Валерий Коровин: украинство — политическая нация без права на существование

Новый закон о коренных народах на Украине — дискриминация и нарушение прав большинства людей, населения и народов. Украинство превратилось в нацизм. Эта человеконенавистническая антирусская идеология была создана на Западе, чтобы натравить разные части единого русского народа друг на друга. России пора действовать решительно и отстаивать права страны и народа.

Об этом главному редактору Pravda. Ru Инне Новиковой рассказал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

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— Валерий Михайлович, вы сказали, что новый закон о коренных народах на Украине дискриминирует большинство народов. Поэтому нужно помочь им создать свои государства. Этот закон сам понуждает к этому. Раньше российские власти говорили о необходимости сохранения Украины в нынешних границах, хотя эти земли исторически ей не принадлежат. А вот зачем?

— Ради спокойствия и стабильности.

— И где эти спокойствие и стабильность?

— Смотрите, на какие жертвы пошла Россия ради спокойствия и стабильности, которых нет. Мы сохраняем украинскую государственность, продолжаем её дотировать с помощью поставки и транспортировки газа, Украина покупает российскую электроэнергию, правда часто через какие-то обходные пути, но если бы Россия захотела, то не дала бы её. Но раз всё равно нет стабильности, значит, пора это заканчивать.

Украина — это миф

Этот вопрос должен быть снят. Владимир Путин пишет в своей статье, где обосновывает, что украинцы и русские — один и тот же народ, что Украина пришла в состав советского государства в очень небольших, усечённых по сравнению с нынешними границах, а всё остальное было прирезано к ней Лениным, потом Сталиным — запад, потом Хрущевым — Крым. А ещё ранее, до революции, царь отдал Украине часть Польши.

Поэтому значительная часть территории этого псевдогосударства — это вообще никакая не Украина, там нет даже никаких предпосылок к этому. Вот Путин и говорит: если вы из Советского Союза вышли, сдайте все территории, которые получили, будучи в его составе, обратно.

У нас есть полная юридически-историческая легитимность на эти территории и поддержка населения внутри этого пространства. Так как стабильности всё равно нет, значит, надо обратно забрать этих людей и территории, вернуть их туда, откуда они были к Украине прирезаны.

— Мы будем это делать?

— Посмотрим на их поведение, а дальше решим. Я думаю, что жалоба России в ЕСПЧ — уже шаг в этом направлении. Мы освобождали Украину много раз. А украинство — это такая же античеловеческая идеология, как нацизм.

Если мы осуществили денацификацию Украины в своё время, так нужно осуществить и её деукраинизацию, потому что украинство — это человеконенавистническая политическая идеология, созданная на Западе и занесенная туда как вирус.

Украинство — это зараза

Расплодившись, эти идеи позаражали множество людей. Эта болезнь просто разлагает людей и пространство, чем приносит колоссальный вред и страдания большинству людей, живущих на территории бывшей Украины.

От этого вируса Украину нужно спасти. Мы это делали много раз, теперь ещё раз нужно это сделать. Для этого нужно там пройтись деукраинизацией и деукраинизировать это пространство, спасти людей от уже откровенного фашизма.

— Там уже на официальном уровне всё основное — нацистское и бандеровское. Форма по тем образцам, символы, лозунги "Героям слава" и т. д. Но Запад на это не обращает никакого внимания.

— Пока Украина — это анти-Россия, Запад относится к ней терпимо. Это всегда было так. Давайте всю историю посмотрим. Разные фашистские, античеловеческие режимы пока были против России, ничего с ними не делали, отношение всего Запада было к ним нормальное, их только поддерживали.

А Украины раньше просто не было никакой. Фашизм — это политическая идеология, как и национал-социализм, как и украинство.

— Как они говорят, людоненавистничество.

— Человеконенавистническая политическая идеология — это продукт Модерна Нового времени, европейский совершенно. Национализм — это европейское явление, которое направлено на становление политической нации.

Украинцы — это политическая нация

Политическая нация направлена на то, чтобы разрушать империи, уничтожать сословия, традиционные иерархии и народы. В интересах буржуазии создавать такую гомогенную, политически объединённую мифологией нацию — искусственную общность, которая ей подчинена.

Политическая нация — продукт поздний. Он всегда реализуется через насилие над любой органической общностью, над коллективной идентичностью, над традиционными ценностями. Всегда и везде.

Он направлен против традиций и против естественных органических идентичностей и народов, для этого создают искусственное чучело. Политическая нация — это чучело. Вот есть животное — волк или медведь, а есть чучело. Это когда медведя убили, выпотрошили и набили опилками и поставили, и он стоит в краеведческом музее.

Вот это политическая нация. Медведь — это народ, это органическая общность, живая. Чучело, сделанное из медведя, — это политическая нация. Медведя надо убить для того, чтобы сделать чучело.

Для того чтобы сделать украинскую политическую нацию или другую искусственную общность, нужно убить народ, размолоть его в мясорубке и перемешать в плавильном котле.

Поэтому любая националистическая идеология, направленная на создание политической нации, чудовищна и преступна. Политическая нация — страшная вещь.