Валерий Коровин: киевский режим провоцирует разрушение Украины

Россия уже подала на Украину жалобу в ЕСПЧ на многочисленные преступления фашистского режима. Однако киевские дельцы в надежде заслужить хотя бы обглоданную кость от западных кураторов падают в новые пропасти античеловечности.

Новый закон о коренных народах на Украине — совершенно дискриминационный по отношению к подавляющему большинству народов страны. Он провоцирует скорейший распад её территорий на национальные государства.

Об этом главному редактору Pravda. Ru Инне Новиковой рассказал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

Закон о коренных народах Украины: русские

— Валерий Михайлович, недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал совершенно дискриминационный и извращённый закон о коренных народах. Согласно ему оказывается, что коренные народы Украины

крымские татары,

караимы

и крымчаки.

Все народы надо признавать и уважать, но властям любой страны надо всё-таки иметь хоть немного ума и понимать очевидные вещи. Подавляющее большинство жителей Украины прекрасно говорят на русском языке, считают его родным. Но это теперь запрещено…

— А знают русский как родной там 99%.

— Наверное, даже 100. Некоторые просто демонстративно не говорят на русском языке. Может быть, этот закон принимается не для нынешнего поколения, а для будущих, которых изо всех сил нагло, глупо, жестоко украинизируют. Что может сделать Россия?

— Караимы и крымчаки в большинстве своём живут на территории Крыма, который к Украине не имеет никакого отношения, но фантомные боли не дают Зеленскому забыть о них, поэтому он называет караимов и крымчаков коренными народами Украины. Может быть, он имеет в виду советскую Украину? К этой Украине они точно не имеют отношения.

Живущие на Украине сталкиваются сейчас с разными изуверскими юридическими казусами. Украинский закон о коренных народах — явно дискриминационный, направленный в первую очередь против русских. Этим законом, как и рядом других, подразумевается: у русских есть своё государство Россия, ну и валите туда… Вы же не коренные для Украины, и в проект "государство Украина" вы не вписываетесь…

Логика этого закона уже изначально фальшивая и дискриминационная: если ты — русский, тебе здесь не место. Либо вали в Россию, либо становись украинцем, крымчаком или караимом, тогда ты будешь коренной и можешь жить на Украине.

Как закон о коренных народах ударил по коренным меньшинствам Украины

Но живут на территории Украины и многие другие народы. У каких-то из них есть историческая родина, у других — своего государства нет.

Так вот, теперь есть хороший повод своё государство создать не только для русских, живущих на Украине, но и для венгров, румын, поляков. Их там тоже достаточно много, и проживают они в основном компактно в своих традиционных местах. Теперь они могут выделиться в отдельное государство, чтобы стать полноценным народом, а не каким-то меньшинством, как там с барского американского плеча через Зеленского озвучивается: вы — меньшинство, коренное, но меньшинство.

Опять-таки поляки, по мнению украинских властей, должны убираться в Польшу, венгры — в Венгрию, румыны — в Румынию и т. д. А цыганам куда деваться? Цыганам некуда. Значит, они должны создать своё цыганское государство на территории Украины в местах компактного проживания цыган.

Там живут русины, этот народ был известен чуть ли не тысячу лет назад. Но у русин нет своего государства. Так надо его создать, тогда они станут полноценным народом с титульным государством. И так далее для остальных народов.

Власти Украины сами разрушают страну

Украина тогда превращается во множество государств, которые в титуле будут иметь названия тех народов, которые проживают на территории Украины.

И этим народам надо помочь, потому что закон о коренных народах их дискриминирует. Надо сделать так, чтобы они почувствовали себя полноценными народами, нужно помочь им создать свои государства.

Это не мы такие кровожадные и антиукраинские, это именно то, к чему провоцирует, понуждает закон о коренных народах.

Официальные же российские лица, наоборот, в течение всех лет после Майдана говорили о необходимости сохранения Украины. Президент Владимир Путин лично приложил массу усилий, для того чтобы Украину сохранить как государство в её нынешних границах. Однако именно власти Украины сейчас всячески разрушают страну. И чем дальше — тем больше и решительнее.