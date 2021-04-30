Лукашенко не считает Крым российским, но и в его "украинскости" уже сомневается

Александр Лукашенко некоторое время назад аргументировал важность Союзного государства, помимо прочего, тем, что у России есть определенные вопросы, проблемы, и там, где она не может решать, их периодически решает Белоруссия, расширяя тем самым для нас пространство для маневра.

И вдруг: "Мы не признаем Абхазию и Южную Осетию, воссоединение Крыма с Россией".

Не пришло ли время маски сбросить и уже, в конце концов, признать Абхазию и Южную Осетию, воссоединение Крыма с Россией?

Своим мнением в эфире программы "Точка зрения" на "Правде.Ру" с Игорем Шатровым поделился декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим Гигин.

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— Давайте разведем эти понятия: Абхазия, Южная Осетия и Крым.

Абхазия и Южная Осетия

У Абхазии и Южной Осетии своя история. Когда случилась война 2008 года, достаточно высокопоставленные лица на тот период — Владимир Макей, который был еще помощником президента и управляющий делами президента Республики Белоруссия — встречались с руководством Абхазии.

Если мне память не изменяет, тогда президентом был Сергей Багапш. То есть, между белорусскими политиками и абхазскими, и южноосетинскими есть контакт.

Если вы говорите, что это независимые государства, то есть такой пятиугольник — Грузия, это Абхазия, это Южная Осетия, Россия и Белоруссия. Давайте в этом пятиугольнике отдельно решать вопрос.

Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Правильно.

Но ей нужна не только союзная Абхазия и Южная Осетия, России, прежде всего, нужна союзная Грузия — никто этого не отрицает. Грузия — это исторический друг.

То, что сейчас происходит, это просто какая-то катастрофа. Кто-то за океаном сидит, нас поссорил, потирает руки, а на самом деле грузины очень близки. Они, может быть, не так этнически близки, как белорусы, но с точки зрения религии, с точки зрения истории, взаимного уважения, культуры очень близкий народ. И то, что пролегла какая-то пропасть, нам надо ее преодолевать. Если здесь Белоруссия может внести хотя бы маленький вклад, это будет очень хорошо.

Чей Крым?

Что касается Крыма, то по Крыму была позиция озвучена и Лукашенко, и Макеем.

Мы констатируем факт, что Крым контролируется российскими властями.

Кстати говоря, украинские журналисты много раз задавали этот вопрос Александру Лукашенко, он всегда отвечал одинаково:

"А что вы за него не воевали тогда? Раз вы за него не боролись, значит, он не ваш, значит, он вам не дорог".

Другой вопрос, как развивать полноценные отношения с Крымом — экономические, торговые? Я знаю, что крымские власти очень этого хотят. Но здесь нужно найти правовую форму. Это тоже нужно понимать. Это должно быть результатом консультаций.

Кстати, в Крыму живет большая белорусская диаспора, по разным оценкам, от 30 до 60 тысяч. Сейчас нам нужно найти наиболее оптимальный способ для того, чтобы решить эти противоречия, которые возникают между нами.

Между прочим, Александр Лукашенко неоднократно говорил и прошлому украинскому президенту, и нынешнему:

"Ребята, не бросайте Крым. В том смысле что это ваши люди, вы же с ними жили в одном государстве. Почему вы мешаете им жить? Туристам запрещаете туда ездить? Покажите Крыму, что вы можете с ними жить добрососедски".

Конечно, когда отрубают воду, не пускают туристов, вводят экономическую блокаду в угоду каким-то там активистам… Что, это может встретить понимание в Белоруссии? Нет, конечно.

Полную версию разговора в студии "Правды.Ру" смотрите в прикрепленном видео.