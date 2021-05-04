После провалившегося заговора легче Белоруссии не станет

Только-только ситуация в Белоруссии вроде бы успокоилась, протесты прекратились и жизнь, казалось, вошла в нормальное русло, как вдруг вскрылась попытка подготовки госпереворота. Да непростого, а с планами убийства президента Лукашенко.

Это высшая точка? Теперь официальные власти точно победили? Или самом деле ничего еще не закончилось?

Своим мнением в эфире программы "Точка зрения" на "Правда.Ру" с Игорем Шатровым поделился декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим Гигин.

Читайте начало интервью:

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— Не слушайте экспертов, слушайте Александра Лукашенко. Он всегда говорил, что успокаиваться нам рано, они придумают еще что-то, чего мы не знаем, это только начало.

Нет у нас успокоенности. Да и позволить себе мы ее не можем, потому что очевидно: за Белоруссию взялись серьезно.

И каждая неудача тех, кто за этим стоит, подхлестывает. Там на карту поставлены судьбы определенных людей.

Большие планы, большие деньги

Тихановская — их полный провал. Под нее давали финансирование, гарантии крупным политикам.

Просто так их не бросят. Это проект. Это дорогостоящий проект. Поэтому я, к сожалению, думаю, что нам стоит ожидать продолжения эпопеи.

— Помним Гуайдо. Вроде бы его потом даже исключили из числа признанных президентов. Вначале признали, потом европейцы исключили.

— Гуайдо — это в каком-то смысле трагикомедия. Там же люди погибли. Многие в тюрьму сели.

Между прочим, сценарий с белорусским очень похож.

Там была попытка покушения на Мадуро. Ее довели до конца. Беспилотник летал. Хотя над Венесуэлой беспилотник просто так не запустишь.

И здесь попытка покушения.

То есть работают по одной методичке.

Внутренняя политика требует перемен

— И как это остановить? Должна ли измениться внутренняя политика? А чиновники, которые напрямую работают с гражданами по международным вопросам, тоже должны по-другому работать?

— Прежде всего, внутренняя политика. Потому что внешняя политика — это ничто иное как обеспечение проведения внутриполитического курса.

И, безусловно, с моей точки зрения, здесь важно чтобы мы не потеряли ту инициативу, которая родилась в белорусском обществе. Сейчас в Белоруссии очень активная политическая жизнь.

Чего не учли те, кто делал ставку на свержение власти как летом прошлого года, так осенью и весной сейчас с этим переворотом? Активизацию сторонников Александра Лукашенко.

Этого организаторы не ожидали. Они думали, что все будет просто: вот он один, президент Белоруссии, он уже не тот, какие-то процессы упущены, с Россией отношения не самые лучшие, а еще COVID и проблемы в экономике — сейчас мы ровненько и свергнем.

А что получилось? Пошла консолидация электората Лукашенко. Стали появляться новые движения: "Патриоты Беларуси", "Движение вперед". По-новому стал работать Союз молодежи. Пошел молодежный парламентаризм, активизировались профсоюзы и партийное строительство.

Нам сейчас важно не потерять этих людей и опять не замусолить в бюрократических кабинетах, поддерживать их.

Сейчас Белоруссия при Лукашенко стала как бы молодой. Сейчас мы переживаем вторую молодость.

Когда Лукашенко пришел, многие называли это революцией Александра Лукашенко в 90-е годы. Вот мы видим второе издание этого процесса. И нам нужно всячески это поддерживать.

— Тем не менее, если мы говорим больше даже о политической жизни, а есть ли что-то такое в Белоруссии, не знаю, в социальной ли сфере, в общении чиновников уровня муниципального и граждан, что-то такое, что в свое время было дополнительным стимулом для выхода на улицы некоторых граждан и были недовольные конкретным представителем ЖКХ, например? Есть что-то системное, что стоит пересмотреть?

— На самом деле обратной связи в Белоруссии очень много. Даже замного. И мы настолько понасоздавали дней приемов, ответов на письма, что иногда, может быть, даже в глазах граждан нивелировали эти каналы связи.

Но, с другой стороны, ничего необычного.

Такие встряски, которые Белоруссия проживала в прошлом году, заставляют работать по-новому.

Еще раз говорю: вот этот запал, задел, импульс, если угодно, вот этот хороший пендель, который мы получили, нам важно не забыть, а все-таки учитывать в дальнейшей работе.

Полную версию разговора в студии "Правды.Ру" смотрите в прикрепленном видео.