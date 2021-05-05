Послание Путина: что услышали в Белоруссии

В ежегодном Послании Федеральному собранию Владимир Путин, говоря о международной повестке, упоминал напрямую только одну страну — Белоруссию.

Поскольку на повестке дня стоит интеграция в рамках Союзного государства, было ли это сигналом для белорусских властей о том, что им не помешало бы взять на вооружение высказанные российским президентом идеи социального характера?

Своим мнением в эфире программы "Точка зрения" на "Правда.Ру" с Игорем Шатровым поделился декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим Гигин.

Читайте начало интервью:

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После провалившегося заговора легче Белоруссии не станет

— Когда-то давно я статью написал, которая называлась "Белорусская модель российской государственности". Она о том, что какие-то моменты отрабатываются в Белоруссии, затем переносятся в измененной, иногда очень сильно улучшенной форме в Россию.

Например, идеологическая работа, патриотическое воспитание.

Вы нас сейчас критикуете за недостатки патриотического воспитания, но мы эту работу первыми начинали когда-то.

Равно как и обращение к советскому опыту. В ельцинские времена нас за это не просто критиковали, а, фигурально выражаясь, били, называя "заповедником совка".

А теперь Россия перенимает лучшее, что было в Советском Союзе. У вас там сериалы один за другим выходят, вы уже про всех поснимали — про Андропова, про Брежнева, даже про Берию сняли сериал.

В Белоруссии стали делать это первыми.

Если говорить о послании, оно очень показательное

Владимир Путин больше обратился к вопросам внутренней политики. И даже не столько политики, сколько к социальным проблемам.

И это правильно, в условиях, когда страна выходит из COVID. У России большие достижения: ее программа вакцинирования — лидер мирового уровня.

Но важно удержать внутреннюю ситуацию. А сделать это можно только за счет социальных программ, за счет работы с гражданами, за счет того, чтобы человек видел, что государство выполняет свой общественный договор.

У гражданина есть социальный пакет, и на этом были сделаны акценты.

Причем тут Белоруссия?

Международная ситуация. Почему одну Белоруссию упомянули? Потому что это главный единственный надежный союзник.

Все-таки несмотря на все наши противоречия, конфликты, давайте их не гиперболизировать.

Давайте скажем прямо и конкретно, глядя в глаза друг другу.

За эти годы Россия предавала Белоруссию? — Нет.

Белоруссия предавала Россию? — Тоже нет.

У нас просто какие-то недопонимания, которые даже между друзьями возникают. Но мудрость политиков заключается в том, чтобы переступить через эти обиды и все-таки идти к этой общей цели, а она главная у нас — Белоруссия и Россия должны быть вместе.

Полную версию разговора в студии "Правды.Ру" смотрите в прикрепленном видео.