"Говорящему заголовками" Лукашенко ответили из Киева

На очередное удивительное заявление белорусского лидера Александра Лукашенко пришлось реагировать киевским "верхам". Президента РБ, ранее сообщившего о перекрытии границы "Украина — Белоруссия", "одёрнули" в украинском МИД.

Александр Лукашенко

Лукашенко: поступает оружие, закрываем границу

Напомним, что 2 июля Лукашенко заявил буквально следующее: он лично отдал поручение о закрытии границы.

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Белоруссию. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", — высказался Лукашенко.

Также президент РБ поведал о неких "вскрытых" террористических ячейках, которые планировали использовать при насильственной смене власти. Во всём этом, уточнил Лукашенко, замешана не только Украина, но и Германия с США, а также — Литва и Польша.

Кулеба: касательно Лукашенко надо кое-что помнить

Дмитрий Кулеба

Опровергать слова белорусского лидера пришлось 5 июня Дмитрию Кулебе. Глава МИД призвал всех сохранять спокойствие и помнить — Лукашенко частенько выдаёт подобные заявления. Но на самом деле граница функционирует в штатном режиме.

"Что касается заявлений Александра Лукашенко, то он любитель таких резонансных заявлений. Он разговаривает очень часто заголовками, которые сразу попадают в медиа. Тут надо сохранять спокойствие и всегда понимать, что Александр Лукашенко — это человек, относительно которого надо делать тщательный факт-чекинг. И заверяю вас, что заявление его о контрабанде оружия из Украины в Беларусь не пройдёт ни один факт-чекинг, потому что это просто не отвечает действительности по никаким параметрам, как и его заявление о том, что граница закрыта", — объяснил Кулеба в ходе пресс-конференции всеукраинского форума "Украина 30. Международная политика".

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