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Автор Игорь Шатров

Насчёт Путина Запад не заблуждается: его боятся как сильного игрока

Мир

Россия долгое время не вступала в активное противостояние за лидерство на мировой политической сцене. Пока одни игроки, бряцая оружием и косясь на печатающий доллары станок, толкаясь локтями, пытались реализовать свои имперские амбиции, Россия молчала.

Насчёт Путина Запад не заблуждается: его боятся как сильного игрока

Никто никогда не слышал, чтобы ее президент Владимир Путин кому-то хамил или вел себя иным неподобающим образом.

  • Нас били по одной щеке, а мы почему-то подставляли вторую.

И только сейчас что-то начало — кажется — меняться.

Все ждут, что же будет дальше. Потому что несколько месяцев назад почувствовалось какое-то изменение внешнеполитического курса Кремля.

Не кажется ли Путин американским политикам слабым игроком, раз он так себя доброжелательно ведет? Или уже правильнее говорить — вёл?

Об этом ведущий программы "Геополитическая кухня" Игорь Шатров побеседовал с журналистом-международником, работающим в США, Рустемом Сафроновым.

Читайте начало интервью:

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— Американские политики никоим образом не видят в Путине слабого политика. Они чуют в нем значительную угрозу, потому что боятся возрождения имперской мощи России, если она снова в сферу своего влияния включит сопредельные государства, которые и являлись частью Советского Союза.

Если там Россия восстановит свое влияние в достаточном объеме, может быть, сможет начать с Восточной Европы это распространять — это видят в кошмарном сне в Вашингтоне. Этого они ни в коем случае не хотят допустить.

Потому что Соединенные Штаты намерены по-прежнему править миром, доминировать, руководить, указывать курс. Сама природа западной цивилизации по своей сути экспансионистская. Она, конечно, не заключается в стремлении захватить территории, они хотят все причесать под одну гребенку:

  • везде должен быть похожий либерально-демократический строй и провозглашённые Америкой ценности.

В этом суть.

Россия же претендует на свое — достаточно весомое — место, отстаивает сейчас консервативные ценности, демонстрирует в последнее десятилетие возросшую очень существенно военную мощь, новые виды вооружения и так далее, готова к достаточно смелым акциям, например, присоединение Крыма.

Это, конечно, внушает тревогу. Нет, Путина никто не считает слабым игроком. Запад вообще и Штаты в частности, надеясь на ослабление России в экономике, надеются на падение Путина. Они делают упор на то, что пропорциональный вес России в мировой экономике незначителен — там 6% всего.

— Ну и что?

— Для того, чтобы стать привлекательной моделью для сопредельных государств и заключить их в свои дружественные объятья, нужно быть привлекательным экономически.

Потому что, будем так говорить, даже сейчас многие мигранты из Средней Азии, имеющие хорошее образование, попадая в Россию, рассматривают ее как перевалочный пункт на пути на Запад — в Европу или в Соединенные Штаты.

Туда труднее прорваться, мешают визовые барьеры. Если человек — хороший программист, к примеру, то он думает, что надо в Европу переехать, а не в России оставаться. Потому что экономически, прежде всего, эти страны могут им больше предложить в смысле заработков и комфортности бытия.

Россия Европа

Успех на мировой арене зависит от уровня жизни в стране

Поэтому, конечно, наряду с укреплением военного могущества и наступательной политики по многим фронтам, Россия просто должна подумать о том, чтобы создать возможность для людей в Российской Федерации, в том числе и в провинции, жить намного лучше. Тогда мы станем значительно сильнее во всех смыслах.

И притягательная сила России не только для совершенно обнищавших мигрантов и с горных кишлаков возрастет, но и вообще для всех народов, для их элит, для их правящей верхушки.

Конечно, такого, чтобы все жили в едином плотном государстве и летали за границу из Москвы, не будет. Да это и не нужно. Нужно, чтобы эта вся территория была дружественная, имеющая похожее правовое пространство, похожие правовые нормы, чтобы можно было перемещаться, селиться, пользоваться социальными благами

Тогда мы будем по-настоящему сильны.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы россия владимир путин рустем сафронов
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