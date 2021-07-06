EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Любовь Степушова

Ставки растут: Литва присвоила дипстатус Тихановской

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Вильнюс наградил представительство Светланы Тихановской дипломатическим статусом. Не дорогое ли это развлечение властей для налогоплательщиков Литвы?

Ставки растут: Литва присвоила дипстатус Тихановской

Литва "защитила" Тихановскую дипстатусом

5 июля в Министерстве иностранных дел Литвы состоялось мероприятие по аккредитации "Представительства белорусской демократии", в котором приняли участие министр иностранных дел Габриэлиус Ландсбергис и беглый "лидер оппозиции" Белоруссии Светлана Тихановская. Об этом сообщает Delfi. lt.

Напомним, что Тихановская была соперницей Александра Лукашенко на президентских выборах в августе прошлого года и с подачи Запада не признаёт Лукашенко законно избранным президентом.

Тихановская бежала в Литву, где открыла своё представительство. По ее словам, дипстатус, предоставленный МИД Литвы, был "важным шагом по делегитимации режима Лукашенко и утверждению нового белорусского большинства".

"Этот статус означает, что народ Белоруссии теперь представлен в ЕС", — сказала Тихановская.

В своём Телеграм-канале, она подчеркнула, что Литва — "это первая страна ЕС, которая сделала этот шаг", и уже ведется работа над открытием подобных представительств в других странах.

Тихановская по-прежнему никто

МИД Литвы назвал дипстатус офиса Тихановской "символическим шагом в юридическом признании белорусского гражданского общества и его стремлений к демократическим изменениям в своей стране", но подчеркнул, что аккредитованный орган не будет считаться дипломатической миссией с правами и привилегиями, обычно предоставляемыми им.

Как сказал Pravda. Ru руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич, с Венской конвенцией этот статус "не имеет ни малейшей связи".

"Госпожа Тихановская по-прежнему политический беженец, живущий, в основном, на литовские дотации, и по всем вопросам разного рода тревожности Вильнюс пытается дозвониться до Минска, в частности по вопросам миграционной политики. Не случайно к госпоже Тихановской никто не обращается по поводу миграционного движения между Республикой Беларусь и Республикой Литва. По этому вопросу Вильнюс по-прежнему пытается договориться с Александром Григорьевичем", — указал Николай Межевич.

По его словам, Минск не отвечает, потому что официально теперь для Вильнюса за всё отвечает Тихановская.

"Минск не берет трубку. А зачем Минску брать трубку? Если Вильнюс говорит, что Лукашенко — это не президент, то зачем Лукашенко брать трубку, тратить усилия по поднятию трубки?", — отметил эксперт.

Не дорогое ли это развлечение для Литвы?

Активная поддержка Тихановской вылилась для Литвы в экономические, имиджевые и внутриполитические проблемы. Во-первых, Белоруссия перестала задерживать нелегальных мигрантов, переход которых в Литву растёт с угрожающей быстротой. Всего в этом году на границе было задержано 1363 нелегальных мигранта, что в семнадцать раз больше, чем было в 2020 году. Помимо граждан Ирака, среди задержанных много мигрантов из Конго, Камеруна и Гвинеи.

На заседании в пятницу правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию в связи с резким увеличением нелегальной миграции.

Литва вынуждена тратить деньги из бюджета на постройку палаточного городка на 2000 мест и содержать мигрантов. Вильнюсский окружной суд, который рассматривает дела о задержании перебежчиков с трудом справляется с нагрузкой, большая часть бюджета уже израсходована. Также мигранты несут в Литву преступность.

Вторая проблема — это потеря экспортных потоков белорусских нефтепродуктов и предстоящая потеря перевалки калийных удобрений из Белоруссии.

Речь идёт о 2,5 млн. тонн удобрений и 0,5 млн тонн нефтепродуктов. На этом Литовские железные дороги потеряют около 20 миллионов евро в год, заявил в передаче Aktualusis Interiu представитель Литовских железных дорог Мантас Дубаускас.

Соглашение Литовской железной дороги с белорусским заводом калийных удобрений "Беларуськалий" действует до 2023 года. В логистической цепочке задействованы портовые компании, покупатели, продавцы, другие терминалы в Европе. И если контракты любого из этих партнёров аннулируют, разорвётся хотя бы одна цепь, то перевалка грузов остановится раньше указанного срока.

Кроме этого, указал для Pravda. Ru политолог, журналист-международник в Rubaltiс. ru Александр Носович, Минск начинает рассматривать прошлое литовских политиков, связанных в молодости с коллаборационистами и с нацистскими преступниками. Так, белорусская Генпрокуратура запросила допрос бывшего президента Литвы Вальдаса Адамкуса, который в юности был сподручным Антанаса Импулявичюса, так называемого минского мясника — литовского полицая, который отметился массовыми преступлениями против белорусов и евреев на территории Белорусской ССР в годы нацистской оккупации.

