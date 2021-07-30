Валерий Коровин: жалоба России на Украину в ЕСПЧ — лиха беда начало

Принесёт ли результат жалоба России на Украину в ЕСПЧ? Как Европа относится к правам человека и человечности? Насколько она реально цивилизована? Продвинулся ли весь Запад в моральном плане за последние тысячелетия на самом деле или только делает вид и выдвигает лживые лозунги прав и свобод, чтобы легче было манипулировать другими?

Как европейские власти относятся к русским? Почему все попытки киевского режима подстроиться под них обречены на провал? Как надо защищать права наших соотечественников? На эти вопросы главного редактора Pravda. Ru Инны Новиковой ответил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

Читайте начало интервью:

Россия начала наступление на Украину в ЕСПЧ

Валерий Коровин: В украинство загоняют насильственно

— Валерий Михайлович, слава богу, что нашей власти пришла в голову мысль действительно защищать права русских за рубежом. Начало положено, но на Страсбург всё-таки надежды мало. Какие есть инструменты для того, чтобы добиться реального результата?

Как можно заставить Запад открыть глаза и признать, что на Украине, в Латвии, Литве и других странах ущемляются права русских, происходят ужасные преступления против человечества, откровенный геноцид? Ведь Европа издавна кичится своей цивилизованностью, теперь ещё и толерантностью, но даже в странах ЕС процветает фашизм.

— Европа цивилизованная только в том смысле, что она принадлежит к западной цивилизации. С точки зрения Европы, остальные — отсталые народы. Цивилизованные только те, кто присягнул западной цивилизации и движется в указанном ею направлении.

Кто не присягнул, не согласился быть вассалом — дикари и варвары. Такой подход не меняется со времён Римской империи.

Для Запада люди — только они, и то не все

Британский экономист Джон Гобсон создал иерархию:

западные люди — цивилизация;

есть варвары, которые стремятся стать Западом, но не поспевают;

и есть дикари, которые не стремятся стать Западом, поэтому они приравниваются к природе — камням, деревьям, животным и т. д.

Так вот, Европа смотрит на Украину не как на часть западной цивилизации, потому что по этой квалификации Украина не попадает никуда, в лучшем случае в категорию варваров, потому что там большинство русских.

Вот когда вы всех русских украинизируете, а потом украинизированных русских загоните на гей-парад, тогда мы рассмотрим ваш запрос на то, чтобы вступить в западную цивилизацию. Вот такой предвзятый подход.

Союзники и противники России

А главным средством отстаивания русских для России является, как и века назад, русская армия и флот. Но это совершенно не значит, что надо прямо сразу их использовать — двинуть танки и завоевать эти государства.

Как раз этого одни реально боятся, другие используют как пугало, чтобы, нагнетая антирусскую истерию, держать под контролем, в страхе и в узде свои народы и восточноевропейские страны, пугая их русскими танками.

Купил американские танки, заплатил в американский бюджет — всё, ты можешь считать, что находишься под опекой НАТО. Это, кстати, ещё ничего никому не гарантирует.

Но наличие у нас сильной армии и флота гарантирует сильную позицию России на мировой арене. А это значит, что можно действовать и инструментами мягкой силы, не только кивая на армию и флот, а продвигая культурные, гуманитарные ценности, осуществляя информационную политику в интересах русских за рубежом.

— Вы говорите о прекрасных вещах, но на самом деле мы, к сожалению, профукали работу с русскими диаспорами.

— Увы, да.

— Наши власти считали, что нужно работать с олигархами, давать им преференции, а русским диаспорам фактически не помогали. На это и средств выделялось крайне мало, да и то они до них не доходили, в реальные дела не вкладывались, Россотрудничество просто печатало какие-то совершенно бесполезные "агитки".

— На самом деле не очень больших денег это требует, потому что мы возвращаемся на свои исторические и культурные поля, мы продвигаем свои интересы туда, где есть благоприятная для этого принимающая сторона и почва, сформированная многими десятилетиями и даже столетиями.

Гораздо сложнее продвигаться на территорию, для которой эти ценности являются неблизкими. А работать с русскими общинами, которым всё это родное, гораздо проще и приятней. Тем более, что там уже есть организованные структуры, сети, организации.

— У них куча проблем, а реально работающей программы даже у Россотрудничества нет.

— Она отчасти всё-таки есть. Хорошо, что этим вообще начали заниматься, потому что Россия действительно два десятилетия занималась совершенно не этим, не видела русских за рубежом в упор и вообще не понимала, о чём идёт речь.

Был формалистский подход: "Какие паспорта у вас? — Молдавские? Значит, вы — молдаване. Казахские? Значит — казахстанцы. Не граждане РФ". Поэтому сейчас это обращение России в ЕСПЧ имеет ключевое значение.

Власть поняла про народ

Российские власти определились наконец-то с категориями "русский", "русский народ" и с принадлежностью русскому народу, поняли, кого мы имеем в виду, и теперь уже уверенно говорят о соотечественниках за рубежом.

Это уже колоссальный прорыв. Поэтому я думаю, дальше это будет развиваться.

— Может быть, уже пора действовать более резко и решительно. Ведь правда за нами.

— Да. Надо только иметь волю и ум политическому руководству страны.