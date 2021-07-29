Стражи правопорядка встретили в Москве оскорбившего русских комика

В СМИ попало видео, на котором стендапера Идрака Мирзализаде сопровождали сотрудники полиции.

Полицейские подкараулили в столице комика Идрака Мирзализаде, которого обвиняют в оскорблении россиян.

В Москву юморист приехал для выступления на концерте. Артист, однако, встретил неожиданное препятствие в лице сотрудников правоохранительных органов. Они поджидали его на Белорусском вокзале.

В распоряжении Пятого канала оказались кадры, на которых юмориста сопроводили полицейские. Сотрудники правоохранительных органов вручили артисту постановление о явке в прокуратуру.

Идрака Мирзализаде ранее пошутил про любовь русских к фекалиям. В своём выступлении комик сказал о расистских настроениях арендодателей, которые желают сдавать жилье "только славянам". Он объяснил, что после долгих поисков он отыскал квартиру, в которой Мирзализаде обнаружил матрас, измазанный испражнениями русских квартиросъемщиков.

После этой сомнительной остроты разгорелся скандал. Была инициирована экспертиза, установившая, что слова стендапера содержат признаки унижения группы лиц по национальному признаку. Монолог Мирзализаде также был расценен как пропаганда неполноценности по национальному признаку.

Юмор Мирзализаде пожаловался на то, что после монолога ему стали поступать оскорбления и угрозы.

"В Пензе мужчина вышел на одиночный пикет с надписью: "Идрак Мирзализаде — враг русского народа!". За мою голову объявили денежную награду, из-за которой 23 июня в центре Москвы на меня напали", — признался юморист на одном из своих выступлений.

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