По следам Януковича, Шеварнадзе, Саркисяна: Лукашенко идет проторенной дорогой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался в непростом положении из-за своего желания усидеть на двух стульях. Хотя, казалось бы, жизнь начала налаживаться: протесты в стране сошли на нет.

Но в то же время на него давят с двух сторон:

Россия ждет интеграции;

Запад говорит — уходи.

Да и сам Александр Григорьевич, очень на то похоже, никак не определится — а ему самому что, собственно, надо?

То он едет в Москву на встречу с Путиным (после которой, напомним, никаких важных заявлений сделано не было).

То встречается с украинским нардепом Евгением Шевченко (хотя, согласно протоколу, принимать рядового парламентария — явно не по чину главе государства), то рассыпается в комплиментах Украине, то грозит ей же запретом экспорта товаров…

Создается ощущение, что белорусский лидер растерян и у него нет четкого плана дальнейших действий.

Так ли это на самом деле?

Свое мнение об этом в эфире программы "Точка зрения" высказал директор Института Евразийского экономического союза Владимир Лепехин.

Читайте начало интервью:

Лукашенко по-прежнему не хочет "разговаривать" с Россией

"Принципиальное решение" Лукашенко — очередной пшик

Чего на самом деле хочет Александр Лукашенко

— Дело в том, что никакие обстоятельства и ситуации никого из постсоветских политиков не учат.

Они все наступают на одни и те же грабли:

Янукович, Саркисян, Жээнбеков Сооронбай и так далее — рациональные доводы на них не действуют, они мыслят совершенно другими категориями, как восточные постсоветские люди.

Послезавтрашний день для них недоступен.

Поэтому разговаривать с ними рациональными какими-то категориями бессмысленно абсолютно.

И закономерный итог — все они заканчивают плохо. Пример Януковича очень показателен. Но для Лукашенко — не урок. И он тоже закончит плохо, потому что не способен выстроить логическую систему.

— Что значит "закончит плохо"?

— В его случае — провалится между двух стульев.

Как и Янукович, который, с одной стороны, Россию доил, с другой стороны, пытался от Запада что-то получить.

Как Шеварднадзе, который по-свински относился к России, пока его не свергли, пинками не выгнали. Побежал он куда? В Россию побежал, к детям.

Как Саркисян в Армении: один стул — с Россией дружил, другой — подписывал соглашение об ассоциации с Европейским союзом.

Алиев же этого не делает. Он четко находится в поле своей исламистской тюркской политики, авторитарной, семейной, дружит с Турцией и на нее ориентируется. Поэтому там нет второго стула, он на одном стуле сидит, причем прочно.

Батька держит Россию за лоха

А Лукашенко запустил многовекторную политику:

и Россия ему нужна, и дружба с Западом, и Маккейн у него там чем-то занимается, и с НАТО дела вести хочется.

И вот он пытается и от России брать как можно больше; он ее в принципе за лоха принимает. С другой стороны, с Западом тоже пытается выстроить какие-то отношения, потому что все-таки экспортная республика, она нефть и нефтепродукты продает и на Украину, и в западные страны, и так далее.

Лукашенко думает, что он такой умный, что он маневрирует. На самом деле балансирует между двумя стульями.

Наверно, в силу того, что он слишком юркий, шустрый такой вот манипулянт, ему удается пока сидеть между этими двумя стульями, но рано или поздно он провалится туда.

— И что дальше? Куда он скорее провалится: в наши широкие объятия или в широкие объятия нового Порошенко какого-нибудь?

— Запад его не примет. Не нужен он ему точно так же, как Янукович не был нужен.

История повторяется один в один: Януковичу, который занимал — чего уж смягчать выражения — свинскую позицию по отношению к России, Запад готовил физическое устранение. Оба пункта в отношении Лукашенко уже есть.

Спасать опять придется России

Бывшего украинского президента спасла — в прямом смысле слова — Россия, вывезла в Ростов, предоставила возможность жить в Москве и дом иметь на Рублевке.

То же самое будет с Лукашенко, который по-свински относится сейчас к Российской Федерации, принимая ее за лоха и выстраивая там отношения на Западе. Он не нужен никому на Западе. Как только появится альтернатива, история повторится:

Батька мгновенно провалится и побежит к России спасаться,

а Россия сердобольная — она всех этих президентов двухстульных принимает у себя, и этого спасет, и безбедную тихую старость ему обеспечит.

Все метания, игра в многовекторную политику, заканчиваются только так.

Пока он думает, что он справится с ситуацией, потому что, как ему кажется, он контролирует силовые структуры, чиновников, подчас не зная точно, что они творят за его спиной.