Решение Европейского суда юстиции, поддержавшего иск Польши к "Газпрому" и сохранившего ограничение на пропуск газа по газопроводу Opal (туда "голубое топливо" попадает из "Северного потока") лишило Европу возможности запастись газом в количестве, необходимом для зимы.
А ведь именно понимая это Германия подавала апелляцию, которую суд отклонил.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
В "Газпром экспорте", согласно комментарию пресс-службы, "разочарованы решением суда ЕС, которое создает искусственные преграды для эффективного использования инвестиций в газотранспортную систему Европы".
То есть для "Газпрома" это "решение неприятное". Но и всё. А вот для Европы может стать угрозой энергобезопасности.
Если бы не было указанных ограничений, европейцы не только смогли бы закачать в свои подземные хранилища больше газа, но и, самое главное, смогли бы во время отопительного сезона качать больше голубого топлива в сутки.
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