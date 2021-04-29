Президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался в непростом положении из-за своего желания усидеть на двух стульях. Хотя, казалось бы, жизнь начала налаживаться: протесты в стране сошли на нет.
Но в то же время на него давят с двух сторон:
Да и сам Александр Григорьевич, очень на то похоже, никак не определится — а ему самому что, собственно, надо?
Создается ощущение, что белорусский лидер растерян и у него нет четкого плана дальнейших действий.
Так ли это на самом деле?
Свое мнение об этом в эфире программы "Точка зрения" высказал директор Института Евразийского экономического союза Владимир Лепехин.
Читайте начало интервью:
Лукашенко по-прежнему не хочет "разговаривать" с Россией
"Принципиальное решение" Лукашенко — очередной пшик
Чего на самом деле хочет Александр Лукашенко
— Дело в том, что никакие обстоятельства и ситуации никого из постсоветских политиков не учат.
Они все наступают на одни и те же грабли:
Послезавтрашний день для них недоступен.
Поэтому разговаривать с ними рациональными какими-то категориями бессмысленно абсолютно.
И закономерный итог — все они заканчивают плохо. Пример Януковича очень показателен. Но для Лукашенко — не урок. И он тоже закончит плохо, потому что не способен выстроить логическую систему.
— Что значит "закончит плохо"?
— В его случае — провалится между двух стульев.
Алиев же этого не делает. Он четко находится в поле своей исламистской тюркской политики, авторитарной, семейной, дружит с Турцией и на нее ориентируется. Поэтому там нет второго стула, он на одном стуле сидит, причем прочно.
А Лукашенко запустил многовекторную политику:
И вот он пытается и от России брать как можно больше; он ее в принципе за лоха принимает. С другой стороны, с Западом тоже пытается выстроить какие-то отношения, потому что все-таки экспортная республика, она нефть и нефтепродукты продает и на Украину, и в западные страны, и так далее.
Наверно, в силу того, что он слишком юркий, шустрый такой вот манипулянт, ему удается пока сидеть между этими двумя стульями, но рано или поздно он провалится туда.
— И что дальше? Куда он скорее провалится: в наши широкие объятия или в широкие объятия нового Порошенко какого-нибудь?
— Запад его не примет. Не нужен он ему точно так же, как Янукович не был нужен.
История повторяется один в один: Януковичу, который занимал — чего уж смягчать выражения — свинскую позицию по отношению к России, Запад готовил физическое устранение. Оба пункта в отношении Лукашенко уже есть.
Бывшего украинского президента спасла — в прямом смысле слова — Россия, вывезла в Ростов, предоставила возможность жить в Москве и дом иметь на Рублевке.
То же самое будет с Лукашенко, который по-свински относится сейчас к Российской Федерации, принимая ее за лоха и выстраивая там отношения на Западе. Он не нужен никому на Западе. Как только появится альтернатива, история повторится:
Все метания, игра в многовекторную политику, заканчиваются только так.
Пока он думает, что он справится с ситуацией, потому что, как ему кажется, он контролирует силовые структуры, чиновников, подчас не зная точно, что они творят за его спиной.
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