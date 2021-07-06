Лукашенко высказался о санкциях, шантаже и документах ООН

Новое заявление от президента Белоруссии Александра Лукашенко. На этот раз он решил высказаться касательно западных санкций и напомнить их "авторам" о такой вещи, как документы ООН.

Слова Лукашенко передаёт "Белта": президент сообщил, что использование против РБ санкций можно считать шантажом международного масштаба. При этом подобные действия чётко охарактеризованы в документах ООН.

"По сути, использование ограничительных мер в качестве инструмента давления на суверенное государство — это беззаконие и шантаж в международном масштабе. Шантаж, который, напомню, в документах ООН и иных международных организациях осуждается как недопустимая мера", — отметил Лукашенко 6 июля в ходе совещания.

Напомним, что ранее одно из громких заявлений Лукашенко пришлось опровергать Киеву: речь шла о "закрытии" границы между Украиной и Белоруссией.

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