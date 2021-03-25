Радикалы показали Зеленскому, кто на Украине хозяин

Митинг в защиту радикала Сергея Стерненко у Офиса президента Украины превратился в настоящий шабаш.

Но прежде пару слов о виновнике состоявшихся беспорядков. Сергей Стерненко — 25-летний ультраправый радикал, бывший руководитель "Правого сектора" Одессы. В феврале ему вынесли приговор — 7 лет заключения за разбойное нападение, совершённое в 2015 году. По другому уголовному производству доказана его вина в убийстве безоружного одессита и ранении другого, однако из-за судебных проволочек приговора по этому делу всё ещё нет. Вот его сторонники и собрались на улице Банковой, чтобы потребовать освобождения подельника. Они открыто признаются, что если не освободят единомышленника, то вскоре могут и их самих осудить.

"Мирные митингующие" (со времён Майдана других на Украине и нет) разбили стёкла входных дверей, подожгли их и вывеску, фасад здания разрисовали оскорбительными надписями в адрес главы МВД Арсена Авакова (обозвали его чёртом) и президента Владимира Зеленского — он в их понимании лох. Полицейским посвятили аббревиатуру A.C.A.B (что на английском обозначает "все копы — ублюдки"). Полицейские молча наблюдали за происходящим в качестве зрителей.

Есть мнение, что беспорядки были организованы Петром Порошенко — одними из самых активных там были боевики финансируемых им организаций. Экс-президенту хотелось напугать Зеленского и спровоцировать столкновения, чтобы полиция избила его подопечных. Но этого не случилось, и шоколадный королёк дал команду своим ораторам и блогерам всячески отнекиваться от причастности к этой акции. Но получилось наоборот — как известно, громче всех кричит "держи вора!" сам вор.

Почему бесчинство радикалов не пресекли? По одной версии, власть хотела показать обществу сущность фанатов Стерненко, поэтому их не трогали, чтобы поощрить на погром. Многими поддерживается другая версия, что на самом деле у Офиса президента состоялся "договорной матч": власть дала радикалам возможность покуражиться и немного перешагнуть "красную линию", чтобы потом попробовать их заклеймить.

Однако тем самым был открыт очередной ящик Пандоры, который весьма возможно потом и не удастся закрыть — "активисты" могут зайти дальше за грань дозволенного им и взять власть на слабо. В пользу этой версии говорит то, что погромщики не пытались прорваться в здание, запустив салют, они удалились. Почему не было традиционных для подобных майданных протестов палаток, горящих шин и грохота бочек? Видимо, потому, что были согласованы только файера, раскраска и парочка разбитых окон.

Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко очень ёмко и точно оценил нынешнюю сущность горе-президента:

"Предал 73%, чтобы стать лохом для 25%".

Он прокомментировал версию, что вандализм у Офиса Зеленского — это подстроенная им провокация, чтобы показать радикалов в невыгодном свете: мол, повторили январский сценарий в Вашингтоне, когда сторонникам Трампа специально дали захватить Капитолий.

"Ерунда полная, — утверждает Скубченко. — После захвата Капитолия последовали аресты и жёсткое преследование Трампа. То есть провокация с захватом была не для дискриминации, а для перехвата инициативы и подавления соперника. А что же у Зеленского? Где аресты? Где незамедлительное преследование организаторов? Вместо этого сопли про то, что ущерб зданию причинён. Радикалы утвердили свою власть на улице, а Зеленский подтвердил, что он лох. Пусть Зеленский и Ермак берут тряпки в руки и идут убираться за своими героями. А то ущерб они считают! И вообще: не надо отмывать здание. Именно в таком виде оно более точно отображает суть сегодняшней Украины и показывает, кто есть кто в ней. А при свете дня свастика и иные многочисленные символы нацизма на Офисе Зеленского просто кричат в ответ на извечный вопрос "патриотов" — "Где вы на Украине нацистов видели?!?"

Бродячие "активисты" снова отличились: ущерб фасаду здания Офиса президента оценили в 2 миллиона гривен. И тут решили извлечь выгоду в команде гаранта: директор компании, занимающейся мойкой и чисткой, оценил объём работ в 4 раза меньше. Политический обозреватель Елена Маркосян задалась вопросом: кто будет это оплачивать? Она полагает, что платить должны участники несанкционированной акции, прошедшей к тому же во время объявленного строгого карантина.

