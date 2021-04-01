Байден позволяет себе хамство, чтобы доказать, что он - анти-Трамп

Отношения России с США — тема, волнующая многих по обе стороны океана. Главный вопрос на сегодня: как долго будут повышаться ставки в этой пока риторической войне. И во что это выльется, раз уж новый президент Джо Байден явно нацелен на эскалацию напряженности?
Своим видением ситуации в эфире программы "Точка зрения" поделился заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.
— Почему Джо Байден так себя ведет, откровенно по-хамски, "соглашаясь" с тем, что Владимир Путин — "убийца"?
— Реалии таковы: администрация Байдена существенно усилила нажим на Россию, именно политико-дипломатический, риторический режим на Россию по сравнению с администрацией Дональда Трампа. У них цель — идеализировать по максимуму внешнюю политику.
И это, в частности, привело к тому оскорблению, которое Байден нанес Путину. Сразу отмечу, с пониманием, с уверенностью с американской стороны, что ни к каким серьезным проблемам это не приведет, что оскорбления оскорблениями, а никакой войны не начнется, более того, Россия продолжит сотрудничать с Соединенными Штатами по отдельным вопросам.
Почему Байден пошел на такой действительно беспрецедентный в дипломатической истории шаг?
Здесь совпали внутриполитические и внешнеполитические причины.
Внутриполитические причины заключаются в том, что Байден позиционирует себя как анти-Трамп. Это очень важно сейчас в американском контексте.
И при этом мы видим, что в Америке продолжается крайне интенсивная внутриполитическая борьба.
Россия по-прежнему используется как инструмент борьбы против Трампа и его сторонников, более национально ориентированной внешней политики.
Основные обвинения в адрес Трампа:
Трамп "не смел" грубого слова сказать ни Путину, ни Си Цзиньпину — притом что отношения с Россией при Трампе перешли в стадию полномасштабной конфронтации, Трамп постоянно подчеркивал, что его личные отношения с Си Цзиньпинем хорошие, уважительные — его упрекали в том, что он любит диктаторов, что он пренебрегает демократическими ценностями, преклоняется перед авторитарными правителями и недостаточно защищает демократию.
Это нарратив Демократической партии на протяжении всех четырех лет президентства Трампа.
Байден же, сегодня обозначающий себя анти-Трампом, "смеет" говорить всё, что хочет - показывает, что он "не такой", он усиливает ценностный нажим, нажим по вопросам внутренней политики и на Россию, и на Китай.
Внешнеполитические решения заключаются в том, что администрация Байдена использует вопрос ценностей в качестве инструмента консолидации вокруг США их демократических союзников.
Администрация Байдена изначально понимает, что
У них задача сейчас — успеть объединить вокруг себя союзников и усилить размежевание с противниками.
А что является главным инструментом этого?
Идеологическое деление свой — чужой.
Демократические страны — авторитарные страны.
Неслучайно Байден просто не устает повторять, что в мире происходит столкновение демократии и автократии, что наши внуки будут писать курсовые работы по поводу того, кто победит — демократы или автократы.
Отсюда идея Байдена о проведении саммита демократии. И именно из-за этих идеологических моментов он заинтересован в том, чтобы усилить общий глобальный раскол мира по образцу прошлой холодной войны:
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