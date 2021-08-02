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Пользователи Instagram пристыдили российских блогеров за фото на фоне пожаров

Общество

Российские блогеры сфотографировались рядом с турецкими пожарами, чем вызвали негодование у пользователей Instagram.

Пользователи Instagram пристыдили российских блогеров за фото на фоне пожаров

38-летняя спортивная телеведущая Виктория Лопырёва выложила снимок, на котором она стоит в воде на фоне горящих гор, в солнцезащитных очках и розовом купальнике. Блогер подписала пост:

"Я такая горячая, что аж все вокруг горит".

После негативных комментариев Виктория Лопырёва удалила эту подпись к фотографии. Подписчики возмутились:

"Умирают люди, животные. Что вы транслируете? Ничего, кроме неуважения".

Lifestyle-блогер Ирина Ваймер снялась на фоне дымящегося отеля. Фотографию стилизовала под игру "ГТА" и подписала:

"Тупо по "горящей" путевке праздную свои 22 года".

Шутка вызвала только гнев. Ирина Ваймер ограничила доступ к комментариям.

Террористическая организация "Дети огня" сообщила, что это её люди подожгли леса в Турции. Об этом написала газета Yeni Şafak. По словам журналистов, члены движения так поступили, потому что

"турецкий режим не понимает никакого другого языка".

Власти пока не прокомментировали эту новость.

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Пожар в Турции сегодня
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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