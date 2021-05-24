"Последняя диктатура Европы": в МИД Франции уточнили "план работ" по РБ

Новости касательно стратегии ЕС по Белоруссии: она по-прежнему напоминает попытки усидеть на двух стульях сразу. Как сообщил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон, ЕС нужно одновременно и сохранять "твёрдость", и "вести диалог с РФ".

"Мы должны проявлять необходимую твёрдость в отношении Минска, но одновременно вести диалог с Россией о политическом урегулировании в Белоруссии в рамках ОБСЕ", — заявил Бон, выступая на телеканале BFM.

Власти РБ, продолжил политик, представляют собой "последнюю диктатуру Европы", что, естественно, беспокоит Брюссель. В контексте урегулирования ситуации очень важен диалог с РФ.

Также Бон сообщил: в Париже не исключают сценария, при котором небо над Белоруссией будет закрыто. Напомним, что недавно в белорусском воздушном пространстве случился инцидент: борт Ryanair (Афины — Вильнюс) вынужден был сесть в Белоруссии. На борту находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич, который был задержан.

"Мы примем все меры, чтобы исключить опасность для европейских граждан во время авиаперелётов. Одной из мер может стать закрытие воздушного пространства над Белоруссией для самолетов ЕС", — уточнил Бон.

"Сегодня вечером меры в отношении Минска рассмотрят лидеры стран ЕС в Брюсселе", — заключил госсекретарь.

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