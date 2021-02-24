Эксперт рассказал, чем для Лукашенко закончились переговоры с Путиным

Александр Лукашенко потерпел неудачу на переговорах с Владимиром Путиным 22 февраля в Сочи, что означает его скорую отставку, считает эксперт по Белоруссии Андрей Суздальцев.

Почему Лукашенко с Путиным, но не с Россией?

Что обсудили в Сочи

Встреча в Сочи 22 февраля между Владимиром Путином и Александром Лукашенко завершилась без итоговой пресс-конференции. Странной показалась беседа в самолёте "в развитие переговоров", как заявил Кремль.

Белорусский Телеграм-канал "Пул Первого" сообщил, что в этом разговоре обсудили:

⁃ функционирование налоговой системы

⁃ кооперацию в ВПК

⁃ усиление совместных оборонных систем

⁃ работу СМИ в современных условиях (информационное противоборство).

Известно, что встреча в Сочи продолжалась шесть с половиной часов, а встреча главы Белоруссии с заместителем председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым была отменена.

Лукашенко в кратком видео для прессы так прокомментировал неформальность встречи:

"Серьезные переговоры в обычной одежде — это говорит о том, что мы просто близкие люди, у нас очень близкие народы и страны. И мы вполне можем в любой форме обсуждать наши серьезные проблемы". По его словам, из 31 одной дорожной карты реализации Союзного государства (СГ), не согласованы 6-7.

Что это за серьёзные проблемы?

Серьезные проблемы — это, очевидно, проблемы реализации плана построения СГ, согласно договору, подписанному в декабре 1999 года, с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.

Разногласия выявились в 2018 году после настойчивых просьб Минска компенсировать ущерб от налогового маневра в нефтяной отрасли РФ (переход на изымание сверхприбыли через налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с уходом от налога на экспорт, который Белоруссия не платила). По оценкам Fitch, к 2024 году Белоруссия должна будет потерять около $10 млрд из-за того, что перейдёт на закупки нефти по мировым ценам, а ее НПЗ останутся без скидки, которую Россия дает своим заводам в форме отрицательного акциза.

После того, как Лукашенко потребовал установить и цену на газ равной цене для Смоленска, Москва стала увязывать с интеграцией ещё и этот аспект, а также выделение кредитов. Суть проблемы, — что ставить во главу угла: повышение уровня интеграции до уровня "единого пространства" или "уравнивание экономических условий".

В поисках ответов на разногласия правительства двух стран сформировали специальную рабочую группу во главе с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным и министром экономики Беларуси Дмитрием Крутым. Однако прогресса не было, и тут грянул августовский "блицкриг" в Белоруссии, который власти купировали. Но проблемы ни белорусского консенсуса, ни интеграции с РФ никуда не исчезли.

Как Лукашенко понимает союзничество с Россией

Как сказал "Правде.Ру" эксперт по странам СНГ, профессор Высшей школы экономики Андрей Суздальцев, Лукашенко всегда приезжает к Путину за деньгами или ресурсами, которые можно продать, и никогда с предложением поддержки как союзник. Сумма российских дотаций и преференций Белоруссии на 1 января 2021 года составила 137 миллиардов долларов за последние 20 лет, отметил эксперт.

Одним из последних пожеланий Минска было получить 3,5 млрд. долларов из целевого кредита в 10 млрд. долларов, которые Россия выделила на строительство атомной станции в Белоруссии, и "Росатом" "очень экономно с этими деньгами обошелся".

"Кредит-то осваивала российская организация, и он целевой. "Нет, 3,5 миллиардов — отдайте", — отметил Андрей Суздальцев.

Эксперт уверен, что выделенный после августовских событий кредит в 1,5 млрд. долларов, обратно Москва "не вернёт никогда", в связи со сложившейся практикой перекредитования и в надежде, что Москва долги спишет, "как списала Кубе".

По словам политолога, начиная с 2018 года у Лукашенко по "добыче денег" в Москве возникли проблемы, тем не менее, он явился в Сочи уверенным в себе, потому что "людей рассовали по домам в силовом формате", и зачем ему (Лукашенко) переизбираться, зачем Конституция, диалог с обществом — всё прекрасно.

Под какие проекты просит деньги Лукашенко

Для того чтобы "получить новые деньги", президент Белоруссии, по мнению эксперта, фиксирует внимание Путина на следующих моментах:

— на Белоруссию нападет НАТО, и нужны деньги на повышение обороноспособности. Непонятно, почему России тогда оказано в размещении военной базы, отметил Андрей Суздальцев.

— надо инвестировать 1 млрд 200 млн долларов за счет России, в "Гродно Азот" - химическое предприятие, вырабатывающее удобрение из российского природного газа. Но России, по словам политолога, "проще построить новый завод, спокойно получать налоги с него и экспортировать".

"В Белоруссии есть очень завышенное мнение о ценности белорусских предприятий, самого статуса Белоруссии, что прямо Россия рвется туда вложить, угробить там деньги. Это такой из мифов, который есть в головах у белорусской элиты", — сказал Андрей Суздальцев.

— под обеспечение равных условий субъектов хозяйствования.

В основе этого желания лежит фраза " Вам что, жалко"? — сказал политолог.

То есть, Лукашенко хочет "сохранить 18 барьеров для российских товаров", а получить — наравне с российскими потребителями, доступ к российской нефти по внутрироссийским ценам и торговать ею.

"Путин об этом говорил еще в мае прошлого года. Он сказал: "Друзья, это же российский бюджет. Мы огромные деньги тратим на обустройство месторождений, на создание там портов, атомного ледокольного флота и так далее. Наши компании платят налоги, наши граждане платят налоги. Если вы хотите участвовать в этих делах, то вложитесь, как американцы, как англичане, как китайцы, как индусы". А так, вы на даче выкопали колодец, заказывали материал, бетонные кольца, пошла вода хорошая, приходит сосед с ведрами и говорит: " Налью. Тебе что, жалко что ли?", — отметил эксперт.

Лукашенко именно поэтому вспомнил о дорожных картах и потребовал их модернизировать, но это "опять старая история затяжки времени".

Москва хочет политического урегулирования

По мнению Андрея Суздальцева, Путин в Сочи выслушал Лукашенко "благожелательно", но Москву с сентября 2014 года интересуют политические вопросы, что Белоруссия "превращается в фактор противоречий между Западом и Россией".

Москва готова помогать Белоруссии, если будет прогресс и найден выход из политического кризиса, считает политолог.

"Режим висит только на поддержке силовиков, они прекрасно понимают, что если Москва стоит за Лукашенко, то у них есть надежда, что все эти преступления, которые они сотворили в августе-сентябре, останутся нераскрытыми. И, в конце концов, Москва их прикроет. И если они вдруг почувствуют, что Москва не поддерживает Лукашенко, это катастрофа для него. Поэтому Лукашенко очень надо было что-то везти в Минск". "Я понимаю, что разговор (в Сочи) закончился тем, что Владимир Владимирович повторил дальше пожелания Москвы найти какой-то компромисс с народом, с обществом и начать конституционную реформу, то есть, вернуться в сочинские обещания, в сочинскую колею от 14 сентября прошлого года". "Для Лукашенко, это тяжелые итоги. Он не смог навязать Москве решения Всебелорусского народного собрания, он не смог получить финансовую поддержку. Это однозначно обещает Лукашенко в течение нескольких месяцев уход от власти", — сделал вывод Андрей Суздальцев.

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