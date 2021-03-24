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Автор Олег Артюков

Глава евродипломатии: "Россия — опасный сосед"

Мир

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в среду прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где второй день проходит заседание Совета НАТО на уровне глав МИД. В числе прочих вопросов обсуждаются отношения альянса с Россией. И Боррель сразу же внес свою лепту, назвав нашу страну "опасным соседом".

Глава евродипломатии: "Россия — опасный сосед"

Опасное соседство

"Мы должны обсудить каналы связи с Россией. Россия — это сосед, опасный сосед, но мы должны разделять с ними некоторые вопросы, по которым у нас есть общие интересы, такие как ядерное соглашение с Ираном или изменения климата. Но вместе с тем мы должны сдерживать и противодействовать России", — заявил Боррель. Который, судя по всему, еще не совсем пришел в себя после той обструкции, что ему устроили СМИ и европейские политики после февральского визита в Москву.

Но заметно, что европейские чиновники копируют манеру чиновников американских. С одной стороны, рассуждении о необходимости "сдерживания России", с другой — заявления о необходимости сотрудничества "по некоторым вопросам", которые, мол, представляют для Европы интерес. Таковых, впрочем, не так чтобы очень много.

Помимо Совета НАТО, грядет еще одно событие — 25 марта стартует саммит глав государств Евросоюза. Вообще говоря, на нем предполагалось обсудить новую стратегию ЕС в отношении России. Однако из-за пандемии коронавируса саммит было решено провести в формате видеоконференции. А обсуждение отношений с Россией решено отложить до личной встречи лидеров государств Евросоюза. Она запланирована на конец июня в Брюсселе.

"Что касается России, то я предлагаю проинформировать лидеров о результатах моих переговоров с президентом России Владимиром Путиным, чтобы провести стратегическую дискуссию на нашей следующей личной встрече", — заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.

Разрушенная инфраструктура отношений

Разговор, о котором он упомянул, состоялся 22 марта. По его итогам было заявлено, что Мишель назвал условия для нормализации отношений с Россией — выполнение условий минских соглашений, прекращение кибератак, соблюдение прав человека. В общем, в пресс-релизе по итогам разговора было продемонстрировано, насколько еврочиновники непреклонны.

Впрочем, в Москве особого энтузиазма тоже не испытывают. В том же разговоре с Мишелем президент России Владимир Путин заявил, что состояние отношения России и ЕС неудовлетворительные, отметив "неконструктивную, порой конфронтационную линию партнеров".

А глава МИД России Сергей Лавров на днях заявил, что "инфраструктура отношений" с Евросоюзом разрушена Брюсселем, но в Москве готовы их восстанавливать, если этого же захотят партнеры.

Судя по заявлениям "партнеров", пока речи о восстановлении "инфраструктуры отношений" не идет.

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Темы саммит жозеп боррель сергей лавров
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