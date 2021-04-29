Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Любовь Степушова

По следам Януковича, Шеварнадзе, Саркисяна: Лукашенко идет проторенной дорогой

Мир

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался в непростом положении из-за своего желания усидеть на двух стульях. Хотя, казалось бы, жизнь начала налаживаться: протесты в стране сошли на нет.

По следам Януковича, Шеварнадзе, Саркисяна: Лукашенко идет проторенной дорогой

Но в то же время на него давят с двух сторон:

  • Россия ждет интеграции;
  • Запад говорит — уходи.

Да и сам Александр Григорьевич, очень на то похоже, никак не определится — а ему самому что, собственно, надо?

  • То он едет в Москву на встречу с Путиным (после которой, напомним, никаких важных заявлений сделано не было).
  • То встречается с украинским нардепом Евгением Шевченко (хотя, согласно протоколу, принимать рядового парламентария — явно не по чину главе государства), то рассыпается в комплиментах Украине, то грозит ей же запретом экспорта товаров…

Создается ощущение, что белорусский лидер растерян и у него нет четкого плана дальнейших действий.

Так ли это на самом деле?

Свое мнение об этом в эфире программы "Точка зрения" высказал директор Института Евразийского экономического союза Владимир Лепехин.

Читайте начало интервью:

Лукашенко по-прежнему не хочет "разговаривать" с Россией

"Принципиальное решение" Лукашенко — очередной пшик

Чего на самом деле хочет Александр Лукашенко

— Дело в том, что никакие обстоятельства и ситуации никого из постсоветских политиков не учат.

Они все наступают на одни и те же грабли:

  • Янукович, Саркисян, Жээнбеков Сооронбай и так далее — рациональные доводы на них не действуют, они мыслят совершенно другими категориями, как восточные постсоветские люди.

Послезавтрашний день для них недоступен.

Поэтому разговаривать с ними рациональными какими-то категориями бессмысленно абсолютно.

И закономерный итог — все они заканчивают плохо. Пример Януковича очень показателен. Но для Лукашенко — не урок. И он тоже закончит плохо, потому что не способен выстроить логическую систему.

— Что значит "закончит плохо"?

— В его случае — провалится между двух стульев.

  • Как и Янукович, который, с одной стороны, Россию доил, с другой стороны, пытался от Запада что-то получить.
  • Как Шеварднадзе, который по-свински относился к России, пока его не свергли, пинками не выгнали. Побежал он куда? В Россию побежал, к детям.
  • Как Саркисян в Армении: один стул — с Россией дружил, другой — подписывал соглашение об ассоциации с Европейским союзом.

Алиев же этого не делает. Он четко находится в поле своей исламистской тюркской политики, авторитарной, семейной, дружит с Турцией и на нее ориентируется. Поэтому там нет второго стула, он на одном стуле сидит, причем прочно.

Батька держит Россию за лоха

А Лукашенко запустил многовекторную политику:

  • и Россия ему нужна, и дружба с Западом, и Маккейн у него там чем-то занимается, и с НАТО дела вести хочется.

И вот он пытается и от России брать как можно больше; он ее в принципе за лоха принимает. С другой стороны, с Западом тоже пытается выстроить какие-то отношения, потому что все-таки экспортная республика, она нефть и нефтепродукты продает и на Украину, и в западные страны, и так далее.

  • Лукашенко думает, что он такой умный, что он маневрирует. На самом деле балансирует между двумя стульями.

Наверно, в силу того, что он слишком юркий, шустрый такой вот манипулянт, ему удается пока сидеть между этими двумя стульями, но рано или поздно он провалится туда.

— И что дальше? Куда он скорее провалится: в наши широкие объятия или в широкие объятия нового Порошенко какого-нибудь?

— Запад его не примет. Не нужен он ему точно так же, как Янукович не был нужен.

История повторяется один в один: Януковичу, который занимал — чего уж смягчать выражения — свинскую позицию по отношению к России, Запад готовил физическое устранение. Оба пункта в отношении Лукашенко уже есть.

Спасать опять придется России

Бывшего украинского президента спасла — в прямом смысле слова — Россия, вывезла в Ростов, предоставила возможность жить в Москве и дом иметь на Рублевке.

То же самое будет с Лукашенко, который по-свински относится сейчас к Российской Федерации, принимая ее за лоха и выстраивая там отношения на Западе. Он не нужен никому на Западе. Как только появится альтернатива, история повторится:

  • Батька мгновенно провалится и побежит к России спасаться,
  • а Россия сердобольная — она всех этих президентов двухстульных принимает у себя, и этого спасет, и безбедную тихую старость ему обеспечит.

Все метания, игра в многовекторную политику, заканчиваются только так.

Пока он думает, что он справится с ситуацией, потому что, как ему кажется, он контролирует силовые структуры, чиновников, подчас не зная точно, что они творят за его спиной.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Ольга Лебедева
Темы владимир лепехин россия и белоруссия александр лукашенко
Новости
Бывший советник экс-премьера Украины арестован за мошенничество
Министр спорта назвал запрет флага РФ на Олимпиаде формальностью
Песков рассказал про двухтрековый подход, США и Моисея
Лучше антидепрессантов: названы продукты, снижающие тревогу
Алеся Кафельникова показала себя топлес в новой фотосессии
Крым потребует от Украины компенсацию
В ДНР на майские праздники отменили комендантский час
"Пока я президент": Вучич сделал заявление по санкциям против РФ
Цифровой рубль спасёт Россию от SWIFT
Президент Киргизии обратился к народу из-за конфликта с Таджикистаном
Последние материалы
Бывший советник экс-премьера Украины арестован за мошенничество
Министр спорта назвал запрет флага РФ на Олимпиаде формальностью
Песков рассказал про двухтрековый подход, США и Моисея
Лучше антидепрессантов: названы продукты, снижающие тревогу
Алеся Кафельникова показала себя топлес в новой фотосессии
Крым потребует от Украины компенсацию
В ДНР на майские праздники отменили комендантский час
"Пока я президент": Вучич сделал заявление по санкциям против РФ
Цифровой рубль спасёт Россию от SWIFT
Президент Киргизии обратился к народу из-за конфликта с Таджикистаном
Популярное
Здоровье
Сильнее химиотерапии: эти продукты уничтожают раковые клетки

Обилие продуктов, которые могут иметь большое влияние на уничтожение рака, напоминает нам, насколько эффективно и безопасно природа может помочь справиться с серьезными недугами нашего времени.

Сильнее химиотерапии: эти продукты уничтожают раковые клетки
На чем прокололись "убийцы Лукашенко"
Мир. Новости мира
На чем прокололись "убийцы Лукашенко"
Кремль
Лавров дал понять, что Шойгу мы не услышим
Мир. Новости мира
Украинцам объяснили, из-за кого резко подорожал газ
Любовь Степушова Посол Германии на Украине о марше СС "Галичина": это хорошие фашисты Любовь Степушова Игорь Буккер Первым грин-карту в США получил снежный человек Игорь Буккер Василий Амирджанов Лавров рассказал о генетическом коде россиян Василий Амирджанов
Новости спорта
Кремль отреагировал на скандал с флагом России на ЧМ в Польше
Мировая кооперация
Немецкое СМИ предупредило об "ужасном" сценарии для России
В чем правы те, кто не доверяет вакцинам против коронавируса
Здоровье
В чем правы те, кто не доверяет вакцинам против коронавируса
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников