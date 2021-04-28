Чего на самом деле хочет Александр Лукашенко

Общение президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Путиным оставило больше вопросов, чем ответов.

Главы Союзного государства разговаривали за закрытыми дверями почти четыре часа, но на выходе так и не сообщили о каких-то договоренностях.

Тем не менее эксперты уверены: Белоруссия все больше становится зависимой от России, и не факт, что Лукашенко и дальше удастся вести свою любимую игру "обещай и ускользай".

При этом сам Батька не хочет ничего менять и продолжает говорить о том, что у него один интерес — "сохранить страну".

А как на самом деле? Чего хочет сегодня Александр Лукашенко?

Свое мнение об этом в эфире программы "Точка зрения" высказал директор Института Евразийского экономического союза Владимир Лепехин.

Читайте начало интервью:

Лукашенко по-прежнему не хочет "разговаривать" с Россией



"Принципиальное решение" Лукашенко — очередной пшик

— Он же глава государства, поэтому главный его интерес заключается в том, чтобы сохранить себя в этом качестве. Это очевидно.

Все разговоры об интересе "сохранить страну" абстрактны. Это общие слова, не более. Так может говорить любой чиновник высокопоставленный, а любой оппозиционер может говорить про спасение детей, про будущее Белоруссии.

Каждый понимает под будущим, под спасением свое. Бессмысленно анализировать подобные слова. Важны только дела. На них и надо смотреть.

Риторика однажды уже спасла Лукашенко

Лукашенко благодаря своей риторике и, может, даже смелости усидел на посту главы государства. Вот тут надо отдать ему должное.

Но у него нет концептуального, интеллектуального ресурса — он не продемонстрировал его за все годы правления, потому что управляет старыми испытанными административными советскими и постсоветскими методами, когда держит чиновников в жестких рукавицах, занимается ручным управлением, время тратит на разного рода риторику и демагогию.

В этом есть плюсы, в этом есть минусы, но нет ничего нового. Просто потому, что новых путей и методов Лукашенко не видит.

Почему Лукашенко оттягивает интеграцию с Россией

— Лукашенко не признали на Западе легитимным президентом. Казалось бы, у него нет другого выхода, как идти на интеграцию с Россией, иначе он потеряет свое место и в конечном итоге сделает хуже для страны, которую будут душить санкциями снова и снова.

Но он все время сопротивляется. Где логика? Ему и всем белорусам предлагаются гарантии безопасности и повышения жизненного уровня.

Почему бы не пойти на эту интеграцию? Ведь сам Лукашенко останется у власти и будет "рулить" по-прежнему своей страной.

— Александр Григорьевич хорошо знает советскую пословицу:

лучше быть первым парнем на деревне, чем вторым в городе.

В случае же объединения России и Белоруссии, конечно же, Москва будет доминировать в силу своего объема — в этом физика — и, соответственно, президент Российской Федерации будет "главнее" — и другой формулы быть не может.

То есть здесь для него чисто психологический момент. И Лукашенко, как человек, который живет интуицией, эмоциями, активный, но достаточно нерациональный в плане логики, а оттого импульсивный и ориентирующийся на свои личные интересы, не хочет увидеть себя в подчинении, как он видит, Путину.

Не хочет отказаться от роли батьки и полновластного хозяина.

Вот это единственный фактор, который его останавливает, я думаю.