"Литва не то, что не принимает логичных решений, она, в принципе, не проводит логически связанную политику. Литовская политика иррациональна или, говоря научным языком, её определяет политический романтизм, а не политический реализм, не следование своим национальным интересам, своей выгоде и не выстраивание конструктивного диалога с соседями. Это относится как к Белоруссии, так и к России", — указал Александр Носович.

Литва живёт всё хуже

Быть может, Литве не надо было вмешиваться в белорусские дела и больше заботиться о своих людях, чем о белорусах.

Уровень бедности и неравенство доходов в Литве одни из самых высоких в Европейском союзе (ЕС). Согласно имеющимся данным за 2018 год, уровень риска бедности в Литве составлял 20,6% по сравнению со средним показателем по ЕС — 16,5%.

Хотя в прошлом некоторые социальные показатели были критическими, пандемия коронавируса усугубила ситуацию. Например, до пандемии благотворительную столичную столовую Carito Betanija посещали в среднем 150 человек в день, а во время пандемии — более 350.

В Литве более 200 тысяч человек (каждый пятый) живут за чертой абсолютной бедности. Это люди с ежемесячным доходом менее 215 евро, их число могло резко возрасти во время пандемии.

Половина литовского населения пользуется шикарными уличными туалетами, но в собственных домах не имеет водоснабжения. Литва лидирует в мире по количеству самоубийств среди детей и подростков. Количество преступлений, по данным министра социальной защиты и труда Моники Навицкене увеличилось за прошедший год на 20%.

"По данным на 8 февраля, уровень зарегистрированной безработицы достиг 16,3 процента. Общая ситуация на рынке труда в 2020 году была действительно сложной, а действующие в стране чрезвычайная ситуация и карантин привели к тому, что в 1,3 раза больше людей трудоспособного возраста потеряли работу и обратились в службу занятости, чем в 2019 году ", — отметила Навицкене.

Читайте по теме: Что решает поездка Лукашенко в Крым

Лукашенко высказался о санкциях, шантаже и документах ООН

"Говорящему заголовками" Лукашенко ответили из Киева

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Почему белорусская оппозиция оказалась «беззубой»?
Куратор: Любовь Степушова
Темы литва беларуськалий светлана тихановская
Новости
Госпитализированная Алентова может пропустить похороны супруга
"Глупость или обман": эксперт о прогнозах ПФР по росту пенсий
Ушла из жизни итальянская исполнительница Рафаэлла Карра
Возвращение блудного короля: Atari снова разработает премиальные игры
Посол РФ в Афганистане: к эвакуации не готовимся
Суд вынес решение по апелляции Алексея Навального
Гоша Куценко поделился смешным роликом о "побочках" вакцинации
Россиянам с ВИЧ отказывают в вакцинации от COVID-19
Через Белоруссию - ни шагу: Лукашенко придумал, как "прижать" Берлин
Стало известно, как Пугачёва ласково называет Галкина
Последние материалы
Возвращение блудного короля: Atari снова разработает премиальные игры
Посол РФ в Афганистане: к эвакуации не готовимся
Суд вынес решение по апелляции Алексея Навального
Гоша Куценко поделился смешным роликом о "побочках" вакцинации
Если COVID-вакцинация — не панацея, то нужна ли она вообще?
Россиянам с ВИЧ отказывают в вакцинации от COVID-19
Через Белоруссию - ни шагу: Лукашенко придумал, как "прижать" Берлин
Стало известно, как Пугачёва ласково называет Галкина
Замглавы МИД РФ рассказал про "шлак" в российско-американских отношениях
Разрешился скандал с российскими туристами на Кубе
Популярное
Мир. Новости мира
Почему на самом деле не стреляли по Defender

На борту британского фрегата, вторгшегося в территориальные воды России, находился корреспондент ВВС, который документировал происходящее. Для чего?

Почему на самом деле не стреляли по Defender
"ТурПром" сообщил об отмене десятков рейсов в Турцию
Путешествия
"ТурПром" сообщил об отмене десятков рейсов в Турцию
Новости Белоруссии
Что решает поездка Лукашенко в Крым
Российский шоу-бизнес
Индийский штамм COVID-19 можно узнать по неприятному симптому
Любовь Степушова Ставки растут: Литва присвоила дипстатус Тихановской Любовь Степушова Усам Оздемиров Как нам сберечь народ и стать передовой экономикой Усам Оздемиров Анжела Якубовская Владимир Меньшов: "Назову себя счастливым человеком" Анжела Якубовская
Происшествия
Что-то рвануло в Каспийском море. Азербайджан утверждает, что это вулкан
Общество
Лукашенко выбрал себе новую жертву из числа артистов
"Говорящему заголовками" Лукашенко ответили из Киева
Мир. Новости мира
"Говорящему заголовками" Лукашенко ответили из Киева
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников