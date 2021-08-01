Власти взяли под контроль пожар в Бодруме, забитом российскими туристами

Министр лесного хозяйства Турции Бекир Падемирли заявил о взятии пожара вокруг Бодрума под контроль. Ранее была произведена эвакуация из нескольких отелей в этом курортном городе.

"Пожар в районе Бодрума провинции Мугла взят под контроль", — написал Падемирли в Twitter.

Министр добавил, что сейчас ведутся работы по "охлаждению" территории около Бодрума. Днём ранее министр отчитался о контроле над 88 лесными пожарами в разных провинциях Турции.

В результате пожаров в Турции на данный момент погибли шесть человек, ещё 410 пострадали.

Из отелей Бодрума были вывезены более 100 российских туристов. Их жизни ничего не угрожает.

Причиной возникновения пожаров официально считается аномально жаркая погода в Турции. Вместе с тем, в администрации президента Реджепа Эрдогана заявили, что многие возгорания могли стать результатом поджогов.

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