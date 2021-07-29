Русофобскую шутку иранского комика подвергли экспертизе

Юморист иранского происхождения Идрак Мирзализаде, проживающий в Азербайджане, рискует поплатится за свои остроты. Юмор комика проанализировали эксперты и нашли в нём признаки пропаганды неполноценности русских.

Сотрудники правоохранительных органов поджидали стендапера на Белорусском вокзале столицы. Полицейские вручили юмористу повестку в прокуратуру.

Стендапер Идрак Мирзализаде ранее в своём выступлении заявил о "любви русских к фекалиям". Подобное заявление он сделал, рассказывая о расистском подходе русских к выбору квартиросъёмщиков, предпочитающих сдавать жильё только славянам.

Запись выступления комика прошла судебного психолого-лингвистическое исследование. Результаты экспертизы показали, что высказывания Мирзализаде содержат признаки унижения группы лиц по национальному признаку.

Стендапера могут привлечь к уголовной ответственности по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

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