Валерий Коровин: плавильный котел наций нигде не получился

Новый закон о коренных народах на Украине может оказаться последним гвоздём в гроб этой страны. Украинский нацизм обречён, потому что вызовет обратную реакцию. Никогда в истории не было создано единой политической нации из разных народов. Этого не получилось даже в СССР и США, хотя заявлялось. Нация предусматривает унификацию, а люди отстаивают свою идентичность.

Об этом главному редактору Pravda. Ru Инне Новиковой рассказал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

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Валерий Коровин: украинство — политическая нация без права на существование

— Валерий Михайлович, вы сказали, что любая националистическая идеология, направленная на создание политической нации, чудовищна и преступна. Политическая нация — страшная вещь. А как у нас?

— Да, россияне — это нация. Да, в большой степени тоже искусственная общность, которой нет. Это благопожелание и тенденция, стремление создать из всего многообразия культур и народов, населяющих Россию, плавильный котёл, чего так и не было реализовано в США, хотя об этом было громко заявлено. Но в реальности это нигде не было реализовано.

— А "новая историческая общность людей различных национальностей — советский народ", как говорили в СССР?

— Не было и её, она не состоялась, хотя движение в этом направлении было. Но любой национализм связан с насилием и размалыванием традиционной идентичности, которую люди отстаивают, как правило, с оружием в руках. Возьмите украинский, грузинский или любой другой национализм. Так бывает везде.

— Чем меньше нация, тем больше у нее национальная гордость.

— Если говорить о создании политической нации на территории России, это ядерный взрыв, катастрофа и коллапс. Часто политики несут то, сами не поймут что. Общероссийская гражданская политическая нация россиян — это уничтожение всех традиционных этносов и создание на их основе плавильного котла для фарша.

Национальная идентичность — против политической нации

Мы берём медведя, волка, кабана, лисицу, зайца и фарш из них делаем, а потом лепим тефтельки. Это политическая нация. Зачем так? Кто согласится с этим?…

Это нигде не состоялось. За всю историю человечества не было создано такой единой политической нации из разных этносов.

Плавильный котёл не состоялся даже в США. Треть США говорит на испанском, в Сан-Франциско — китайцы сплошные и т. д.

— Даже многие белые американцы до сих пор говорят, откуда они родом: из Ирландии, Голландии, Германии…

— Правильно. Потому что это вопрос идентичности. Человек никогда не откажется добровольно, если он не постчеловек, не гендерно раскрепощенный, от своей идентичности, он будет сохранять её. Итальянцы остаются итальянцами в Северной и Южной Америке, ирландцы — они и в Африке ирландцы, и так далее везде.

Китайцы в США — такие же китайцы. Чайна-таунам там 250 лет. Сколько Америка существует, где чайна-тауны были, там до сих пор и стоят, китайцы там живут традиционно по-китайски. Это их идентичность.

Грузинский национализм… Как только звиадисты заявили, что мы в Грузии создадим единую гомогенную политическую грузинскую нацию, то сразу — до свидания, Абхазия, до свидания, Южная Осетия, потому что у абхазов — своя идентичность, у осетин — своя. Это везде так.

— Их очень сильно притесняли грузины, и они очень сильно обижены на них.

— Правильно, это было. Но также верно, что никаких грузин нет. Грузия — полиэтнична. Существует множество этносов внутри Грузии, она — не единообразна, не гомогенна, там есть аджарцы, мингрелы, картлийцы, кахетинцы, сваны, армяне Джавахети, азербайджанцы Кахетии и еще множество-множество этносов.

— А в Дагестане — 39 национальностей.

— Конечно. По большому счёту, национальность — это гражданство. А народы правильно называть этносами. Дагестан — полиэтничен, вся Россия — полиэтнична, и Украина — полиэтнична.

Поэтому когда ты говоришь "украинская нация", ты бросаешь вызов идентичностям множества этносов и народов, которые живут на территории Украины.

Когда ты говоришь "общероссийская гражданская политическая нация россиян", ты бросаешь вызов сотням народов, живущим на территории России. Просто это несерьёзно, говорится не всерьёз.

— У нас, слава богу, с этим не как на Украине. В России есть национальные школы, реальные программы поддержки малых народов…

— Конечно. Эта идентичность у нас сохраняется, потому что Россия — не государство-нация на европейский манер, а государство-империя, в которой стратегическое единство многообразия, культурного, этнического, языкового, является нормативным, поэтому не надо всех жителей России, россиян называть нацией.

Нация не предусматривает такого многообразия. Нация предусматривает унификацию.

Один язык — искусственный, называется "идиома", когда на основе множества наречий создаются единая искусственная конструкция, единые правила произношения и написания на основе конвенции. Украинский язык — абсолютно искусственный.