этого вечера так называемая кампания помощи, которая была организована из-за границы и из единого центра, была начата с идеологическими мотивами с целью ослабить наше государство и ослабить единство государства и нации", — сообщил он в "Твиттер".

Социальные сети отреагировали на заявления Алтуна:

Один из пользователей публиковал следующее заявление: "Тем, кто думал, что страна будет захвачена из-за заголовка #helpturkey, мы скажем #WeDontNeedHelp, и даже не попросим у этих друзей паспорта на выходе". То есть "чемодан, вокзал, тот самый единый центр".

"Твиттер" находится под оккупацией коварных людей из FETO, эти ублюдки почти наладили там параллельное государство … Наше государство должно срочно предотвратить это", — написал другой пользователь.

Турция сильна?

Всё бы ничего для Анкары в плане отстаивания суверенитета, но офицер пожарной части столичного муниципалитета Стамбула (IMM), на анонимных условиях сообщил t24. com. tr, что "никто не тушил возгорания в нужных местах".

"Нет здесь такой вещи, как кризисный центр. Бригады Минсельхоза работают очень плохо. Если так будет продолжаться — я говорю об этом открыто, то Мармарис сгорит полностью", — сказал он.

По мнению Владимира Сотникова, когда происходят катаклизмы техногенного характера — такие как пожары, то турки всегда выясняют, а не было ли это терактом — поджогом боевиками Рабочей партии Курдистана.

"И если турки выяснят, что это теракт, то это будет не просто международный скандал, Анкара соответственно ответит на этот очередной вызов", — добавил эксперт.

Отметим, что 15 июля в Турции отметили 5 годовщину провала военного переворота.

Почти 300 тысяч человек были арестованы по обвинению в связях с движением Фетхуллаха Гюлена, которое правительство назвало террористической организацией Фетхуллаха (FETО). Около 150 тысяч государственных служащих были отстранены от работы или уволены. Спустя пять лет массовые аресты все еще происходят регулярно — в понедельник прокуратура западного города Измир выдала ордера на 229 солдат и курсантов.

Турция обвинила Соединенные Штаты в том, что они стояли за неудавшимся переворотом 2016 года, с тех пор отношения с Западом находятся в глубоком кризисе.

Ситуация на 2 августа

Бекир Пакдемирли поделился последней ситуацией с лесными пожарами, которые задушили Турцию в "Твиттере".

"На данный момент 13 самолетов- амфибий, 9 БПЛА, 45 вертолетов, 1 беспилотный вертолет, 708 пожарных машин и цистерн с водой, 120 единиц строительной техники и примерно 4800 сотрудников отвечают на текущие вопросы пожаротушения ".

Пакдемирли заявил, что 119 пожаров были взяты под контроль в 32 провинциях и 7 пожаров продолжаются в 3 провинциях.

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