Послание Путина: что услышали в Белоруссии

В ежегодном Послании Федеральному собранию Владимир Путин, говоря о международной повестке, упоминал напрямую только одну страну — Белоруссию.
Поскольку на повестке дня стоит интеграция в рамках Союзного государства, было ли это сигналом для белорусских властей о том, что им не помешало бы взять на вооружение высказанные российским президентом идеи социального характера?
Своим мнением в эфире программы "Точка зрения" на "Правда.Ру" с Игорем Шатровым поделился декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим Гигин.
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После провалившегося заговора легче Белоруссии не станет
— Когда-то давно я статью написал, которая называлась "Белорусская модель российской государственности". Она о том, что какие-то моменты отрабатываются в Белоруссии, затем переносятся в измененной, иногда очень сильно улучшенной форме в Россию.
Например, идеологическая работа, патриотическое воспитание.
Вы нас сейчас критикуете за недостатки патриотического воспитания, но мы эту работу первыми начинали когда-то.
Равно как и обращение к советскому опыту. В ельцинские времена нас за это не просто критиковали, а, фигурально выражаясь, били, называя "заповедником совка".
А теперь Россия перенимает лучшее, что было в Советском Союзе. У вас там сериалы один за другим выходят, вы уже про всех поснимали — про Андропова, про Брежнева, даже про Берию сняли сериал.
В Белоруссии стали делать это первыми.
Владимир Путин больше обратился к вопросам внутренней политики. И даже не столько политики, сколько к социальным проблемам.
И это правильно, в условиях, когда страна выходит из COVID. У России большие достижения: ее программа вакцинирования — лидер мирового уровня.
Но важно удержать внутреннюю ситуацию. А сделать это можно только за счет социальных программ, за счет работы с гражданами, за счет того, чтобы человек видел, что государство выполняет свой общественный договор.
У гражданина есть социальный пакет, и на этом были сделаны акценты.
Международная ситуация. Почему одну Белоруссию упомянули? Потому что это главный единственный надежный союзник.
Все-таки несмотря на все наши противоречия, конфликты, давайте их не гиперболизировать.
Давайте скажем прямо и конкретно, глядя в глаза друг другу.
У нас просто какие-то недопонимания, которые даже между друзьями возникают. Но мудрость политиков заключается в том, чтобы переступить через эти обиды и все-таки идти к этой общей цели, а она главная у нас — Белоруссия и Россия должны быть вместе.
Полную версию разговора в студии "Правды.Ру" смотрите в прикрепленном видео.
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