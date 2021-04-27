"Принципиальное решение" Лукашенко – очередной пшик

После задержания в Москве группы белорусских заговорщиков, планировавших, как утверждается, государственный переворот и даже убийство президента Лукашенко, некоторые эксперты заговорили о том, что это ускорит процессы интеграции двух стран.

Насколько это предположение может быть обоснованным?

Свое мнение об этом в эфире программы "Точка зрения" высказал директор Института Евразийского экономического союза Владимир Лепехин.

Читайте начало интервью:

Лукашенко по-прежнему не хочет "разговаривать" с Россией

— Задержание нескольких заговорщиков в Москве было проведено по линии спецслужб, оно никак не связано вообще с какими бы то ни было действиями правительства.

Я уже не говорю про линию олигархов российских, которые зарятся на белорусские активы, ведут свою игру, не посвящая в нее даже президента Российской Федерации, не то что каких-то чиновников правительства, потому что из олигархических групп кто-то хочет белорусские активы себе прибрать, кто-то хочет нефтяные и транспортные активы белорусские.

На сегодня мы имеем в виду достаточно сложную ситуацию, в которой не можем обнаружить никаких системных шагов ни с той, ни с другой стороны: ни со стороны Белоруссии, ни со стороны России. Все упирается в некую текущую политику, подверженную каким-то настроениям групп по интересам.

"Принципиальное решение" Лукашенко

— Что вы думаете о словах Лукашенко, что он на днях объявит одно из самых принципиальных решений за четверть века своего президентства?

"Это будет очень серьезно", — сказал глава Белоруссии.

О чем он говорит, что имеет в виду?

— Никаких принципиальных решений от Лукашенко ждать не приходится, их не будет.

Про экономику

Разве что будут какие-то перемены в экономике. Может быть, он планирует переходить к совершенно другой, новой модели экономической.

Сейчас эта ситуация назрела, потому что Белоруссия

зависла, с одной стороны, в такой постсоветской системе административного управления активами;

с другой стороны, сформировалось огромное количество желающих приватизировать эти активы, в том числе со стороны директоров предприятий, которые получают маленькую зарплату, но хотели бы стать собственниками, со стороны работников этих предприятий, которые хотели бы получать зарплату, как в Польше и в ЕС.

Естественно, на российскую модель Лукашенко перейти не хочет, ему не нужна приватизация по Чубайсу или нечто подобное, а своей модели нет. Потому и заявлять нечего.

Про политику

В политической сфере он сторонник абсолютно административных методов. Что касается, например, Всебелорусского собрания народного, где собираются и чиновники, и военные люди, там ничего принципиального он изменить не может — у него нет ресурса интеллектуального, концептуального.

Все его ходы известны, они абсолютно привязаны к его местечковому интересу, навыки этакого бухгалтера национального масштаба, который четко держит в голове несколько цифр прихода, расхода своего бюджета республиканского.

Вот это самое главное для него. Максимум, что он может заявить и выдавать за некую новость, например, то, что он договорился с руководством Азербайджана и Казахстана о закупке каких-то объемов нефти.

А чего-то более принципиального я вообще не вижу в его политике, чтобы появилось в ближайшее время и вообще при его руководстве. Хотя, конечно, нам хотелось бы, чтобы такие принципиальные решения были.