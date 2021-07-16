Насолить Газпрому важнее, чем запастись газом - решение Европейского суда

Решение Европейского суда юстиции, поддержавшего иск Польши к "Газпрому" и сохранившего ограничение на пропуск газа по газопроводу Opal (туда "голубое топливо" попадает из "Северного потока") лишило Европу возможности запастись газом в количестве, необходимом для зимы.

А ведь именно понимая это Германия подавала апелляцию, которую суд отклонил.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Газопровод Opal проходит по территории ФРГ и является продолжением морской части "Северного потока" на суше. С помощью него газ из "Северного потока" попадает в газотранспортную систему Центральной и Западной Европы.

Opal был построен "Газпромом" до того, как в Европе были введены нормы Третьего энергопакета, согласно которым одна и та же компания не может поставлять газ по трубе, которой сама и владеет.

Если быть совсем точным, то заполнять трубу компания (в данном случае — "Газпром") может. На 50%, а вторую половину мощности "ради конкуренции" нужно отдавать другому поставщику газа.

Проблема в том, что "другого поставщика" нет. Вот и простаивает труба.

В "Газпром экспорте", согласно комментарию пресс-службы, "разочарованы решением суда ЕС, которое создает искусственные преграды для эффективного использования инвестиций в газотранспортную систему Европы".

То есть для "Газпрома" это "решение неприятное". Но и всё. А вот для Европы может стать угрозой энергобезопасности.

Если бы не было указанных ограничений, европейцы не только смогли бы закачать в свои подземные хранилища больше газа, но и, самое главное, смогли бы во время отопительного сезона качать больше голубого топлива в сутки.