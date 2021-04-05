Ехать или не ехать России на саммит по климату - вот в чем вопрос

Несмотря на повышающийся градус напряженности между Россией и США, который, кажется, вот-вот выльется в новую холодную войну, у этих двух стран много точек соприкосновения. Они вместе — блок стратегической стабильности мира.
Недавно в Москве проходило заседание так называемой московской группы по Афганистану с участием Соединенных Штатов.
Плюс "горячие точки" — там, где идет война. Плюс предстоящий саммит по климату, на который Байден пригласил Путина в числе 40 мировых лидеров…
Как удается сохранять партнерские отношения после всех потоков лжи и оскорблений со стороны Вашингтона?
Своим видением ситуации в эфире программы "Точка зрения" поделился заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.
Читайте начало интервью:
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— Вопрос по климату — это один из тех сюжетов, где сама Россия заинтересована во взаимодействии с Соединенными Штатами, особенно в Арктике.
Потому что в Арктике
— Американцы в Арктике практически не присутствуют. Они сами об этом пишут. Там у них кусочек в 5%.
— Тем не менее Соединенные Штаты милитаризуют Арктику. За последние 3 года они выпустили три военно-арктические стратегии. Три подряд.
И везде подчеркивается, что Арктика — это один из самых преференциальных регионов для размещения новых американских военных баз, проведения военных операций.
Короче, чтобы как-то минимизировать эту эскалацию, надо сотрудничать по вопросам климата.
С одной стороны, вопросы климата играют все более и более важную роль в международных отношениях, становятся инструментами повышения престижа и усиления влияния государств.
Россия объективно является одним из экологических лидеров мира, потому что мы поглощаем углекислый газ гораздо больше, чем производим, с учетом российских лесов.
Мы — безусловный мировой лидер по сокращению выбросов с 1990 года.
И России стоит очень существенно интенсифицировать климатическую и экологическую повестку в своей внешней политике.
С другой стороны, надо понимать, что этот климатический саммит, который организует Байден, в гораздо меньшей степени о климате и в гораздо большей степени об американском лидерстве.
Это уже не очень соответствует российским интересам. В интересах России не участвовать в той повестке, которую продвигают США ради американского лидерства, а не климата.
России важно продвигать свою собственную повестку по климату, экологии, причем гораздо более инклюзивную и справедливую, нежели чем та, которая сегодня продвигается Европейским союзом и США.
— И неприятно было бы ехать туда в статусе "убийцы".
— Я думаю, что в сложившихся обстоятельствах просто необходимо предложить какую-то собственную российскую платформу мероприятия по вопросам климата с приглашением туда многих стран. Как развивающихся, так и европейских.
Да, вы правы, ехать туда без извинений Байдена и с учетом отказа Байдена от того общения, которое предложил ему Путин, это как-то в значительной степени терять лицо.
Думаю, что в этой связи больше шансов, что предложение будет не принято.
— Может быть, не Путин будет участвовать, а тот же Мишустин?
— В России есть люди, которые отвечают за экологическую повестку дня.
Действительно, можно, не просто отказаться, а понизить степень участия. Но самое главное, необходимо продвигать собственную российскую повестку по вопросам климата и предлагать соответствующие мероприятия.
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