Это позор какой-то: СМИ и политологи раскритиковали визит Зеленского в Германию

Итоги встреч в Берлине разочаровали Зеленского и его команду: он вернулся в Киев без желанных компенсаций за "потери" от запуска "Северного потока-2" и договора о политической поддержке в противостоянии с Москвой.

Кроме того, Ангела Меркель ещё раз настояла на выполнении формулы Штайнмайера — она названа в честь нынешнего президента ФРГ и, по сути, является пошаговой инструкцией по выполнению Минских договорённостей. В её основе несколько положений, категорически неприемлемых для Киева:

амнистия "членам незаконных вооружённых формирований" самопровозглашённых республик (так их называют в Киеве),

проведение местных выборов в Донецке и Луганске до передачи Украине контроля над границей с Россией и при их согласовании непосредственно с представителями ДНР и ЛНР.

До сих пор и Порошенко, и Зеленский, и все "патриоты" считали выполнение формулы Штайнмайера невозможной задачей.

Главное разочарование Киева

Телеканал NTV в Германии указывает, что главное разочарование Киева — неизменность позиции Берлина по "СП-2":

"Меркель считается важнейшим международным союзником Украины, но когда речь о газопроводе, дружба, очевидно, заканчивается".

Кроме того, большое раздражение Киева вызвала инициатива Меркель и Макрона по проведению саммита ЕС-Россия, полагает Spiegel. А ZDF напоминает о том, что президент Франк-Вальтер Штайнмайер для чествования 80-й годовщины нападения на СССР выбрал место, связанное с Россией. Вдобавок Зеленскому вновь отказали в поставках оружия и даже отменили встречу с министром обороны ФРГ.

"Просматривая украинские СМИ, можно сделать вывод, что Зеленский ищет гарантии (а их ему никто не даст), что будущее германское правительство и дальше будет союзником Украины", — отмечает Tagesschau.

Зеленский не нашел взаимопонимания у Меркель и по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. В Берлине неизменно настаивают на необходимости выполнения Минских договорённостей, которые Зеленский и его команда наивно пытаются переписать. Во время брифинга канцлер вновь выразила сожаление из-за отсутствия прогресса в мирном процессе. На что Зеленский традиционно обвинил в этом Россию, снова озвучив свою навязчивую идею провести встречу "нормандской четвёрки" ("забыв" о том, что он не выполнил полученные на прошлом саммите предписания). Вдобавок в тот же день была опубликована статья Владимира Путина.

"Президент РФ обвинил Зеленского во лжи по поводу донбасского конфликта, — отмечает Zeit. — Хозяин Кремля сожалеет, что враждебность к России Украина возвела в государственную политику и находится под контролем Запада. Создание этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к соседям, сопоставимо с применением оружия массового поражения".

Эксперты недоумевают

Вавочка поехал в Германию с визитом, и что-то там пошло не так: встречу с министром обороны ФРГ отменили без объяснения причин, однако Офис президента поспешил опровергнуть эту информацию, констатирует политолог Елена Маркосян.

"Советник главы Офиса Подоляк назвал её фейковой и даже попытался аргументировать: "В глобальной политической культуре всегда действует правило соответствия: какие встречи возможны на уровне глав государств, какие — на уровне глав правительств, а какие — на уровне министров. Владимир Александрович приехал для встречи только с первыми лицами нашего западного партнёра". Однако, похоже, в Германии список первых лиц отличается от украинского и Вавочка встретился с премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия (это как у нас глава исполкома облсовета). В общем, со статусом визита всё мутно, а вот с содержанием — увы, понятно. Повестка встречи констатировала окончание строительства "Северного потока-2" в августе. Компенсации Украина получить может только в качестве инвестиций (на определённых условиях!) в ремонт и техническое переоснащение собственной газотранспортной системы. А что касается Минских соглашений, то формулу Штайнмайера надо фиксировать в наших законах — эту позицию Меркель озвучила и повезет её на встречу с Байденом. И если Вавочка не усвоит эту информацию, то должен подготовиться к тому, что его визит в США может быть отложен и встречаться с первыми лицами мировой политики ему придётся у туалетов (и то, если повезёт)", — резюмирует Маркосян.

