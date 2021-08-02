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"Это страшно!": Ксения Бородина рассказала об отдыхе в Турции

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Пора отпусков для звёзд отечественного шоу-бизнеса в этом году выдалась весьма волнительной. Наводнение в Ялте, ужесточение масочного режима...

"Это страшно!": Ксения Бородина рассказала об отдыхе в Турции

Некоторые из них предпочли отдыху в России солнечную Турцию. Однако, пожары в стране сделали их отпуска не совсем комфортными.

В тридцати километрах от эпицентра турецких возгораний находится семья Леры Кудрявцевой. Вместе с мужем и дочерью она проживает в роскошной вилле со своим бассейном. Телеведущая призналась, что чрезвычайная ситуация добралась и до их уютного гнездышка.

— Ветер принес гарь от пожаров, небо заволокло все. Солнца не видно! — поделилась Лера.

Ксения Бородина отправилась в Бодрум с мамой, дочками и подругами. О пожаре она узнала, находясь на морской прогулке. Ведущая вернулась в отель, чтобы ждать новостей о происходящем оттуда, и быть готовой к эвакуации.

— Посмотрите, у нас в Бодруме начались лесные пожары очень сильные. Это как-то страшно, если честно. Мы на лодке, сейчас будем возвращаться. Но мы в той стороне живем.

Однако, как и Лера Кудрявцева, Ксения осталась в Турции до конца отпуска. За обеих теледив переживали подписчики. Поведение же Виктории Лопырёвой вызвало шквал критики у фанатов.

Девушка сделала фото во время пожаров.

— Я такая горячая, что аж все вокруг горит, — подписала она свой снимок.

Подписчики укорили её в неуважении. Поэтому модель удалила свой комментарий.

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Автор: Елена Былкина
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