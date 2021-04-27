"Принципиальное решение" Лукашенко – очередной пшик

После задержания в Москве группы белорусских заговорщиков, планировавших, как утверждается, государственный переворот и даже убийство президента Лукашенко, некоторые эксперты заговорили о том, что это ускорит процессы интеграции двух стран.
Насколько это предположение может быть обоснованным?
Свое мнение об этом в эфире программы "Точка зрения" высказал директор Института Евразийского экономического союза Владимир Лепехин.
Читайте начало интервью:
Лукашенко по-прежнему не хочет "разговаривать" с Россией
— Задержание нескольких заговорщиков в Москве было проведено по линии спецслужб, оно никак не связано вообще с какими бы то ни было действиями правительства.
Я уже не говорю про линию олигархов российских, которые зарятся на белорусские активы, ведут свою игру, не посвящая в нее даже президента Российской Федерации, не то что каких-то чиновников правительства, потому что из олигархических групп кто-то хочет белорусские активы себе прибрать, кто-то хочет нефтяные и транспортные активы белорусские.
На сегодня мы имеем в виду достаточно сложную ситуацию, в которой не можем обнаружить никаких системных шагов ни с той, ни с другой стороны: ни со стороны Белоруссии, ни со стороны России. Все упирается в некую текущую политику, подверженную каким-то настроениям групп по интересам.
— Что вы думаете о словах Лукашенко, что он на днях объявит одно из самых принципиальных решений за четверть века своего президентства?
"Это будет очень серьезно", — сказал глава Белоруссии.
О чем он говорит, что имеет в виду?
— Никаких принципиальных решений от Лукашенко ждать не приходится, их не будет.
Разве что будут какие-то перемены в экономике. Может быть, он планирует переходить к совершенно другой, новой модели экономической.
Сейчас эта ситуация назрела, потому что Белоруссия
Естественно, на российскую модель Лукашенко перейти не хочет, ему не нужна приватизация по Чубайсу или нечто подобное, а своей модели нет. Потому и заявлять нечего.
В политической сфере он сторонник абсолютно административных методов. Что касается, например, Всебелорусского собрания народного, где собираются и чиновники, и военные люди, там ничего принципиального он изменить не может — у него нет ресурса интеллектуального, концептуального.
Все его ходы известны, они абсолютно привязаны к его местечковому интересу, навыки этакого бухгалтера национального масштаба, который четко держит в голове несколько цифр прихода, расхода своего бюджета республиканского.
Вот это самое главное для него. Максимум, что он может заявить и выдавать за некую новость, например, то, что он договорился с руководством Азербайджана и Казахстана о закупке каких-то объемов нефти.
А чего-то более принципиального я вообще не вижу в его политике, чтобы появилось в ближайшее время и вообще при его руководстве. Хотя, конечно, нам хотелось бы, чтобы такие принципиальные решения были.
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