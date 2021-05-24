Сборную Белоруссии призывают выгнать с ЧМ из-за ситуации с Протасевичем

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес зашёл по ситуации с самолётом Ryanair с неожиданной стороны. Политик предложил лишить Белоруссию права выступать на чемпионате мира по хоккею-2021.

По мнению Ильвеса, такое решение ударило бы по Александру Лукашенко больше, чем любое другое наказание. Президент Белоруссии — известный хоккейный болельщик.

Сборная Белоруссии на турнире в Риге провела два матча, уступив Словакии (2:5) и победив Швецию (1:0). 24 мая команда сыграет против Чехии.

"IIHF должна немедленно исключить Белоруссию из числа участников чемпионата мира. Это больше, чем что-либо, ударит по диктатору Лукашенко, оказав воздействие на организованный государством терроризм", — написал бывший президент Эстонии в Twitter.

Ситуация с самолётом Ryanair

23 мая белорусские силовики провели спецоперацию по задержанию бывшего редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. Для этого в Минск был принудительно посажен борт Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс.

Авиадиспетчеры сообщили пилотам о возможном теракте на борту и потребовали приземлиться в Минске. Для сопровождения был поднят истребитель.

Пилоты посадили самолёт, а КГБ Белоруссии арестовало Протасевича. После этого Александра Лукашенко обвинили в "государственном терроризме".