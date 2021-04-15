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Автор Инна Новикова

Яков Кедми: Государство должно сделать так, чтобы мигранты поняли: они живут в российском государстве

Мир

Как ассимилировать мигрантов в Русский мир? Это возможно при соблюдении простых условий. Почему к этому оказалась не готова Западная Европа? В чем разница между миграцией в Израиле и России? Какой опыт можно перенять у Канады? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил израильский государственный деятель, дипломат, бывший руководитель спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

Яков Кедми: Государство должно сделать так, чтобы мигранты поняли: они живут в российском государстве

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— Яков Иосифович, недавно прошел Совет по межнациональным отношениям при Президенте России. Владимир Путин сказал, что ситуация с числом детей мигрантов в российских школах не должна повторять ситуацию в некоторых западных странах. Как эту ситуацию можно регулировать?

Понятно, что у нас — ситуация не такая бедственная, как в Европе, но несколько лет назад встречались классы, в которых были только дети мигрантов, они практически не говорили по-русски и варились сами в своем котле. Но обеспечат ли смешанные классы вовлечение этих детей в русский мир?

Нам интересен израильский опыт в этой связи. Ведь Израиль — страна мигрантов, там много наших бывших соотечественников. Как происходил процесс ассимиляции? Насколько это сложно? Есть ли какое-то противостояние? Как с этой ситуации обстоят дела у вас и у нас? Что общего и в чем различия?

— С Израилем невозможно сравнивать, потому что в Израиль ехал свой народ в свою страну, а в Россию едут представители других народов. Эти народы последние 30 лет воспитывались вне российской культуры, вне России.

Если государство ставит цель, чтобы они стали полноправными членами общества, российской государственной и национальной идентичности — этому нужно воспитывать.

Такая задача была провозглашена, и так можно сделать. Это — вопросы образования, воспитания, терпения. При этом надо четко следить, чтобы они соблюдали законы и уважали традиции страны, в которую приехали, пусть даже на время.

Есть очень хорошая и правильная старая поговорка, наверное, не только христианская: "в чужой монастырь со своим уставом не лезь". Поэтому они должны стать частью российской цивилизации.

— И монастырь должен защищать свой устав.

— Конечно. Мигранты должны подчиняться российским законам, жить так, как живут другие представители российского населения. Россия, слава Богу, многонациональное государство. И мусульмане России живут как мусульмане.

На сегодняшний день с мусульманами в России нет тех проблем, которые есть с ними в странах Европы. Самое лучшее подтверждение этому — это Рамзан Кадыров, истинно верующий мусульманин.

Его преданность исламу — не меньше его преданности стране, гражданином которой он является. Пожалуйста, эти люди тоже могут сохранять свою культурную самобытность.

Но государство должно сделать так, чтобы мигранты поняли: они живут в российском государстве, которое отличается от той страны, откуда они приехали.

И за то, чтобы жить в российском государстве, и пользоваться тем, что оно им дает, они должны быть готовы принять все условия российского государства, которые ни в коей мере не ограничивают их национальные и религиозные права.

— Насколько они готовы — один вопрос. Другой — насколько готово государство защищать себя и свое общество. Европейцы оказались не готовы.

— Европа не то, что не готова, она не способна. У России в этом плане — огромный опыт. Российская империя всегда существовала как многонациональное государство. Советский Союз был многонациональным государством.

— У нас не было колоний в отличие от тех же Франции и Британии.

— Это было единое государство. Сыновья Шамиля служили в царской гвардии, охраняли государя-императора. И все эти республики, из которых сейчас едет масса мигрантов, были в одной стране с Россией.

Сегодня, когда разделились, приходится государству вкладывать дополнительные усилия: социальные, образовательные, разъяснительные, законодательные. Тот, кто искренне хочет и может, будет жить в России. Тот, кто не хочет и не может, извините, возвращайтесь домой.

Дикие пережитки Запада

Тот подход, который был в Европе, в России неприемлем. Россия — не Европа Западная. И она так же, как любая другая страна, может решать, кого принять. Канада, например, тоже страна эмигрантов.

Канада отбирала, кому разрешить въехать, кому — нет. Это определялось по уровню образования, по этническим признакам, по религиозным, чтобы не создавать лишних проблем. Это все учитывается, когда дают разрешение человеку из другой страны, из другой культуры въехать в страну.

И в Канаде живут и индусы, и китайцы, и японцы, и украинцы, и русские. Единственное, к кому канадцы относились не по-человечески, к своему коренному населению — к индейцам.

Это — пережитки английской, французской и в целом западно-европейской культуры. Но в России такого не было. Поэтому в России надо и дальше осмысленно относиться к переселенцам.

Кто приехал с чистыми намерениями и готовностью — пожалуйста. Но никто не должен позволять никому устраивать из России то, что происходят в соседних западных государствах.

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Редактор: Юрий Кондратьев
Темы канада израиль яков кедми миграционные проблемы
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