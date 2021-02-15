Брюссельская бюрократия глуха и заряжена на санкции

Фиаско главы европейской демократии Жозепа Борреля в Москве стало шоком для той части западных политиков, которые придерживаются конфронтационной линии в отношении России. Наша дипломатия не дрогнула перед лицом новых неприемлемых ультиматумов. Враги России в Европе рвут на себе волосы и замышляют всё более разрушительные санкции, не думая об их пагубных последствиях.

Политический бомонд в Евросоюзе постарался внушить всем завышенные ожидания от визита в Москву своего верховного представителя по иностранным делам. Как можно было рассчитывать, что осуждённого по делу о мошенничестве Алексея Навального выпустят на свободу, а решение о высылке трёх западных дипломатов, участвовавших в незаконных акциях, аннулируют по требованию брюссельского чиновника? Жозепу Боррелю поручили невыполнимую миссию. Когда же тот вернулся в Брюссель, фракция бесноватых европарламентариев устроила почтенному политику форменный разнос. Перед таким напором Боррелю не оставалось ничего другого, как перевести стрелки на "ужасно неконструктивную" Россию и пригрозить ей санкционными карами.

Судя по статьям в западной прессе, больше всего "нежный слух" европейцев оскорбили слова главы МИД Сергея Лаврова о ЕС как "ненадёжном партнёре", выхваченные из контекста. Ведь речь шла о том, что западные СМИ при освещении протестов и демонстраций у себя и в России применяют двойные стандарты и что Брюссель, забыв о принципе презумпции невиновности, "всё чаще прибегает к односторонним рестрикциям, не имеющим легитимного основания".

Между тем перед этими словами было высказано немало конструктивных фраз

о желании развивать отношения с ЕС в интересах обеих сторон,

о важности торгово-экономических отношений,

об общей ответственности за поддержание стабильности на евразийском континенте,

о пользе политического диалога по ситуации на Ближнем Востоке, на севере Африки

и даже готовности "обсуждать вопросы, связанные с замыслами Евросоюза в отношении постсоветского пространства".

Но хуже всякого глухого тот, кто не хочет слышать.

Непрошенные цивилизаторы

В Брюсселе должны понять: политический диалог и экономические отношения с ЕС важны, но Россия не может жертвовать ради них всем — своим суверенитетом и интересами национальной безопасности, например.

Европа, как и США, взяла дурную привычку становиться в позу ментора и поучать Россию, как продвигать права человека, свободу слова и другие демократические принципы.

Откуда такое пренебрежение и высокомерие со стороны "цивилизованной" Европы? Видимо, оттуда, из 90-х годов, когда наши продажные элиты совершили предательство по отношению к своей стране и отправили обманутых людей в хождение по кругу в поисках призрачных западных ценностей. Что из этого получилось, всем хорошо известно.

Только непрошенные господа цивилизаторы стараются не замечать, что в их собственном доме со всем этим дела обстоят не лучшим образом.

Разве не применяют полицейское насилие по отношению к демонстрантам в западных странах?

Разве они не бомбили и не расчленяли Югославию?

Разве они не поддержали государственный переворот на Украине и не продолжают защищать националистический режим в Киеве?

Слишком очевидное применение двойных стандартов не оставляет никаких сомнений в истинных намерениях "борцов за демократию" - продвигать под её флагами интересы ЕС и НАТО везде и во всём, не ставя ни во что законные интересы других.

Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, "абсолютно недопустимо использовать права человека, ссылаться на демократические принципы в качестве геополитического инструментария".

Еэсовские партнёры поставлены в известность, что "очередной опрометчивый шаг" с их стороны неотвратимо повлечёт соразмерный ответ.

Странная логика Запада

Серия провокаций, связанных с именем оппозиционера Навального, послужила катализатором для отравления и без того душного международного климата. Интересно поразмыслить над вопросом: почему именно сейчас.

Ответ видится в непрекращающихся нападках на "Северный поток — 2" и перспективе предстоящих выборов в Госдуму.

Параллельно с нанесением удара по экономическому потенциалу вбивается клин между Россией и ЕС, а также дестабилизируется политическая обстановка в преддверии важного избирательного цикла. Западные спецслужбы поднаторели в такого рода многоходовках.

