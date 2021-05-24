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Автор Игорь Шатров

Новый тур холодной войны: политики заняты расталкиванием друг друга локтями

Мир

Сейчас, в период напряженности между Россией и США, уже немногие помнят, что каких-то восемь лет назад, в 2013 году, атмосфера была совсем другой. В преддверии сочинской Олимпиады тогдашний президент Соединённых Штатов Барак Обама достаточно тепло отзывался о Путине. Он был рад находиться, что называется, "в постоянном диалоге".

Новый тур холодной войны: политики заняты расталкиванием друг друга локтями

А потом — Майдан в Киеве, присоединение Крыма к России, что изменило контекст российско-американских отношений на долгие годы.

Почему так случилось и были ли какие-то предпосылки?

Об этом ведущий программы "Геополитическая кухня" Игорь Шатров побеседовал с журналистом-международником, работающим в США, Рустемом Сафроновым.

— Дело в том, что уже тогда, в 2013 году, готовилось множество всяких претензий по поводу того, как мы на Олимпиаде все организовали, сколько мы там допинга употребляли и так далее.

Конечно, какие-то силы постоянно на Западе противостоят России и укреплению её геополитического влияния.

Другое дело, что в разные исторические периоды баланс сил меняется.

  • Иногда доминируют те силы, которые все-таки настроены на диалог, на более конструктивное сотрудничество.
  • Иногда приходят к власти такие силы, они, к слову, в последние годы возобладали в американском правящем политическом классе, которые настроены не просто на конфронтацию, а на то, чтобы давить, прижимать Россию в угол, добиться в конечном итоге примерно такого же результата, как с Советским Союзом. То есть падения власти, отстранения Путина от управления страной и так далее.

— Каждому американскому политику хочется одержать свою собственную победу в холодной войне.

— Да. Новый тур холодной войны. И, как я думаю, уже все понимают в России и в СНГ, что коммунистическая идеология была лишь малой частью причин для противостояния.

Просто Россия огромная. Она по-прежнему остается империей в том плане, что накрывает своим одеялом множество народов, проживающих на ее территории. И уже поэтому представляется серьезным конкурентом.

И потом она страшит, конечно, многие европейские страны своей непредсказуемостью, своей военной мощью.

Все это привело к тому, что США в последние годы усилили давление на Россию по всем фронтам, и даже доброжелательно настроенный к России Трамп ничего не смог сделать. Он проштамповывал очень многие законопроекты, которые принимал антироссийски настроенный конгресс, был вынужден это делать для того, чтобы не прослыть агентом Кремля и лично Путина. Все равно, впрочем, прослыл и был отправлен в политическое небытие.

Почему маргинализируется международная политика

— Стремясь маргинализировать Россию, некоторые западные политики так стараются, что маргинализировали саму международную политику. Какие-то черти правят балом.

— Действительно, какое-то снижение политеса наблюдается в целом в мире. Еще немного - и каждый политик начнет выражаться, как Дутерте, который ругался постоянно.

— Как это возможно вообще? Когда человек становится президентом, в нём же сразу что-то должно меняться. В человеке должен срабатывать какой-то выключатель. Теперь никто не выключает своего ребенка-проказника. Сейчас Эрдоган проклинает австрийское правительство. Как можно проклясть правительство, например?

 

— Наверное, все связано с тем, что есть ряд ярких, харизматичных, амбициозных политиков. И к их числу относится Эрдоган.

Турция находится в достаточно сложном положении, имея миллионы сирийских беженцев и так далее. Тем не менее она не снижает темпов внешнеполитической активности. Казалось бы, ей надо заняться внутренними проблемами, коих у них там масса. Но нет, они принимают людей из наших постсоветских республик, более того, дают облегченный режим легализации людям из Туркменистана, из Киргизии и так далее. Дают прибежище и работу. Причём по многим параметрам им это даже легче сделать, чем в Российской Федерации.

— И продвигают в мире свою версию ислама, например. То есть они действительно работают.

— Да, они хотят снова стать могучим государством, которое будет доминировать на всем Среднем Востоке.

— А все те, кто хочет возродить былое величие или сделать Америку великой снова, они так себя и ведут - вызывающе, агрессивно...

— Мир — это соревнование. Идет толкание локтями, как во время бега.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы турция россия и сша холодная война рустем сафронов реджеп тайип эрдоган
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