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Автор Игорь Шатров

Заговор против Лукашенко готовили не профессионалы, но и не дилетанты

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Попытка государственного переворота в Белоруссии предотвращена в ходе совместной спецоперации ФСБ России и белорусского КГБ.

Заговор против Лукашенко готовили не профессионалы, но и не дилетанты

В подоплеке происходящего в программе "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" на "Правде.Ру" Игорь Шатров разбирался вместе с деканом факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадимом Гигиным.

— Насколько неожиданной для вас стала информация о задержании заговорщиков или такой сценарий дальнейшего развития протестного движения подразумевался изначально аналитиками?

— Именно в таком формате, как это произошло, было неожиданно. Тем более что многих из участников этого заговора я сам лично знаю.

С другой стороны, мы анализировали и понимали, что какие-то радикальные экстремистские шаги будут предприняты, поскольку все остальные методы уже использованы.

Совершенно очевидно, что уличные протесты заглохли, забастовки не удались, экономического бойкота тоже нет, санкции, которые вводят против Белоруссии, заведомо неэффективны. Поэтому оставались только такие радикальные, экстремистские шаги.

Вопрос возникал, будет ли политическая воля западных государств, которые за этим стоят, их предпринять.

— То есть, получается, что это организовано западными государствами и политической воли им хватило?

— Это очевидно, поскольку, я думаю, никто не сомневается, что эти планы реально обсуждались. Мы все слышали. И вот эти рассказы о том, что, дескать, это просто разговоры…

Представьте: вы узнаете, что на протяжении полугода ваш сосед собирает своих приятелей и обсуждает, как вас лучше извести — зарезать, отравить, и как потом поделить вашу квартиру. Они полгода обсуждают, но вроде бы пока еще ничего не сделали.

Что вы будете делать? Вряд ли просто сидеть и ждать. Вы пойдете в компетентные органы и попросите вмешаться. Они эту информацию тоже, видимо, не проигнорируют.

Белорусское государство поступило ровно так же. А союзное российское оказало в этом содействие.

Рука Запада

Что касается стоят или не стоят за этим западные государства, смотрите, что произошло.

  • Буквально сразу же, у России разгорается дипломатический скандал с Чехией.

Что это? Это операция "прикрытие". Для того чтобы грандиозный скандал, связанный с разоблачением заговоров, попытаться чем-то закамуфлировать, отодвинуть на второй план.

  • Следом вводятся санкции против белорусских предприятий нефтехима, хотя никаких поводов очевидных для этого нет.
  • Ничего за неделю, за месяц даже в Белоруссии не произошло.

А что произошло? Протесты сошли на нет, был разоблачен заговор — и вводятся санкции. Очевидно, что это фактически неумелое признание собственной вины.

  • И, наконец, историческое — Путин обсуждал с Байденом эту тему, а Джо Байден в ответ только булькал.

Заговорщики отнюдь не непрофессионалы

— Все-таки у многих вызывают вопросы профессиональный статус заговорщиков — адвокат, филолог-пушкинист — не слишком влиятельные фигуры для организации государственного переворота.

— В 20-е годы чекисты советские проводили такие успешные операции.

На территории Белоруссии проводился "Синдикат-2" по выманиванию Савинкова. Так вот, если посмотреть социальный статус участников, они тоже не были ни депутатами, ни военными: репетитор, учитель, преподаватель.

На самом деле это люди, которые в белорусском политикуме присутствуют достаточно давно.

Александр Федута — вообще знаковая фигура. Он из первого состава администрации Александра Лукашенко. Если угодно, это большой игрок.

Совсем недавно он был политтехнологом на Украине на выборах и, напомню, был главным медийным лицом украинских СМИ в комментировании белорусских событий.

Кстати, вы знаете, почему он поехал в Москву, его официальный повод, очутиться здесь в феврале?

— Скажите.

— Он приехал в качестве политтехнолога для участия в парламентской избирательной кампании в России.

Он мне лично об этом сказал в конце января. Я с ним разговаривал, дважды встречался после того, как он приехал.

Юрий Зенкович — это достаточно активный человек, он проживал в Соединенных Штатах. Один из лидеров общественного мнения, определяющих радикальные взгляды партии PNF.

Про Игоря Макарова уже много написано и сказано. Бывший ОМОНовец.

Показательный состав. Там есть идеологи, там есть политики, там есть бывшие силовики. Потому что главным механизмом осуществления их переводов была вербовка представителей силового блока. Они на них делали ставку.

Полную версию разговора в студии "Правды.Ру" смотрите в прикрепленном видео.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы заговор белоруссия вадим гигин юрий зенкович игорь макаров александр федута александр лукашенко
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