Валерий Коровин: В украинство загоняют насильственно

Украинство — искусственное политическое явление, в которое сейчас загоняют всех граждан якобы "незалежной" якобы страны фашистские власти.

Почему только сейчас Российская Федерация подала жалобу в Страсбургский суд на Украину?

Стоит ли ждать от ЕСПЧ реальной поддержки прав обычных, нормальных людей?

Права кого отстаивает эта организация?

На все эти и многие другие вопросы главного редактора Pravda. Ru Инны Новиковой ответил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

— Валерий Михайлович, вы сказали, что теперь Россия получила официальную возможность отстаивать права русских в Донбассе, потому что им выдали российские паспорта. Это позволило подать межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. А в Латвии русские уже давно как раз получили паспорта неграждан…

— Да, но до этого момента Россия не вступалась за русских за пределами России, потому что наша власть даже не понимала, что и как надо делать, что вообще значит русский соотечественник.

Русский — это культурно-исторический тип, принадлежность к народу с точки зрения этносоциологии, это лаос, все носители общего языка, единокультурной цивилизационной матрицы, православной веры.

Это люди, которые исповедуют особый культурный тип мировоззрения, имеют коллективную общность, относят себя к большой социально-исторической цивилизационной группе, то есть к народу, к тому, что определяется понятиями лаос и этнос.

Кто есть русский соотечественник

Так вот, это не политическая общность Украины, а принадлежность к русскому народу, это наша культурно-историческая общность. И интересы этих русских Россия должна отстаивать.

Потому что каждый раз, когда президент Владимир Путин и другие официальные лица говорили: "Нам надо отстаивать интересы соотечественников за рубежом", — тут же возникал вопрос: "А соотечественники это кто? У кого паспорта РФ?"

Но ведь мы и так должны по закону, по Конституции, по Уголовному, Гражданскому кодексу отстаивать права граждан России, где бы они ни находились. А если у людей нет паспорта РФ, тогда как определить, соотечественник он или не соотечественник?…

— Есть ещё понятие "русский мир". К русскому миру относятся люди, которые говорят на русском языке, являются носителями русской культуры.

— Совершенно верно. Носители русской культуры. Человек, который считает себя русским, относится к большой группе, большому народу, и есть русский. Это самоидентичность.

И за эту идентичность он сражается, в том числе с оружием в руках в Донбассе и везде, где эту русскую идентичность ставят под сомнение и пытаются ассимилировать в других идентичностях, как правило, политических.

Украинство — чисто политическое явление

Вот украинство — это идеология по созданию украинской политической нации, то есть унификация всех людей, живущих в административных границах нынешней Украины, под единый социально-политический стандарт, невзирая на их настоящую идентичность и самоидентификацию.

При этом фактически Украина полиэтнична. И русские составляют там большинство. На Украине проживают ещё

румыны,

поляки,

венгры,

малоросские этносы,

русины,

татары и т. д.

Там есть десятки этносов.

Это довольно-таки полиэтничное пространство, но сейчас всех украинизируют, искусственно и насильно загоняют в эту модель украинской политической нации.

А дальше, конечно, следует реакция на ущемление прав. Люди отстаивают свою идентичность, русские в первую очередь, с оружием в руках.

За кого и с кем ЕСПЧ

Теперь, наконец, и Россия обратила внимание на них как на русских, как на людей, принадлежащих к нашему единому народу, и пытается отстоять их права, включая главное право — на жизнь.

Понятно, что нормальным людям никакие права в ЕСПЧ невозможно отстоять, потому что они скажут: "Так, они на гей-парад ходят? К какому гендеру они принадлежат? Они вживили себе чип? Они занимаются однополой любовью? Нет. Тогда извините, что это за люди такие? Это никакие не люди, а варвары, дикари, кто угодно, мы с ними только боремся…"

— Но в Страсбургский суд обращались некоторые наши граждане, которые не могли добиться справедливости в России, а там им помогли…

— Так это же им на руку, потому что против России. И помогли в основном тем, которые готовы были присягнуть той матрице, которую продвигает Запад.

Запад говорит: мы отстоим ваши права, но вы должны присягнуть на верность ЛГБТ. Присягнули? Всё, тогда мы твои права будем отстаивать.

— В итоге получается, что мы не в ту организацию обратились?

— Важен сам факт обращения. Теперь посмотрим на их реакцию. Потом будем действовать дальше.