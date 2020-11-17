Белоруссия потребовала от Польши выдачи основателей NEXTA

МИД Белоруссии потребовал от Польши выдачи "в кратчайшие сроки" основателей Телеграм-канала Nexta. Обоснование: "особая общественная опасность их преступной деятельности".

Об этом сегодня сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Требование Белоруссии было озвучено в ходе встречи представителей МИД страны с поверенным в делах Польши в республике Мартином Войцеховским.

"Польской стороне передана нота с копией направленных генеральной прокуратурой Республики Беларусь в адрес министерства юстиции Республики Польша и генеральной прокуратуры Республики Польша запросов о выдаче для привлечения к уголовной ответственности Степана Путило и Романа Протасевича", - написано в распространенном сообщении МИД РБ.

По версии белорусской стороны Телеграм-каналы "НЕХТА" и "НЕХТА Live", созданные и администрируемые Путило и Протасевичем имеют экстремистскую направленность и часто распространяют фейковые сообщения с целью дестабилизации обстановки в Белоруссии.

К слову, среди фанатов указанных ТГ-каналов — блогер Алексей Навальный, который заявил, что

его структура ФБК в будущем "позаимствует" приёмы работы NEXTA.

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