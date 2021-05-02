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Автор Игорь Шатров

Новые политические реалии: отказ Украины от "Минска" и посол США в изгнании

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск после завершения карантина из-за "вражеской риторики" Белоруссии, которая "находится под влиянием" России.

Новые политические реалии: отказ Украины от "Минска" и посол США в изгнании

Власти Незалежной заявили, что для проведения переговоров сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город.

Означает ли это, что пришел конец минским договоренностям потому, что отношения между Белоруссией и Украиной охладели, и что уже никто не ждет этого посредничества белорусского?

Своим мнением в программе "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" на "Правде.Ру" поделился декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим Гигин.

Читайте начало интервью: 

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— Мне кажется, официальный Киев пытается воспользоваться событиями в Белоруссии для того, чтобы обнулить и уничтожить все подписанные ранее соглашения.

Президент Зеленский четко сформулировал:

  • если бы он был на месте Петра Порошенко, он бы это не подписывал;
  • мы не будем соблюдать той последовательности, как там это прописано;
  • мы не будем соблюдать все пункты, а только часть;
  • пусть сначала Россия выполнит, а потом — мы;
  • если мы что-то выполним, все равно Луганская и Донецкая области никаких прав не получат.

Это что? Это полный отказ от исполнения соглашений.

В этих условиях важна ли была минская площадка? Конечно, важна. Потому что она была последним мостом, который позволял поддерживать диалог, нормальный, мирный диалог.

Мы должны понимать, что это не просто какие-то геополитические игры, это судьбы миллионов людей. Луганск и Донецк — одни из самых густонаселенных районов Европы.

Там люди живут, де-факто на линии фронта.

И вот этот регулярный диалог в Минске — пусть он кому-то казался пустым — позволял поддерживать контакты: когда надо, обмениваться военнопленными, когда надо урегулировать и остужать где-то горячие головы.

Сейчас от него пытаются отказаться. Я считаю, это как минимум ошибка. А со стороны тех людей, которые хотят торпедировать этот процесс, а это саботаж точно.

Возможно, это не Киев, а решение принимают совсем в других столицах. Но однозначно идет торпедирование минского процесса.

Посол США в Белоруссии живет в Вильнюсе

— А зачем вам сейчас в этой ситуации, где маски сорваны, и кукловод назван, американский посол? Поговаривают, что вы хотите его вроде бы вернуть?

— Тут же было все понятно, что она не приедет, потому что был вопрос, кому она будет вручать верительные грамоты. Американцы же считают нашего президента нелегитимным.

Белорусский МИД заявил официально: посол, который будет нам говорить о нашей нелегитимности, для нас — нон грата.

Потом американцы с литовцами еще одну фишку придумали: типа, будет этот посол аккредитован в Вильнюсе.

Это вообще что-то небывалое в дипломатической практике. То есть в Вильнюсе будет два американских посла. С Литвой все понятно — они радуются, как дети. Им чем больше американских послов, тем милее.

Но с дипломатической точки зрения это вообще не имеет никакого смысла. Поэтому я бы не ожидал в ближайшее время приезда американского посла.

Хотя это создает определенные трудности для людей, для экономического сообщества, для бизнеса. Как-то надо получать визы. Все-таки деловые контакты есть.

— Новую дипломатическую реальность американцы создали: посол в изгнании, посол Соединенных Штатов в изгнании…

— Да у них там в Литве и так называемый "президент в изгнании" живет. Я Тихановскую имею в виду, которую они сами же и назначили…

Полную версию разговора в студии "Правды.Ру" смотрите в прикрепленном видео.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы украина белоруссия вадим гигин
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