Министр лесного хозяйства Турции Бекир Падемирли заявил о взятии пожара вокруг Бодрума под контроль. Ранее была произведена эвакуация из нескольких отелей в этом курортном городе.
"Пожар в районе Бодрума провинции Мугла взят под контроль", — написал Падемирли в Twitter.
Министр добавил, что сейчас ведутся работы по "охлаждению" территории около Бодрума. Днём ранее министр отчитался о контроле над 88 лесными пожарами в разных провинциях Турции.
Причиной возникновения пожаров официально считается аномально жаркая погода в Турции. Вместе с тем, в администрации президента Реджепа Эрдогана заявили, что многие возгорания могли стать результатом поджогов.
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