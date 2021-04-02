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Автор Любовь Степушова

Байден доказывает миру: "можно идти и жевать жвачку одновременно"

Мир

Почему новая американская администрация во главе с Джо Байденом начала с того, что любыми способами стала усиливать конфронтацию во внешней политике? Не логичнее ли было попытаться найти общий язык с теми, кого они считают противниками?

Байден доказывает миру: "можно идти и жевать жвачку одновременно"

Зачем доводить дело до неприятностей глобального масштаба?

Своим видением ситуации в эфире программы "Точка зрения" поделился заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

Читайте начало интервью:

Байден позволяет себе хамство, чтобы доказать, что он — анти-Трамп

— Соединенные Штаты не исключают избирательного сотрудничества с глобальными противниками. Это конфронтация по подавляющему большинству вопросов и в подавляющем большинстве регионов мира.

Но при этом с сохранением избирательного взаимодействия и с Китаем, и с Россией по тем вопросам, где это Соединенным Штатам выгодно.

— Они не понимают, что с "убийцами" они не могут сотрудничать даже избирательно? Если я вас назову убийцей, потом скажу: "пойдем гулять в парк", неужели вы согласитесь? И раз я к вам отношусь как к убийце, разве вы будете со мной налаживать хоть какие-то отношения?

— Байден же подчеркнул, что он использовал метафору, сказанную впервые Хиллари Клинтон, что "можно идти и жевать жвачку одновременно".

Условно говоря, в правой руке можно держать молоток и долбать им по голове противника, а левой рукой можно с этим противником что-то совместное делать.

И Соединенные Штаты это всячески подчеркивают.

Более того, Байден бы не сказал того, что он сказал, если бы он всерьез думал, что в ответ на это Россия откажется от любого взаимодействия с США. Этого не произошло и этого не произойдет.

— Почему? Почему мы позволяем долбить молотком себе по голове?

— Здесь очень сложный момент именно для российской политики.

Я думаю, что некоторые выводы все-таки будут сделаны. Россия уже пошла на демонстративный шаг, пригласив своего посла в США Антонова в Москву на консультации.

Я думаю, что по итогам этих консультаций будет объявлено о некоторой минимизации — не полном отказе, а некоторой минимизации — двухстороннего взаимодействия с Соединенными Штатами.

И Россия заявит, что отныне она будет взаимодействовать с ними в двухстороннем порядке только по тем вопросам, по которым это жизненно важно самой России. Не Вашингтону, а Москве.

  • Отказаться от взаимодействия с США вообще невозможно в силу того, что очень сильно зависим друг от друга в области международной безопасности.

Россия и Штаты обладают свыше 90% мирового арсенала ядерного оружия.
Мы самые мощные в военном отношении державы в мире.
Поэтому главный смысл российско-американского взаимодействия сейчас, в ближайшие несколько лет, это

  • не допустить войны, а риск этой войны, включая ядерную, повышается;
  • не допустить неконтролируемой гонки вооружения.
    Это не в российских интересах, если будет полномасштабная гонка вооружений по образцу 60-70-80-х годов прошлого века. Мы просто экономически не можем себе это позволить.

Обратите внимание, Россия делает очень конструктивные предложения, чтобы, например, все-таки избежать размещения в Европе ракет средней дальности. Если они будут там размещены, то риски безопасности поднимутся очень высоко, тогда начнется действительно серьезная гонка вооружений.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы джо байден россия и сша дмитрий суслов
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