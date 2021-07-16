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"Семь лет держалась": в Киеве заявили, что Меркель "сдала" интересы Украины

Мир

Даже факт личного визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин не привёл к результатам, которые можно было бы назвать положительными для Киева. Более того, Ангела Меркель, оказывается, "сдала" украинские интересы — хоть и "продержалась" целых семь лет.

"Семь лет держалась": в Киеве заявили, что Меркель "сдала" интересы Украины

Напомним, что ранее поездку Зеленского в Германию раскритиковали как политологи, так и СМИ. Присоединился к такого рода риторике и внештатный советник офиса украинского президента Алексей Арестович. Он объяснил, что желаемого результата общение глав государств не принесло потому, что

"…госпожа Меркель семь лет держалась, но в конце концов всё-таки немного сдала украинские интересы в пользу России", — сообщил Арестович на "Украине 24".

Украинский лидер, к слову, ранее успел дать "наставление" Вашингтону и Берлину в свете поездки Меркель в США.

"Встреча президента Джо Байдена и канцлера Ангелы Меркель может изменить будущее Европы. Ценности, принципы и безопасность нельзя обменивать на экономические интересы.

Верю, что наши партнеры, США и Германия, будут вместе противостоять агрессору, а не поощрять его. И никакого решения об Украине без Украины", — написал в Twitter.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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