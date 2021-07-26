Россия начала наступление на Украину в ЕСПЧ

В эфире авторской программы главного редактора Pravda. Ru Инны Новиковой "Необычная неделя" директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин рассказал о последних важнейших событиях в нашей стране и мире.

Российская Федерация подала межгосударственную жалобу на Украину в Европейский суд по правам человека. ЕСПЧ документ зарегистрировал и уже начал реагировать. Чего можно ожидать дальше? Каковы кратковременные и длительные перспективы?

— Валерий Михайлович, в ЕСПЧ просто огромное количество жалоб на Россию от стран, организаций и граждан, в том числе России. Сама же Россия впервые подала такую жалобу. Вообще наше государство не любит жаловаться в международные организации.

Но в этой жалобе указаны десять исключительно серьёзных пунктов, на которые долгие годы международные организации не обращали внимания. Это Дом профсоюзов в Одессе, война в Донбассе, ситуация с "Боингом" и т. д.

Для этой уважаемой организации наступает своего рода момент истины, потому что она всегда говорила о каких-то нарушениях, связанных с Россией, и часто молчала по поводу того, что происходило на Украине. Что будет сейчас? Как вы это видите?

— Это действительно очень символический момент. И даже не потому, что Россия хочет добиться какой-то справедливости или хотя бы дождаться какой-то реакции со стороны ЕСПЧ.

ЕСПЧ — это совершенно ангажированный политический орган для расправы над неугодными. ЕСПЧ подразумевает конкретный тип человека, как его сейчас представляют на Западе. Это мы думаем и говорим, что мы люди, поэтому у нас есть права, у каждого человека есть права. Ничего подобного.

ЕСПЧ отстаивает только права западного человека, определённого социально-политического, психологического, гендерного типажа, который описан в западной идеологической доктрине.

Лишь абсолютное меньшинство людей на самом Западе попадает под ту категорию, права которой отстаивает ЕСПЧ. Всё это к нам уж точно не имеет никакого отношения.

Вот если где-то нарушают права геев, какие-то гендерные свободы ущемляют, либеральные ценности критикуют, этот суд тут как тут. Если человек отстаивает интересы Запада, является носителем западной культуры, а его куда-то отодвигают, только в этом случае защита его прав интересует эту инстанцию.

Права русских на Украине

Но принципиальным является то, что Россия обращается в ЕСПЧ, отстаивая интересы (вот тут самое главное) русских на Украине. До этого момента наши власти делали вид, что всё, что происходит на Украине, касается исключительно граждан Украины.

А если это граждане Украины, они имеют её синие паспорта, они — украинцы, значит, это дело Украины. И что они делают с украинцами: жгут, насилуют, убивают, отрезают головы, — нас это не касается.

До этого момента было строго так. Это обращение касается прав граждан Украины, но идентичность этих граждан — русские.

Впервые Россия пытается отстоять права русских на Украине, носителей русской идентичности, живущих на Украине, людей, страдающих за то, что они отстаивают своё право быть русскими, говорить на русском языке, следовать своей культуре и своей вере, ходить в Украинскую православную церковь Московского Патриархата и т. д.

До этого момента ни о каких русских на Украине речи не шло. Это было совсем непонятно. И для того, чтобы отстаивать права жителей Донбасса, российским властям необходимо было дать им паспорта России, иначе они не понимают, чьи они права отстаивают.

Просто раньше была такая абсолютизация правовых основ, такие правовые государственные и межгосударственные нормы, такой исключительно юридический подход, абсолютно отчуждённый. И он вынес миллионы русских, оставшихся за границами РФ, просто за скобки.

Такая формализация подхода говорит о том, что граждане, живущие в Казахстане, — казахстанцы, в Узбекистане — узбекистанцы, на Украине — украинцы и т. д. Значит, всё, нас это не касается.

Они получили когда-то при распаде СССР паспорта Таджикистана, они — таджикистанцы, а то, что они русские, этого мы не знаем. Чтобы иметь возможность отстаивать права русских в Донбассе, им выдали российские паспорта. Теперь российское государство подало жалобу. И продолжение обязательно будет.