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Автор Игорь Шатров

Эйфория у белорусских оппозиционеров сменилась опасным разочарованием

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Ситуацию с заговором против Александра Лукашенко в эфире программы "Точка зрения" на "Правде.Ру" прокомментировал декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим Гигин.

Эйфория у белорусских оппозиционеров сменилась опасным разочарованием

По его мнению, "непрофессиональный" состав участников заговора — среди них, напомним, нет ни действующих политиков, ни военных, ни представителей спецслужб, ни сколько-нибудь заметных лидеров действующей оппозиции — вовсе не свидетельство "несерьезности" готовившейся акции.

Читайте начало интервью: Заговор против Лукашенко готовили не профессионалы, но и не дилетанты

— В 50-е годы против тогда еще молодого лидера Болгарии Тодора Живкова был составлен заговор из некоторых высокопоставленных руководителей Компартии, сталинистов. Власти знали об этом заговоре с самого начала.

Знаете, как Тодор Живков назвал операцию по ликвидации этого заговора? — "Дураки".

Но люди верили в это. И сейчас нам с вами очевидно, что ничего из этой провокации не получится. А люди пребывают в иллюзиях.

Психология революции

Вы поймите психологию революционного действия. Ведь летом прошлого года была эйфория. Они сами себя убедили в том, что победят.

Я сейчас встречаюсь с некоторыми бывшими участниками процесса, они отходят от этого состояния. Но они всерьез верили, что их 90%, что на улицы выходят не десятки тысяч, даже не сотни тысяч, а миллион.

Вот такое состояние эйфории. Оно, кстати, очень опасное, потому что может приводить и к насильственным действиям.

После него идет разочарование — ничего не получилось.

И постепенно наступает принятие ситуации.

Так вот психологически периоды разочарования и принятия тоже опасны. Человек пытается найти выход, пытается все-таки добиться победы. Он может сам не верит в это, но он считает себя обязанным предпринять какие-то шаги, чтобы как бы очистить свою совесть.

— С точки зрения психологии продемонстрированную организаторами белорусского заговора политтехнологическую топорность можно понять. А как объяснить геополитическую топорность? Неужели кому-то непонятно, что все такие действия, которые сейчас в отношении Белоруссии проводятся, только к ее сплочению с Россией приведут, к созданию союзного государства в том виде, в котором задумывалось, но не к расколу — уж точно.

Как можно устраивать такие провокации, результатом которых в итоге будут совершенно прямо противоречащие американским или чьим-то западным планам действия, решения?

Неужели непонятно это тем, кто занимается геополитикой, а не этими уличными технологиями?

— Нет, непонятно. Потому что продолжаются попытки провокаций, чтобы внести раскол между Россией и Белоруссией.

Посмотрел интервью на "Радио Свобода" Болкунца, который уже из Москвы бежал. Он пытается усмотреть даже в этом какие-то противоречия. Говорит, что ФСБ сделала не такое заявление, как КГБ, что оно выдержало какую-то паузу.

Даже в выступлении Владимира Путина наши местные националисты попытались увидеть чуть ли не стеб над Александром Лукашенко.

И подобные попытки будут продолжаться. "Они" руки не сложили.

Почему готовились в Москве

Здесь очень важный момент. Многие спрашивают: "Почему они собрались в Москве? Они что, дураки?"

А вот не дураки. Где им было собираться? В Киеве, Польше и Вильнюсе? Так все каналы связи по этому направлению под контролем. Уже доказано было предшествующими операциями белорусских спецслужб, что любая попытка захода с этого направления, будь то пересечение границы, доставка каких-то денег и прочее — будет мгновенно пресекаться.

Несмотря на то, что Россия ввела сейчас ограничения по пересечению границ, но, тем не менее, граница-то открыта. И это направление не контролируется. У нас нет погранотрядов на границе с Российской Федерацией.

Полную версию разговора в студии "Правды.Ру" смотрите в прикрепленном видео.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы заговор революция белоруссия психология вадим гигин александр лукашенко
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