Политический обозреватель "Коммерсанта" Максим Юсин обратил внимание на то, что брифинг Ангелы Меркель и Владимира Зеленского прошёл до начала их переговоров, что свидетельствует о том, что хозяева заранее знали: не будет никаких договорённостей, о которых можно было бы рассказать прессе. В противовес гостю, требующему остановить "СП-2", канцлер однозначно заявила: проект будет завершён. Вдобавок по поводу странной идеи обсуждать вопрос транзита российского газа через Украину в "нормандской четвёрке" она вежливо, но твёрдо отказала: эти вопросы не будут обсуждаться. Отдельно Меркель напомнила, что формула Штайнмайера должна быть включена в Конституцию Украины. Так что, несмотря на все попытки Киева добиться пересмотра Минских договорённостей (а формула Штайнмайера — это фактически пошаговая инструкция по их выполнению), Берлин упорно стоит на своём: соглашения должны быть выполнены. То есть Зеленский должен убедить депутатов Рады внести в закон те положения, которые они же сами называют "капитуляцией" и "предательством национальных интересов".

При этом на тему "СП-2" и гарантий Украине Меркель высказывалась крайне скупо, не стала уточнять ни объём будущего транзита газа (а это ключевой вопрос), ни размер компенсаций Киеву, о котором так много писала украинская пресса накануне визита.

"И ещё один неприятный для Зеленского момент: буквально в последнюю минуту была отменена ранее планировавшаяся встреча с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По данным Deutsche Welle, причиной стало нежелание Берлина продавать Киеву вооружения, на чём настаивала украинская сторона. Поскольку Зеленский, видимо, собирался говорить с главой оборонного ведомства именно об этом, немцы решили не тратить время на пустые препирательства и попросту изъяли эту встречу из программы. В общем, картина получается отнюдь не столь оптимистичной, как пытаются представить в Офисе Владимира Зеленского", — заключает Юсин.

Зеленский в Берлине заявил, что Германия не должна допустить отключения Украины от российского газа.

Главный редактор одесского издания "Таймер" Юрий Ткачёв хотел бы уточнить: как же это нас можно отключить от российского газа, если мы, как нам постоянно говорят по телевизору, этот самый газ не покупаем?!? Палитесь, Владимир Александрович! На самом же деле, конечно, все всё понимают. И Зеленский, и те ребята из телевизора, и даже те, кто их слушает. Просто всем им удобнее делать вид, что ложь про "отказ от российского газа" — это на самом деле правда. Политическое украинство — это вообще один большой консенсус лжецов.

Меркель заявила, что Украина должна имплементировать формулу Штайнмайера в законодательство, а Зеленский — что предложения Германии и Франции по выполнению Минских соглашений прекрасны. Речь о том, что выборы в ЛДНР надо провести до передачи контроля над границей с Россией, а не наоборот, как уже больше года твердит Зеленский. То есть уже можно? Или это просто дежурные заявления, удивляется аналитик Александр Скубченко.

"И с кем же Зеленский будет это реализовывать? С националистами Резниковым, Казанским и Гармашем? Вот я такие шаги Зеленского поддерживаю, а поддерживает ли их его команда? Это огромный вопрос. Украина не раз отрицала, что поставляет газ на неподконтрольную территорию в ОРДЛО, а тут вдруг мы все узнали интересный факт, который озвучил Зеленский на брифинге с Ангелой Меркель: "Я сказал госпоже канцлер о рисках, о том, что вся территория Украины будет отключена от газа и его транзита. Поэтому газ может не получить и временно оккупированная территория Донбасса, а это уже вопрос о гарантиях безопасности на тех территориях, которые на себя брали все участники "нормандского формата", — заявил Зеленский. Вот оно как: оказывается, мы содержим экономику ОРДЛО, поставляя им газ, а воду в Крым, значит, нельзя? Интересно…" — удивляется Скубченко.

Это какой-то позор: Зеленского даже не покормили в Берлине — 4 часа сидел на белом диванчике в кабинете Меркель, а из еды было лишь с десяток бутылочек и несколько чашек. Ни покурить, ни в туалет сходить. Но не это главное: Украина стала жертвой скоординированной германо-российской атаки. Естественно, гибридной и крайне болезненной. Напоследок нам еще вставили для полноты ощущений формулу Штайнмайера, как всегда саркастически комментирует журналист Александр Зубченко.

"Команду Офиса Зеленского "Нордстрим, стой: раз-два!" в Германии цинично проигнорировали. И когда наш президент жадным взглядом искал на столе их хвалёную рульку, Путин вероломно опубликовал статью с хештегом "один народ". Подлый и псевдоисторический удар прямо в мягкое идеологическое подбрюшье нашей нации. А Меркель открытым текстом послала Зеленского в направлении "Северного потока". Пообещала жалкие полтора миллиона вакцин, которые накопились в их домах престарелых из-за отказа старичков колоть себе что попало. И тут бахнула статья Путина — она просто огромная, настоящий идеологический эпос, который никто в Офисе президента просто физически осилить не сумеет. И это при том, что среднестатистический мозг советника Зеленского в состоянии оценить только картинку в информационной ленте "Фейсбука" с подписью", — констатирует Зубченко.

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