"Штраф за это 17 000 гривен (515 евро — авт.)? Прекрасно. Камеры все работали, записей беспорядков море. Вот пусть, во-первых, министр МВД покажет профессиональный уровень и выявит всех участников акции, а во-вторых, пусть они и оплатят всю эту хренотень из своего личного кармана. Не надо это вешать на скудный бюджет нищей страны", — требует Маркосян.

Эксперту Украинского института анализа и менеджмента политики Даниилу Богатырёву в событиях у Офиса президента любопытен такой нюанс. Власть дала надругаться над собой во всех возможных позах кучке радикалов, нанятых соросятами для медийной раскрутки осуждённого за криминал преступника. Все разговоры о "сильной руке" после этого профанация — она отсохла.

Все удовлетворены итогами событий у Офиса президента, полагает эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Никита Трачук.

"Власть довольна — она считает, что всех переиграла: радикалы, поддерживающие своего сидящего одесского коллегу, выставлены полными маргиналами, которые могут только рушить и ломать (будто кто-то в этом сомневался). Даже в "патриотической" среде нет единства в отношении к случившемуся. Радикалы тоже довольны: они устроили громкую и эффектную акцию — выпустили пар, превратили в помойку здание. А так как полиция героически не вмешивалась, "активисты" ощутили эйфорию: власть их боится и не решается им противостоять. Недовольны лишь простые граждане, которые уже 7 лет не могут понять, почему ЭТО в нашей стране вдруг стало нормой. И недовольным должно было быть Государство, потому что с такими "патриотами" не нужно никакого Путина, чтобы разрушить страну", — опечален Трачук.

Арсен Аваков хотел показать Зеленскому, что его место — возле параши. Продемонстрировал, конечно. Но вместе с тем и невыразимо опозорился сам, как всегда категорична в оценках адвокат Татьяна Монтян.

А главному редактору одесского издания "Таймер" Юрию Ткачёву нравится обновлённый активистами фасад Офиса президента.

"Органично так смотрится — как какой-нибудь забор на Троещине (самый большой и дальний спальный район Киева — авт.). Власть стала слегка ближе к народу! Ну и свастику нарисовали, конечно — оно и неудивительно: а что ещё могли нарисовать политические украинцы? Ну не уравнение Шредингера же?"

По инсайдерской информации, после такого шабаша под ОП среди "слуг американского народа" стало намного меньше симпатизирующих убийце и наркоторговцу Стерненко. А те, кто поддерживает погром Офиса, по сути объявляют себя противниками президента и согласны с тем, что он лох. Своё недовольство выразила и "хозяйка" — послица США Кристина Квин. Она считает, была спланирована кампания по дискредитации протеста, которую курировал лично Арсен Аваков. Зато доволен как слоник сам Зеленский: он считает, что в обществе негативно восприняли протест радикалов, и это якобы может повысить рейтинг власти.

Избирательная всё же сейчас "демократия" на Украине. Даже в условиях жёсткого карантина можно собрать многолюдный типа митинг, устроить провокации с полицией и существенно повредить фасад Офиса президента, разукрасив его оскорбительными надписями и даже свастикой. В нормальном государстве за такое грозил бы и организаторам, и исполнителям длительный срок. Но ведь это постмайданная Украина — тут своим сукиным сынам можно всё, в худшем случае их возьмут на поруки под устное обещание больше не хулиганить.

Команда Зеленского считает, что удачно переиграла радикалов Стерненко: позволила им немного погромить и разукрасить свой Офис, но зато якобы теперь все публично осудят вандалов. Ха-ха-ха! Во-первых, убийцу поддерживают соросята и американское посольство. Во-вторых, если ты разрешил громить свой Офис, то тем самым потерял монополию на силу, уважение и в конечном итоге — власть. И если виновные не будут наказаны (по-настоящему, а не показушно), не будет соблюдена неотвратимость наказания за наезд на государство, то его глава действительно лох.