Европа не может взять в толк: почему Россия не пасует перед Западом, который сильнее и богаче, который мог бы — при изъявлении покорности с нашей стороны — предоставить капиталы и технологии. Такая постановка вопроса представляется странной. Ведь Россия — не банановая республика, которую можно легко дестабилизировать посулами инвестиций и угрозами применения силы. Попытки привести всё культурно-цивилизационное разнообразие мира к обшему знаменателю и сделать его придатком Запада заранее обречены на провал.

Допустим, Россия согласится во всём уступать требованиям объединённой Европы:

выпустит на свободу оппозиционного блогера, а также участников несанкционированных митингов, нарушивших закон,

разрешит иностранным дипломатам играть активную роль в протестном движении оппозиции,

откажется поддерживать население ДНР и ЛНР и т. д.

Разве на этом список требований будет исчерпан? Запад только войдёт во вкус. Потом потребуют отделить Крым (что не позволяет Конституция), согласиться на их извращенную трактовку истории Второй мировой войны, поднять на пъедестал ценности меньшинств с нетрадиционной сексуальной ориентацией, ввести в обиход термины "родитель №1 и родитель №2" — список будет бесконечным. Всё это будет означать не что иное, как развал страны и разрушение тысячелетней цивилизации.

Почему бы Европе не попробовать развивать взаимовыгодные экономические отношения и активнее сотрудничать в важных вопросах международного значения (безопасность, борьба с терроризмом, разоружение, устойчивое развитие, климат и т. д.), отставив в сторону попытки прямого вмешательства в наши сугубо внутриполитические дела? Ведь представители российских властей на всех международных площадках без устали приглашают к такому сотрудничеству западных "партнёров". А так называемые "партнёры" лицемерно отвечают нам нелегитимными санкциями и наращивают военные мускулы НАТО вблизи наших границ, цинично сваливая всё с больной головы на здоровую.

Западным элитам следует прийти к пониманию логики "разумного эгоизма". Нельзя без конца навязывать другим свой набор прекраснодушных идей, преследуя на практике получение односторонних выгод.

Конфронтация — не лучший способ развития мира. Гораздо больше можно добиться, если учитывать взаимные интересы и сотрудничать для общей выгоды.

Из плохого настоящего в лучшее будущее

В Евросоюзе некоторые горячие головы с примитивным типом мышления вошли в азарт и придумывают всё более сложные схемы "укрощения строптивой России". Они наивно полагают, что всё так плохо из-за разобщённости внутри ЕС и чересчур "мягких и дозированных" санкций против России. Мол, достаточно европейцам выступить единым фронтом и пожёстче "вдарить" — и противник станет с готовностью выполнять все их ультиматумы.

Такого рода "стратеги" пребывают в плену опасных иллюзий, толкая две стороны к опасной линии противостояния.

Юношеский максимализм по принципу "всё или ничего" плох в любых обстоятельствах, а тем более когда речь идёт о тонких дипломатических материях и взаимоотношениях между крупными ядерными державами.

Глава МИД Сергей Лавров даже был вынужден предупредить брюссельскую бюрократию, что если будет продолжена политика санкций, "которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах", не исключен и такой негативный сценарий, как разрыв связей.

Продолжим ли мы считать ЕС "ненадёжным партнёром", выяснится скоро, в ходе заседания Совета глав МИД ЕС и саммита лидеров 27 стран ЕС. Хотя особых иллюзий на сей счёт мы не испытываем, исходя из прошлого опыта.

К счастью, у еэсовских максималистов от политики есть здравомыслящие оппоненты.

Например, во Франции говорят так: Россия слишком велика, чтобы ею помыкать, и слишком близка, чтобы игнорировать.

В связи с возникшим кризисом доверия государственный и научный деятель из Франции Сириль Бре предлагает выходить из тупика с помощью политики маленьких шагов, при которой взаимные уступки невелики и проверяются обеими сторонами.

По мнению зампреда фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йоханна Вадефуля, в отношениях между Востоком и Западом сегодня наблюдается непрозрачность и непредсказуемость при многочисленных вызовах.

Здравый реализм подсказывает, что "ЕС, несмотря на все разочарования, должен работать над сотрудничеством с Россией по отдельным вопросам".

"Связи в области энергетики — это почти единственный мост, оставшийся между Россией и Европой, — утверждает федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. — Обе стороны должны задуматься, стоит ли разрушать этот мост полностью и окончательно".

Разрушение мостов — не признак силы, считает высокопоставленный немецкий политик. И необходимо во внешней политике продолжать искать точки соприкосновения, чтобы превратить плохое настоящее в лучшее будущее.