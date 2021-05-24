Террорист Протасевич должен сидеть. Браво, Лукашенко

Минск провёл блестящую операцию по задержанию Протасевича — гнусного манипулятора человеческими душами, выводящего детей на улицы, чтобы они там гибли.

Террорист Протасевич должен сидеть в тюрьме

В воскресенье над территорией Белоруссии был развернут и посажен в Минске самолет ирландской Ryanair, на котором из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор экстремистского белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После этого он был задержан в аэропорту Минска.

Протасевич жил в Литве, которая предоставила ему политическое убежище. Это тот самый Протасевич, который выкладывал в сеть данные на белорусских миллиционеров, с указанием: " сами знаете, что делать". Протасевич в составе нацистского батальона "Азов" (признан в РФ террористической организацией) участвовал в карательных операциях против мирного населения в Донбассе.

Его арест — это подарок от Батьки всем антифашистам и антиимпериалистам. Торжество справедливости надо обеспечивать всеми путями.

КГБ Белоруссии провёл блестящую операцию

Акция была прекрасно подготовлена, поэтому судебное преследование на Западе исключено :

1. Над территорией некоторое время назад на самолёте летела признанная на Западе президентом Белоруссии, Светлана Тихановская, и с ней ничего не случалось.

2. Решение о посадке в Минске принял сам пилот авиакомпании Ryanair, получив сообщение о возможности нахождения бомбы на борту.

Из обнародованных белорусами переговоров диспетчера Минска с пилотом следует, что диспетчер запрашивает борт Ryanair:

"Эта рекомендация приземлиться в Минске, откуда она к вам поступила — она пришла от авиакомпании, от аэропорта отправки или аэропорта прибытия?"

Экипаж самолета отвечает, что рекомендация приземлиться в белорусской столице принадлежит ему самому.

3. Ирландский борт сопровождался белорусским перехватчиком Миг-29 — это обычная мировая практика в такой ситуации — тревоги в связи возможным нахождением на борту взрывного устройства. Подозрительно для суда было бы обратное.

3. Спецслужбы Белоруссии обнаружили на борту самолета Ryanair разыскиваемого в Белоруссии преступника (кстати, своего гражданина), уже после приземления, проверив личности эвакуированных пассажиров. Вполне всё по закону.

4. Были прецеденты, не имевшие последствий (на Западе, в основном, прецедентное право).

Например, в октябре 2016-го "Украэрорух" потребовал от самолета "Белавиа" вернуться в Жуляны под угрозой перехвата истребителями, чтобы поискать среди пассажиров флешку с "опасной для безопасности Украины информацией". Флешку, кстати, тогда не нашли и никаких извинений Киев никому не принес, равно как и никаких санкций против него никто не ввел.

Президент Боливии Эво Моралес летел на борту N1 своей страны в 2013 году из Москвы. Его приземлили в Австрии и бессовестно обыскали на предмет наличия борца за свободу мнения Эдварда Сноудена.

Белоруссия для Запада потеряна

Недалёкость ума западных аналитиков из всяких центров типа Rand Co. и Sratfor очевидна. Они решили, что Лукашенко — это Янукович, а Белоруссия — Украина, и Запад , по их рекомендациям, стал действовать по майданному плану смены власти, но не сработало.

А ведь несколько лет назад Минск активно стал искать благоволения на Западе. Глава МИД Владимир Макей сказал The Wall Street Journal, что "с момента развала СССР в 1991 году целые поколения родились в независимом государстве, и они хотят жить в независимом государстве. США увидели, что Беларусь — не придаток какой-то другой страны".

Экс-премьер — Сергей Румас поехал в Лондон искать источники финансирования, были и объявления о совместных учениях Белоруссии с НАТО, которым помешал ковид. Казалось бы, идите по этой линии, и Лукашенко ушёл бы на Запад "цивилизованно".

Будут ли санкции против Белоруссии

Западное сообщество, присвоившее себе титул мирового, запустило свою агитационную машину. Политики из США, Великобритании, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши и Чехии потребовали запретить полеты над Белоруссией ввести санкции против Минска. В частности, речь идет о том, чтобы лишить его возможности использовать Интерпол и другие международные организации "для дальнейших атак на демократию в Европе".

Помимо этого, законодатели этих стран потребовали освободить Протасевича и других "политических заключенных".

Но, запрет на транзит через Минск выльется в многомиллионные убытки для западных компаний, так как это кратчайший путь в Россию из Европы. Нет у Запада сейчас денег на такую роскошь. Ограничатся персональных санкциями, но это не новость.

Непризнанному Западом президенту Лукашенко отступать некуда. Надеемся, что выход он видит — интегрироваться Россией, не продавая Белоруссию российским олигархам (чего хочет белорусский народ), а там видно будет.

Справка. В ноябре 2020 года сооснователи Nexta Роман Протасевич и Степан Путило были включены белорусским КГБ в список физических лиц, причастных к террористической деятельности. Следственный комитет Беларуси предъявил им обвинение в организации массовых беспорядков в Минске и возбуждении социальной вражды к представителям власти и милиции. Канал Nexta и его логотип признаны на территории Беларуси экстремистскими материалами.

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