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Автор Игорь Шатров

В чем разница между российской и белорусской многовекторностями

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Раскрытый совместными усилиями российской ФСБ и белорусского КГБ заговор против Александра Лукашенко с целью госпереворота в стране, по мнению ряда аналитиков, будет способствовать "прозрению" белорусских властей: они должны будут понять, что проводимая ими политика многовекторности не соответствует геополитическим реалиям и ее стоило бы пересмотреть.

В чем разница между российской и белорусской многовекторностями

А как ситуацию видят в самой Белоруссии?

Об этом ведущему программы "Точка зрения" на "Правде.Ру" Игорю Шатрову рассказал декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим Гигин.

Читайте начало интервью:

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— Вы в России не совсем правильно понимаете нашу, белорусскую, многовекторность, называя ее попыткой Лукашенко усидеть на двух стульях одновременно.

Опровергать эту точку зрения я не стану. Скажу только, что и у самой России политика многовекторная: вы развиваете союзные отношения с Белоруссией, при этом поддерживаете и расширяете связи с Китаем, активно работаете в Сирии, сейчас — на латиноамериканском направлении Россию очень заметно, Россия вернулась в Африку.

Вы мне ответьте на вопрос: это не многовекторность?

"Два стула"

Изначально, напомню, когда у России начался системный конфликт с Западом в 2014 году, наши отношения с ним были еще хуже:

  • Против РФ санкции стали вводить только после Крыма, а я уже в 2011 году — с 2011-го по 2016 год — персонально был в санкционных списках ЕС и США.
  • У вас был посол США. У нас не было.
  • У вас был заключен договор с Европейским союзом, у нас — нет.
  • Россиянам визы выдавали даже дешевле, чем белорусам почти в 2 раза.

Понимаете? В реальности мы подошли к этому кризису с гораздо более худшими отношениями, чем Российская Федерация. Естественно, дипломаты (не надо их тут обвинять, у них работа такая) попытались разные сценарии просчитать.

И получилась любопытная ситуация. Запад решил втянуть Белоруссию в свои игры против России, как ему казалось. Белоруссия знала, что хочет Запад. При этом интересно, Запад хотел параллельно свергнуть Александра Лукашенко. Александр Лукашенко знал, что Запад хочет его свергнуть. А Запад знал, что Александр Лукашенко это знал. И в итоге получилась такая катавасия или, по-русски говоря, ералаш: все заигрались, все начали обвинять друг друга.

Россия стала (и в чем-то обоснованно) ревновать Белоруссию. Белоруссия стала обижаться: вы не понимаете наши интересы. Запад потирал руки каждый раз: вот, они там ссорятся между собой.

И, конечно, с этой точки зрения, я бы сейчас не выяснял, кто больше прав:

  • Россия, где заинтересованные группы требовали передачи каких-то объектов на белорусской территории или ставили барьеры для доступа белорусских товаров на российский рынок.
  • Или белорусские дипломаты, которые заигрались в своих отношениях с Западом.
  • У вас были депутаты, которые делали громкие заявления. Например, Владимир Жириновский говорил, что он снимет Александра Лукашенко…
  • Некоторые наши депутаты и историки вспоминали древние сюжеты…

Все одинаково хороши. Реально

В этот период все были хороши. Но кризис 2020 года для того и кризис, чтобы он нас за шкирку вот так всех взял и встряхнул, как COVID.

Коронавирус твой организм тестирует с головы до ног: ты выдержишь или не выдержишь, и где-то ты даешь слабину — он это показывает.

Так и кризис: он тебя встряхнул и показал, кто друг, кто — нет. И, конечно, он нас подтолкнул к еще большей интеграции.

— Все-таки российская многовекторность еще связана с местом и ролью России в ООН: РФ — постоянный член Совбеза и ответственность за мировую повестку лежит наравне с США. Поэтому, конечно, у нас должны быть посольства всех стран и, естественно, мы сотрудничаем. А через нас Белоруссия может общаться со всем миром…

Полную версию разговора в студии "Правды.Ру" смотрите в прикрепленном видео.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы белоруссия вадим гигин александр лукашенко
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