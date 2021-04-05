Ехать или не ехать России на саммит по климату - вот в чем вопрос

Несмотря на повышающийся градус напряженности между Россией и США, который, кажется, вот-вот выльется в новую холодную войну, у этих двух стран много точек соприкосновения. Они вместе — блок стратегической стабильности мира.

Недавно в Москве проходило заседание так называемой московской группы по Афганистану с участием Соединенных Штатов.

Плюс "горячие точки" — там, где идет война. Плюс предстоящий саммит по климату, на который Байден пригласил Путина в числе 40 мировых лидеров…

Как удается сохранять партнерские отношения после всех потоков лжи и оскорблений со стороны Вашингтона?

Своим видением ситуации в эфире программы "Точка зрения" поделился заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

Читайте начало интервью:

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— Вопрос по климату — это один из тех сюжетов, где сама Россия заинтересована во взаимодействии с Соединенными Штатами, особенно в Арктике.

Потому что в Арктике

изменение климата происходит примерно в 2 раза интенсивнее, чем по планете в целом;

изменение климата, то есть таяние арктических льдов, приводит к тому, что на этот континент перетекает общая российская и американская конфронтация, этот регион превращается еще в одну "горячую точку"…

— Американцы в Арктике практически не присутствуют. Они сами об этом пишут. Там у них кусочек в 5%.

— Тем не менее Соединенные Штаты милитаризуют Арктику. За последние 3 года они выпустили три военно-арктические стратегии. Три подряд.

Первая, в 2019 году — общая арктическая стратегия Пентагона.

Вторая, в 2020 году — арктическая стратегия военно-воздушных сил.

Третья, в 2021 году — арктическая стратегия сухопутных войск Соединенных Штатов.

И везде подчеркивается, что Арктика — это один из самых преференциальных регионов для размещения новых американских военных баз, проведения военных операций.

Короче, чтобы как-то минимизировать эту эскалацию, надо сотрудничать по вопросам климата.

Саммит по климату в США — это совсем не про климат

С одной стороны, вопросы климата играют все более и более важную роль в международных отношениях, становятся инструментами повышения престижа и усиления влияния государств.

Россия объективно является одним из экологических лидеров мира, потому что мы поглощаем углекислый газ гораздо больше, чем производим, с учетом российских лесов.

Мы — безусловный мировой лидер по сокращению выбросов с 1990 года.

И России стоит очень существенно интенсифицировать климатическую и экологическую повестку в своей внешней политике.

И в этой связи отказ от участия в климатическом саммите не очень позитивно скажется на российском позиционировании себя именно в мировом дискурсе по вопросам экологии.

С другой стороны, надо понимать, что этот климатический саммит, который организует Байден, в гораздо меньшей степени о климате и в гораздо большей степени об американском лидерстве.

Это попытка продемонстрировать, что США являются благожелательным гегемоном и они производят одно из глобальных общественных благ, а именно — климат, и они консолидируют весь остальной мир на реализацию этой американской повестки по вопросам климата.

Это уже не очень соответствует российским интересам. В интересах России не участвовать в той повестке, которую продвигают США ради американского лидерства, а не климата.

России важно продвигать свою собственную повестку по климату, экологии, причем гораздо более инклюзивную и справедливую, нежели чем та, которая сегодня продвигается Европейским союзом и США.

— И неприятно было бы ехать туда в статусе "убийцы".



— Я думаю, что в сложившихся обстоятельствах просто необходимо предложить какую-то собственную российскую платформу мероприятия по вопросам климата с приглашением туда многих стран. Как развивающихся, так и европейских.

Да, вы правы, ехать туда без извинений Байдена и с учетом отказа Байдена от того общения, которое предложил ему Путин, это как-то в значительной степени терять лицо.

Думаю, что в этой связи больше шансов, что предложение будет не принято.

— Может быть, не Путин будет участвовать, а тот же Мишустин?

— В России есть люди, которые отвечают за экологическую повестку дня.

Есть советник президента Руслан Эдельгериев. Есть Минприроды.

Действительно, можно, не просто отказаться, а понизить степень участия. Но самое главное, необходимо продвигать собственную российскую повестку по вопросам климата и предлагать соответствующие мероприятия.