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Автор Любовь Степушова

Байден позволяет себе хамство, чтобы доказать, что он - анти-Трамп

Мир

Отношения России с США — тема, волнующая многих по обе стороны океана. Главный вопрос на сегодня: как долго будут повышаться ставки в этой пока риторической войне. И во что это выльется, раз уж новый президент Джо Байден явно нацелен на эскалацию напряженности?

Байден позволяет себе хамство, чтобы доказать, что он - анти-Трамп

Своим видением ситуации в эфире программы "Точка зрения" поделился заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

— Почему Джо Байден так себя ведет, откровенно по-хамски, "соглашаясь" с тем, что Владимир Путин — "убийца"?

— Реалии таковы: администрация Байдена существенно усилила нажим на Россию, именно политико-дипломатический, риторический режим на Россию по сравнению с администрацией Дональда Трампа. У них цель — идеализировать по максимуму внешнюю политику.

И это, в частности, привело к тому оскорблению, которое Байден нанес Путину. Сразу отмечу, с пониманием, с уверенностью с американской стороны, что ни к каким серьезным проблемам это не приведет, что оскорбления оскорблениями, а никакой войны не начнется, более того, Россия продолжит сотрудничать с Соединенными Штатами по отдельным вопросам.

Почему Байден пошел на такой действительно беспрецедентный в дипломатической истории шаг?

Здесь совпали внутриполитические и внешнеполитические причины.

Политика внутри США

Внутриполитические причины заключаются в том, что Байден позиционирует себя как анти-Трамп. Это очень важно сейчас в американском контексте.

И при этом мы видим, что в Америке продолжается крайне интенсивная внутриполитическая борьба.

  • Трамп не ушел с политической сцены, на последних выборах за Трампа проголосовало 75 миллионов американских избирателей. Он остается самым популярным лидером республиканцев. И если республиканцы неплохо проявят себя на предстоящих в 2022 году промежуточных выборах в конгресс, то Трамп, скорее всего, пойдет снова на президентские выборы.
  • Байден и демократы в целом продолжают бороться с Трампом, с трампистами и республиканцами. И одним из главных инструментов этой борьбы является российский фактор.

Россия по-прежнему используется как инструмент борьбы против Трампа и его сторонников, более национально ориентированной внешней политики.

Основные обвинения в адрес Трампа:

  • как бы несильно сдерживал "недемократических" противников Соединенных Штатов;
  • как-то слабо реагировал на те шаги, которые приписываются России;
    не был сторонником введения жестких санкций в отношении России — большая часть санкций в период Трампа вводилась вопреки его воле, конгрессом.

Трамп "не смел" грубого слова сказать ни Путину, ни Си Цзиньпину — притом что отношения с Россией при Трампе перешли в стадию полномасштабной конфронтации, Трамп постоянно подчеркивал, что его личные отношения с Си Цзиньпинем хорошие, уважительные — его упрекали в том, что он любит диктаторов, что он пренебрегает демократическими ценностями, преклоняется перед авторитарными правителями и недостаточно защищает демократию.

Это нарратив Демократической партии на протяжении всех четырех лет президентства Трампа.

Байден же, сегодня обозначающий себя анти-Трампом, "смеет" говорить всё, что хочет - показывает, что он "не такой", он усиливает ценностный нажим, нажим по вопросам внутренней политики и на Россию, и на Китай.

Внешняя политика

Внешнеполитические решения заключаются в том, что администрация Байдена использует вопрос ценностей в качестве инструмента консолидации вокруг США их демократических союзников.

Администрация Байдена изначально понимает, что

  • эпоха безусловной американской гегемонии закончилась,
  • такие страны, как Китай и Россия, не принимают глобальное лидерство, гегемонию США, что имеют место стратегическая борьба и глобальная конфронтация.

У них задача сейчас — успеть объединить вокруг себя союзников и усилить размежевание с противниками.

А что является главным инструментом этого?

Идеологическое деление свой — чужой.

Демократические страны — авторитарные страны.

Неслучайно Байден просто не устает повторять, что в мире происходит столкновение демократии и автократии, что наши внуки будут писать курсовые работы по поводу того, кто победит — демократы или автократы.

Отсюда идея Байдена о проведении саммита демократии. И именно из-за этих идеологических моментов он заинтересован в том, чтобы усилить общий глобальный раскол мира по образцу прошлой холодной войны:

  • С одной стороны — демократические страны во главе с Соединенными Штатами.
  • С другой стороны — уже не коммунистические страны, а "авторитарные" страны во главе с Китаем и Россией.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы сша джо байден си цзиньпин дональд трамп дмитрий суслов
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