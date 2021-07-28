EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Инна Новикова

Валерий Коровин: В украинство загоняют насильственно

Мир

Украинство — искусственное политическое явление, в которое сейчас загоняют всех граждан якобы "незалежной" якобы страны фашистские власти.

Валерий Коровин: В украинство загоняют насильственно
  • Почему только сейчас Российская Федерация подала жалобу в Страсбургский суд на Украину?
  • Стоит ли ждать от ЕСПЧ реальной поддержки прав обычных, нормальных людей?
  • Права кого отстаивает эта организация?

На все эти и многие другие вопросы главного редактора Pravda. Ru Инны Новиковой ответил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

— Валерий Михайлович, вы сказали, что теперь Россия получила официальную возможность отстаивать права русских в Донбассе, потому что им выдали российские паспорта. Это позволило подать межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. А в Латвии русские уже давно как раз получили паспорта неграждан…

— Да, но до этого момента Россия не вступалась за русских за пределами России, потому что наша власть даже не понимала, что и как надо делать, что вообще значит русский соотечественник.

Русский — это культурно-исторический тип, принадлежность к народу с точки зрения этносоциологии, это лаос, все носители общего языка, единокультурной цивилизационной матрицы, православной веры.

Это люди, которые исповедуют особый культурный тип мировоззрения, имеют коллективную общность, относят себя к большой социально-исторической цивилизационной группе, то есть к народу, к тому, что определяется понятиями лаос и этнос.

Кто есть русский соотечественник

Так вот, это не политическая общность Украины, а принадлежность к русскому народу, это наша культурно-историческая общность. И интересы этих русских Россия должна отстаивать.

Потому что каждый раз, когда президент Владимир Путин и другие официальные лица говорили: "Нам надо отстаивать интересы соотечественников за рубежом", — тут же возникал вопрос: "А соотечественники это кто? У кого паспорта РФ?"

Но ведь мы и так должны по закону, по Конституции, по Уголовному, Гражданскому кодексу отстаивать права граждан России, где бы они ни находились. А если у людей нет паспорта РФ, тогда как определить, соотечественник он или не соотечественник?…

— Есть ещё понятие "русский мир". К русскому миру относятся люди, которые говорят на русском языке, являются носителями русской культуры.

— Совершенно верно. Носители русской культуры. Человек, который считает себя русским, относится к большой группе, большому народу, и есть русский. Это самоидентичность.

И за эту идентичность он сражается, в том числе с оружием в руках в Донбассе и везде, где эту русскую идентичность ставят под сомнение и пытаются ассимилировать в других идентичностях, как правило, политических.

Украинство — чисто политическое явление

Вот украинство — это идеология по созданию украинской политической нации, то есть унификация всех людей, живущих в административных границах нынешней Украины, под единый социально-политический стандарт, невзирая на их настоящую идентичность и самоидентификацию.

При этом фактически Украина полиэтнична. И русские составляют там большинство. На Украине проживают ещё

  • румыны,
  • поляки,
  • венгры,
  • малоросские этносы,
  • русины,
  • татары и т. д.

Там есть десятки этносов.

Это довольно-таки полиэтничное пространство, но сейчас всех украинизируют, искусственно и насильно загоняют в эту модель украинской политической нации.

А дальше, конечно, следует реакция на ущемление прав. Люди отстаивают свою идентичность, русские в первую очередь, с оружием в руках.

За кого и с кем ЕСПЧ

Теперь, наконец, и Россия обратила внимание на них как на русских, как на людей, принадлежащих к нашему единому народу, и пытается отстоять их права, включая главное право — на жизнь.

Понятно, что нормальным людям никакие права в ЕСПЧ невозможно отстоять, потому что они скажут: "Так, они на гей-парад ходят? К какому гендеру они принадлежат? Они вживили себе чип? Они занимаются однополой любовью? Нет. Тогда извините, что это за люди такие? Это никакие не люди, а варвары, дикари, кто угодно, мы с ними только боремся…"

— Но в Страсбургский суд обращались некоторые наши граждане, которые не могли добиться справедливости в России, а там им помогли…

— Так это же им на руку, потому что против России. И помогли в основном тем, которые готовы были присягнуть той матрице, которую продвигает Запад.

Запад говорит: мы отстоим ваши права, но вы должны присягнуть на верность ЛГБТ. Присягнули? Всё, тогда мы твои права будем отстаивать.

— В итоге получается, что мы не в ту организацию обратились?

— Важен сам факт обращения. Теперь посмотрим на их реакцию. Потом будем действовать дальше.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Юрий Кондратьев, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина русский валерий коровин
Новости
В Крыму пассажирский поезд сбил легковой автомобиль
Эротическая поза Бузовой позабавила фолловеров
Первый президент Украины подключён к ИВЛ
"Наши доказательства не на бумаге": Зеленский ответил на статью Путина
Избившую сына Пьехи женщину заподозрили в новой провокации
К главреду The Insider* пришли с обыском по делу о клевете
Геннадий Зюганов объявил "общероссийский пикет" в поддержку КПРФ
Баскетболисты гарантировали России две медали на Олимпиаде
Австрия "скрестила пальцы" за скорое открытие "СП-2"
Рак - не приговор, как это было 40 лет назад
Последние материалы
Эротическая поза Бузовой позабавила фолловеров
Первый президент Украины подключён к ИВЛ
"Наши доказательства не на бумаге": Зеленский ответил на статью Путина
Избившую сына Пьехи женщину заподозрили в новой провокации
Украина уже сделала Крым для России "чемоданом без ручки". Что будет дальше
К главреду The Insider* пришли с обыском по делу о клевете
Геннадий Зюганов объявил "общероссийский пикет" в поддержку КПРФ
Баскетболисты гарантировали России две медали на Олимпиаде
Валерий Коровин: В украинство загоняют насильственно
Австрия "скрестила пальцы" за скорое открытие "СП-2"
Популярное
Бывший СССР
Казахстан и Украина договариваются о совместных антироссийских проектах

Казахстан активизирует сотрудничество с Украиной в антироссийском аспекте, там считают это нормальной многовекторной политикой. Нормально ли это для России?

Казахстан и Украина договариваются о совместных антироссийских проектах
Кто "девушку танцует" - мнение МИД РФ о мировом турне Тихановской
Правительство
Кто "девушку танцует" - мнение МИД РФ о мировом турне Тихановской
Мир. Новости мира
А дроны здесь тихие: что не так в истории с Турцией, Украиной и БПЛА
Новости Украины
Лев Лещенко спешно покинул Грузию после "гостеприимной" встречи
Усам Оздемиров Злоключения лидера "Зеленых" в Германии: как народ принесли в жертву Усам Оздемиров Любовь Степушова Казахстан и Украина договариваются о совместных антироссийских проектах Любовь Степушова Иван Лебедев "Лёд тронулся" в вопросе о Курилах Иван Лебедев
Новости Белоруссии
Новая белорусская оппозиция за год себя полностью разоблачила и обесценила
Политика. Новости и аналитика
Нидерланды не заняли сторону Украины в расследовании авиакатастрофы Boeing 777
Европа ищет аргументы для признания Крыма
Мир. Новости мира
Европа ищет аргументы для признания Крыма
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников