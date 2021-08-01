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Власти взяли под контроль пожар в Бодруме, забитом российскими туристами

Происшествия

Министр лесного хозяйства Турции Бекир Падемирли заявил о взятии пожара вокруг Бодрума под контроль. Ранее была произведена эвакуация из нескольких отелей в этом курортном городе.

Власти взяли под контроль пожар в Бодруме, забитом российскими туристами

"Пожар в районе Бодрума провинции Мугла взят под контроль", — написал Падемирли в Twitter.

Министр добавил, что сейчас ведутся работы по "охлаждению" территории около Бодрума. Днём ранее министр отчитался о контроле над 88 лесными пожарами в разных провинциях Турции.

  • В результате пожаров в Турции на данный момент погибли шесть человек, ещё 410 пострадали.
  • Из отелей Бодрума были вывезены более 100 российских туристов. Их жизни ничего не угрожает.

Причиной возникновения пожаров официально считается аномально жаркая погода в Турции. Вместе с тем, в администрации президента Реджепа Эрдогана заявили, что многие возгорания могли стать результатом поджогов.

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