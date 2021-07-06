Ставки растут: Литва присвоила дипстатус Тихановской

Вильнюс наградил представительство Светланы Тихановской дипломатическим статусом. Не дорогое ли это развлечение властей для налогоплательщиков Литвы?

Литва "защитила" Тихановскую дипстатусом

5 июля в Министерстве иностранных дел Литвы состоялось мероприятие по аккредитации "Представительства белорусской демократии", в котором приняли участие министр иностранных дел Габриэлиус Ландсбергис и беглый "лидер оппозиции" Белоруссии Светлана Тихановская. Об этом сообщает Delfi. lt.

Напомним, что Тихановская была соперницей Александра Лукашенко на президентских выборах в августе прошлого года и с подачи Запада не признаёт Лукашенко законно избранным президентом.

Тихановская бежала в Литву, где открыла своё представительство. По ее словам, дипстатус, предоставленный МИД Литвы, был "важным шагом по делегитимации режима Лукашенко и утверждению нового белорусского большинства".

"Этот статус означает, что народ Белоруссии теперь представлен в ЕС", — сказала Тихановская.

В своём Телеграм-канале, она подчеркнула, что Литва — "это первая страна ЕС, которая сделала этот шаг", и уже ведется работа над открытием подобных представительств в других странах.

Тихановская по-прежнему никто

МИД Литвы назвал дипстатус офиса Тихановской "символическим шагом в юридическом признании белорусского гражданского общества и его стремлений к демократическим изменениям в своей стране", но подчеркнул, что аккредитованный орган не будет считаться дипломатической миссией с правами и привилегиями, обычно предоставляемыми им.

Как сказал Pravda. Ru руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич, с Венской конвенцией этот статус "не имеет ни малейшей связи".

"Госпожа Тихановская по-прежнему политический беженец, живущий, в основном, на литовские дотации, и по всем вопросам разного рода тревожности Вильнюс пытается дозвониться до Минска, в частности по вопросам миграционной политики. Не случайно к госпоже Тихановской никто не обращается по поводу миграционного движения между Республикой Беларусь и Республикой Литва. По этому вопросу Вильнюс по-прежнему пытается договориться с Александром Григорьевичем", — указал Николай Межевич.

По его словам, Минск не отвечает, потому что официально теперь для Вильнюса за всё отвечает Тихановская.

"Минск не берет трубку. А зачем Минску брать трубку? Если Вильнюс говорит, что Лукашенко — это не президент, то зачем Лукашенко брать трубку, тратить усилия по поднятию трубки?", — отметил эксперт.

Не дорогое ли это развлечение для Литвы?

Активная поддержка Тихановской вылилась для Литвы в экономические, имиджевые и внутриполитические проблемы. Во-первых, Белоруссия перестала задерживать нелегальных мигрантов, переход которых в Литву растёт с угрожающей быстротой. Всего в этом году на границе было задержано 1363 нелегальных мигранта, что в семнадцать раз больше, чем было в 2020 году. Помимо граждан Ирака, среди задержанных много мигрантов из Конго, Камеруна и Гвинеи.

На заседании в пятницу правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию в связи с резким увеличением нелегальной миграции.

Литва вынуждена тратить деньги из бюджета на постройку палаточного городка на 2000 мест и содержать мигрантов. Вильнюсский окружной суд, который рассматривает дела о задержании перебежчиков с трудом справляется с нагрузкой, большая часть бюджета уже израсходована. Также мигранты несут в Литву преступность.

Вторая проблема — это потеря экспортных потоков белорусских нефтепродуктов и предстоящая потеря перевалки калийных удобрений из Белоруссии.

Речь идёт о 2,5 млн. тонн удобрений и 0,5 млн тонн нефтепродуктов. На этом Литовские железные дороги потеряют около 20 миллионов евро в год, заявил в передаче Aktualusis Interiu представитель Литовских железных дорог Мантас Дубаускас.

Соглашение Литовской железной дороги с белорусским заводом калийных удобрений "Беларуськалий" действует до 2023 года. В логистической цепочке задействованы портовые компании, покупатели, продавцы, другие терминалы в Европе. И если контракты любого из этих партнёров аннулируют, разорвётся хотя бы одна цепь, то перевалка грузов остановится раньше указанного срока.

Кроме этого, указал для Pravda. Ru политолог, журналист-международник в Rubaltiс. ru Александр Носович, Минск начинает рассматривать прошлое литовских политиков, связанных в молодости с коллаборационистами и с нацистскими преступниками. Так, белорусская Генпрокуратура запросила допрос бывшего президента Литвы Вальдаса Адамкуса, который в юности был сподручным Антанаса Импулявичюса, так называемого минского мясника — литовского полицая, который отметился массовыми преступлениями против белорусов и евреев на территории Белорусской ССР в годы нацистской оккупации.

"Литва не то, что не принимает логичных решений, она, в принципе, не проводит логически связанную политику. Литовская политика иррациональна или, говоря научным языком, её определяет политический романтизм, а не политический реализм, не следование своим национальным интересам, своей выгоде и не выстраивание конструктивного диалога с соседями. Это относится как к Белоруссии, так и к России", — указал Александр Носович.

Литва живёт всё хуже

Быть может, Литве не надо было вмешиваться в белорусские дела и больше заботиться о своих людях, чем о белорусах.

Уровень бедности и неравенство доходов в Литве одни из самых высоких в Европейском союзе (ЕС). Согласно имеющимся данным за 2018 год, уровень риска бедности в Литве составлял 20,6% по сравнению со средним показателем по ЕС — 16,5%.

Хотя в прошлом некоторые социальные показатели были критическими, пандемия коронавируса усугубила ситуацию. Например, до пандемии благотворительную столичную столовую Carito Betanija посещали в среднем 150 человек в день, а во время пандемии — более 350.

В Литве более 200 тысяч человек (каждый пятый) живут за чертой абсолютной бедности. Это люди с ежемесячным доходом менее 215 евро, их число могло резко возрасти во время пандемии.

Половина литовского населения пользуется шикарными уличными туалетами, но в собственных домах не имеет водоснабжения. Литва лидирует в мире по количеству самоубийств среди детей и подростков. Количество преступлений, по данным министра социальной защиты и труда Моники Навицкене увеличилось за прошедший год на 20%.

"По данным на 8 февраля, уровень зарегистрированной безработицы достиг 16,3 процента. Общая ситуация на рынке труда в 2020 году была действительно сложной, а действующие в стране чрезвычайная ситуация и карантин привели к тому, что в 1,3 раза больше людей трудоспособного возраста потеряли работу и обратились в службу занятости, чем в 2019 году ", — отметила Навицкене.

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