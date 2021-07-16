Не в Украине дело: Германия и США больше никогда не будут друзьями

Ангела Меркель и Джо Байден простились "как друзья с разногласиями" по "Северному потоку — 2". Но они гораздо шире — Германия отвергает путь конфронтации с Россией и Китаем.

Разногласия между ФРГ и США существуют не только по "СП-2"

Лидеры Германии и США после встречи в Вашингтоне 15 июля указали, что США и Германия имеют разногласия по "Северному потоку — 2" (СП-2), однако едины во мнении, что Украина должна сохранить статус газового транзитёра.

Но попытка свести все разногласия к СП-2 не удалась. Между странами существуют гораздо большие стратегические разрывы.

США раздражает, что Германия, имея профицит бюджета, не выполняет свои финансовые обязательства по финансированию НАТО в размере 2% от ВВП. Также возмущает американцев её отношение к России не как к "зверю", "которого она кормит, покупая газ", а как к партнёру, с которым надо вести диалог.

США не устраивает, что Китай был главным торговым партнером Германии в течение последних пяти лет, а руководство Пентагона называет эту страну своей главной угрозой

"И за прошедшие десятилетия правительство Германии превратилось в экономическую машину, ориентированную прежде всего на Германию, которая отошла от Запада, ища больше денег и торгуя с кем угодно и со всеми", — пишет для Foxnews бывший посол США в Германии Ричард Гренелл.

Он указывает, что Германия двигается к "нейтралитету в швейцарском стиле", а следующему канцлеру нужно будет решить, будет ли ФРГ на стороне Запада или "пойдёт по особому экономическому пути, по которому вы делаете вид, что все страны морально равны".

"Удивительно, но некоторые из нынешних кандидатов заявили, что не хотят выбирать между Америкой и Китаем, китайцы-коммунисты очень рады это слышать", — указывает экс-посол.

Следующий канцлер продолжит линию Меркель

Однако, кто бы ни стал новым канцлером Германии осенью после выборов в Бундестаг, вряд ли внешнеполитическая линия ФРГ сильно изменится, как не изменилась американская с приходом Байдена на место критикуемого им Дональда Трампа. Объективное сочетание многих факторов не позволит это сделать. Кроме того, будут преобладать внутренние проблемы:

единство в ЕС,

преодоление последствий пандемии.

Меркель не раз подчёркивала, что Европы без России нет, что с Россией надо поддерживать прямой диалог. Она предложила провести саммит ЕС — Россия, не проводившийся с "Крымской весны".

Берлин чётко придерживается позиции, что "СП-2" выгоден Германии экономически, а политический вопрос — о сохранении транзита через Украину — он готов поддержать. Эта повестка тоже останется прежней, потому что ни один лидер Германии не будет действовать во вред своим производителям, навязывая им дорогой и не надёжный в доставке американский СПГ в ущерб их конкурентноспособности.

Останется ли Украина транзитёром российского газа

Что касается желания США и Германии оставить Украину транзитёром российского газа, то это во многом наигранный, политически ангажированный вопрос:

от Байдена этих слов ждут и в США, и на Украине,

а в Германии понимают, что нужно по этому вопросу вести переговоры с Россией, а они будут непростыми.

По словам Меркель, Германия и Европейская комиссия приложили усилия для заключения договора о транзите газа между Россией и Украиной до 2024 года, исходят из того, что он будет пролонгирован, а если этого не случится, но Берлин будет "активен" в противостоянии РФ.

Однако Владимир Путин уже несколько раз заявлял: заключение нового договора о транзите после 2024 года возможно, если Украина предложит "привлекательные условия". Очевидно, что нынешние — не привлекательные, так как по договору условие "плати или качай", а качает "Газпром" всё меньше.

Кроме того, американцы нарушили пакетную сделку, которая была достигнута между Россией, Германией и Украиной в конце 2019 года, фактически введя санкции и создав сложности для завершения строительства "Северного потока — 2".

Об этом сказал Pravda. Ru заместитель генерального директора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Эксперт уверен, что для того, чтобы Украина осталась транзитёром, Германии нужно уговорить Киев "установить рыночные позиции на транспортировку" и предпринимать меры для того, чтобы у участников газового рынка в Европе были стимулы для закупок больших объёмов российского газа.

"Тогда украинский транзит будет востребован и после 2024 года. И, может быть, даже в значительных объёмах", — уверен Алексей Гривач.

По словам эксперта, для пролонгации транзитного договора Украина должна отказаться от хамского поведения.

"А то получается, Украина воюет с Россией, или Россия с ней воюет, и вообще она — страна-агрессор. И при этом Киев хочет получать деньги за транзит. И причём деньги необоснованно высокие", — отметил Алексей Гривач.

"Транспортировка газа через "Северный поток" и "Северный поток — 2" стоит примерно в 2,5 раза дешевле, чем транзит через Украину. Вопрос: с какой стати он должен стоить в 2,5 раза дороже? И это при том, что газопроводы через Украину построены 30-40 лет назад Советским Союзом и они требуют вложений, которые Украина не делала, а просто проедала. И никаких убытков у Украины оттого, что транзит прекращается, нет. Украина ничего не построила, не вложила деньги в то, чтобы это поддерживать", — добавил эксперт.

Никто в США не знает, как заставить Европу снизить закупки газа у РФ

Очевидно, что Украина, возможно, и останется формально транзитёром газа, просто объёмы прокачки упадут. Русофобам в Киеве не дадут зарабатывать огромные деньги. Хотя если Германия и США готовы платить за газ "от границы РФ", то можно и через Украину качать, пусть за транзит они сами платят Киеву.

Эта политическая возня США вокруг российского газа никогда не закончится по причине того, что это элемент давления и на Германию, и на Россию, возможность их стравливать, подсовывая свой американский СПГ. Но проблема для США не только в позиции Германии и РФ, а в том, что у ЕС есть значимый конкурент на покупку российского газа. Это Юго-Восточная Азия. Там цены на любой газ и сейчас примерно на 20-30% выше, чем для Европы. Так что, как заставить Европу снизить закупку газа у России, не знает в США никто.

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