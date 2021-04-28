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Автор Игорь Шатров

Подстегнет ли заговор против Лукашенко процесс создания Союзного государства

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

После того, как был раскрыт заговор против белорусского президента Александра Лукашенко, в Москве состоялась его встреча с Владимиром Путиным.

Подстегнет ли заговор против Лукашенко процесс создания Союзного государства

И хотя по ее итогам лидеры двух стран никаких "программных" заявлений не сделали, аналитики уверены, что история с готовившимся госпереворотом не может не отразиться на судьбе союзного государства.

Действительно ли процессы будут активизированы, или ничего не произойдет?

Своим мнением об этом в студии программы "Точка зрения" на "Правде.Ру" поделился декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим Гигин.

Читайте начало интервью:

Заговор против Лукашенко готовили не профессионалы, но и не дилетанты

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— Может быть, с точки зрения PR и стоило сказать "видите, вот что они творят, так давайте будем ускоряться с интеграцией".

Но, интеграция — это как свобода, это осознанная необходимость.

У нас закончился процесс работы над дорожными картами.

Это два года очень серьезной ревизии в ходе деловой и предметной дискуссии по поводу того, что мы реализовали в рамках союзного проекта, а что — не удалось, что стоит делать, а от чего, возможно, необходимо отказаться, поскольку уже прошла почти четверть века.

Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь — шла напряженная работа по подготовке этих дорожных карт, фактически их ориентация.

Все обратили внимание на недавнюю встречу двух премьеров. Они встречаются регулярно. По-моему, даже чаще, чем президенты. Они курируют эту работу. В ходе этой встречи был согласован вариант дальнейших действий.

В ходе дальнейших встреч план будет проработан окончательно: что делать в ближайший год, затем среднесрочная перспектива — 5-10 лет, наконец, к чему мы придем через 20 лет.

Сейчас интеграция воспринимается всеми с привязкой к двум президентам — к Путину и Лукашенко. Но наша интеграция не персональная, она многовековая. И сейчас от нас зависит сделать так, что была эта преемственность, поколенческая преемственность, в том числе, у политиков.

Чуда не случилось

22 апреля, вопреки ожиданиям некоторых аналитиков, полуночной сенсации не случилось: Белоруссия не вступила в состав Российской Федерации, российские войска не вошли на территории Белоруссии, российский рубль не стал единой валютой…

— Я думаю, что Российской Федерации не нужно, чтобы Белоруссия входила в ее состав. А белорусская армия доказала, это не только армия, но и внутренние войска, силы правопорядка, достаточно боеспособны.

Если понадобится, мы готовы друг другу оказать, естественно, помощь.

Кстати, в Белоруссии сейчас активно ведется призыв резервистов на воинскую службу, приходят повестки, на месяц призывают в военные лагеря. Это правильно. Но это лишний раз подчеркивает, что мы, как сказал Дмитрий Песков, будем находиться в перманентном состоянии внешней угрозы.

Что такое переворот? Давайте скажем прямо. Гибридная война не как пропагандистская фигура речи, это реально идет война, но война гибридная. И Белоруссия с Россией находятся в одном окопе.

Полную версию разговора в студии "Правды.Ру" смотрите в прикрепленном видео.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы вадим гигин гибридная война союзное государство россия - белоруссия
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