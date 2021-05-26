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Автор Игорь Шатров

Запад недоумевает: почему Россия не хочет быть его колонией

Мир

Современные реалии стремительно меняют привычную картину мира. Если внимательно посмотреть, как сейчас живет, к примеру, Европа, то видно — она уже не та: там уже не так спокойно и комфортно, как было ещё совсем недавно…

Запад недоумевает: почему Россия не хочет быть его колонией

И дело не только в последствиях коронавирусной пандемии. Старушку Европу сотрясают миграционный кризис, экономические катастрофы. Меняется мировоззрение людей.

Что означают все происходящие перемены? И кто в новой, сегодня формирующейся реальности сможет стать примером для остальных? Уже понятно, что явно не США…

Об этом ведущий программы "Геополитическая кухня" Игорь Шатров побеседовал с журналистом-международником, работающим в США, Рустемом Сафроновым.

Читайте начало интервью:

Новый тур холодной войны: политики заняты расталкиванием друг друга локтями

Насчёт Путина Запад не заблуждается: его боятся как сильного игрока

— Все кризисы, которые сейчас происходят, служат очередным предупредительным сигналом, этаким звонком о том, что вообще мир на планете Земля должен меняться в сторону большей справедливости и что развитые государства должны подумать о более справедливом мировом порядке.

Потому что, условно говоря, если Европа активно участвует в свержении Каддафи, и после этого наступает такой кризис и такой раздрай, что, помимо внутренней междоусобной борьбы и гражданской войны, из Ливии отчаявшиеся люди начинают снова тысячами бежать в Европу, то именно она несет за них всех какую-то ответственность.

Совсем недавно в Испании десантировались порядка восьми тысяч марокканских мигрантов. Отчасти это расплата за колониализм — чувствуя какую-то близость благополучных стран, куда им еще рвать когти от отчаяния, как не к своим бывшим хозяевам?

"Примите нас и спасите", — просят люди.

Получается, что миграционный кризис, сотрясающий Европу, — это такая историческая расплата, возмездие. Не стоит понимать это слишком буквально. Возмездие ведь никогда не бывает адекватным. Оно не всегда бывает пропорциональным и справедливым.

беженцы Сирия

Запад "давит" Россию под себя

— Вопрос в том, что в этой ситуации, когда надо меняться всему миру, Запад продолжает предлагать России измениться под него. Хотя кризис происходит — мировой кризис цивилизационного характера…

— Они хотят, чтобы на своих принципах, на основе подчиненности своему лидеру, гегемону — Соединенным Штатам — это изменение произошло.

  • Они готовы считаться только с очень сильными могущественными государствами, отчасти с Россией.

Но сейчас возросшая активность России на международной арене их не устраивает, они хотели бы окоротить её, вернуть в состояние 90-х годов, когда Москва была практически во всем согласна с Западом, с рекомендациями по реформированию, по переформатированию своей внутренней жизни и внешнеполитических шагов.

  • С Китаем вынуждены считаться. Но с ним тоже идет борьба, соперничество.

И Китай, и Россия достаточно сильны, обладают ядерным оружием, перейти, что называется, красную линию для лобового давления Запад и США не могут.

Поэтому они будут сотрудничать. Я не верю, что дело безнадежно и обязательно Россию дожмут. Надо просто искусно вести свою игру и в конечном итоге отстоять свои интересы.

Тем более, что по целому ряду параметров мы можем договориться.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы запад европа россия и сша рустем сафронов
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