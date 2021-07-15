В Германии призвали не платить Украине за прекращение транзита российского газа

В Германии призывают не платить компенсацию Украине за возможное прекращение транзита российского газа. Об этом заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Он подчеркнул — абсолютно недопустимо, чтобы Германия выстраивала свою энергетическую политику в соответствии с украинским интересами.

"Если ей (Украине) нужны деньги, тогда она должна обратиться к таким международным донорам, как Европейский союз", — цитируют Эрнста "Известия".

Напомним, ранее германское издание "Шпигель" сообщало об ожиданиях Украины в случае запуска газопровода "Северный поток-2". Если верить этой статье, Украина хотела бы получить в качестве "компенсации" два-три миллиарда евро. Плюс кредитная линия от Евросоюза на пять миллиардов евро. А кроме того, пролонгация газового контракта с Россией ещё на десять лет.

Не стал делать тайны и глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. По его словам, компенсацией будет считаться контракт на транзит российского газа на 15 лет, под гарантии европейских банков или компаний. Причем Россия должна будет ежегодно прокачивать через территорию Украины 40-50 млрд кубометров газа.

С Россией, понятное дело, никто ожидания Украины не обсуждал. Судя по всему, в Киеве рассчитывают, что переговоры будет вести Германия.

Клаус Эрнст является последовательным сторонником окончания строительства и запуска "Северного потока-2". Но поскольку он является представителем партии "Левые", у которой не самая большая фракция в бундестаге, то едва ли его мнение можно считать выражением точки зрения большинства депутатов германского парламента.